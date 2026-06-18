Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σαββατοκύριακο στην άνοδο της Λεωφ. Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου, λόγω εργασιών
ΕΛΛΑΔΑ
Λεωφόρος Κηφισίας Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σαββατοκύριακο στην άνοδο της Λεωφ. Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου, λόγω εργασιών

Από το ύψος της οδού Ευβοίας έως το ύψος της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σαββατοκύριακο στην άνοδο της Λεωφ. Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου, λόγω εργασιών
Λόγω εκτέλεσης εργασιών, στις 20 και 21-6-2026, κατά τις ώρες 05.00΄ έως 20.00΄, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα της Λεωφόρου Κηφισίας, από το ύψος της οδού Ευβοίας έως το ύψος της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά, περιοχής Δήμου Αμαρουσίου.

Κατά τις εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον, μη καταληφθέν, πλάτος του οδοστρώματος, με τη βοήθεια σηματωρών.

Η ΕΛΑΣ κάνει έκκληση στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Thema Insights

Όταν ο πολιτισμός γίνεται εμπειρία

Πώς οι χώροι πολιτισμού μπορούν να μετατρέπονται σε ανοιχτούς τόπους συνάντησης, διαλόγου και δημιουργίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης