Χαλκιδική: Κλειστή η παραλία της Νικήτης, γέμισε λύματα η θάλασσα εξαιτίας προβλήματος στον βιολογικό

Συνεργεία εργάζονται για την επισκευή της βλάβης, σύμφωνα με την αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής - «Η παραλία θα ανοίξει όταν πάρουμε τα αποτελέσματα των δειγμάτων, σε περίπου τρεις ημέρες»