Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων συλλέγονται και οδηγούνται σε εγκεκριμένες διαδικασίες διαχείρισης, χωρίς να επιβαρύνουν το νερό και το έδαφος
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σαββατοκύριακο στην άνοδο της Λεωφ. Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου, λόγω εργασιών
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σαββατοκύριακο στην άνοδο της Λεωφ. Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου, λόγω εργασιών
Από το ύψος της οδού Ευβοίας έως το ύψος της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου
Λόγω εκτέλεσης εργασιών, στις 20 και 21-6-2026, κατά τις ώρες 05.00΄ έως 20.00΄, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα της Λεωφόρου Κηφισίας, από το ύψος της οδού Ευβοίας έως το ύψος της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά, περιοχής Δήμου Αμαρουσίου.
Κατά τις εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον, μη καταληφθέν, πλάτος του οδοστρώματος, με τη βοήθεια σηματωρών.
Η ΕΛΑΣ κάνει έκκληση στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.
Κατά τις εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον, μη καταληφθέν, πλάτος του οδοστρώματος, με τη βοήθεια σηματωρών.
Η ΕΛΑΣ κάνει έκκληση στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.
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