Χαλκιδική: Κλειστή η παραλία της Νικήτης, γέμισε λύματα η θάλασσα εξαιτίας προβλήματος στον βιολογικό
ΕΛΛΑΔΑ
Χαλκιδική Βιολογικός Λύματα

Χαλκιδική: Κλειστή η παραλία της Νικήτης, γέμισε λύματα η θάλασσα εξαιτίας προβλήματος στον βιολογικό

Συνεργεία εργάζονται για την επισκευή της βλάβης, σύμφωνα με την αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής - «Η παραλία θα ανοίξει όταν πάρουμε τα αποτελέσματα των δειγμάτων, σε περίπου τρεις ημέρες»

Χαλκιδική: Κλειστή η παραλία της Νικήτης, γέμισε λύματα η θάλασσα εξαιτίας προβλήματος στον βιολογικό
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Κλειστή παραμένει για κολύμβηση η παραλία στη Νικήτη Χαλκιδικής μετά το πρόβλημα που παρουσιάστηκε εξαιτίας βλάβης στο δίκτυο ηλεκτροδότησης με αποτέλεσμα να «σκάσει» ο βιολογικός καθαρισμός και τα λύματα να ξεχυθούν στην παραλία.

Η εικόνα στο παραλιακό μέτωπο της Νικητής στη χερσόνησο της Σιθωνίας Χαλκιδικής είναι αποκαρδιωτική καθώς εξαιτίας των λυμάτων η μπλε θάλασσα κοντά στην ακτή έχει πλέον καφέ χρώμα.

Η βλάβη όπως περιέγραψε στο protothema.gr η αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, Κατερίνα Ζωγράφου σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού ενώ αυτή την ώρα αρμόδια συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ εργάζονται πυρετωδώς για να επισκευαστεί η βλάβη και να δουλέψει και πάλι ο βιολογικός.

«Ο Δήμαρχος Σιθωνίας μετά το συμβάν αμέσως έκλεισε την παραλία σε απόσταση 200 μέτρων ένθεν - κακείθεν του βιολογικού. Όλα τα μέτρα ληφθήκαν. Έκλεισαν αμέσως και τον βιολογικό και τώρα γίνεται αποκατάσταση της βλάβης της εγκατάστασης του ρεύματος» ανέφερε η κυρία Ζωγράφου.

Περαιτέρω επεσήμανε ότι η παραλία θα μείνει κλειστή για τους λουόμενους ενώ ήδη έχουν παρθεί δείγματα από το νερό προκειμένου να γίνουν εξετάσεις για να διαπιστωθεί η ποιότητα του ενώ όπως τόνισε «η παραλία θα ανοίξει όταν πάρουμε τα αποτελέσματα των δειγμάτων και εκτιμώ ότι αυτό θα γίνει σε περίπου τρεις ημέρες».

Η αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής πρόσθεσε επίσης ότι σήμερα η ίδια υπέγραψε το άνοιγμα της παραλίας στο Πευκοχώρι όπου κι εκεί υπήρξε πρόβλημα μετά από σπάσιμο αγωγού λυμάτων. «Σήμερα υπέγραψα την άρση του κλεισίματος της παραλίας στο Πευκοχώρι» είπε η κ. Ζωγράφου προσθέτοντας ότι πλέον ο κόσμος μπορεί να κολυμπήσει στην εν λόγω παραλία.

Φωτογραφία: xalkidikipolitiki
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