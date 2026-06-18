Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων συλλέγονται και οδηγούνται σε εγκεκριμένες διαδικασίες διαχείρισης, χωρίς να επιβαρύνουν το νερό και το έδαφος
Διάσωση 59 μεταναστών βόρεια των Καλών Λιμένων από σκάφος της Frontex
Διάσωση 59 μεταναστών βόρεια των Καλών Λιμένων από σκάφος της Frontex
Μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων
Συνολικά 59 μετανάστες εντοπίστηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης (18/6) από drone της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 46 ναυτικά μίλια βόρεια-βορειοδυτικά των Καλών Λιμένων.
Διασώθηκαν από σκάφος της Frontex με τη συνδρομή τριών παραπλεόντων πλοίων. Οι αλλοδαποί μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ (Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης).
Στην περιοχή επικρατούν βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι 4 μποφόρ.
Διασώθηκαν από σκάφος της Frontex με τη συνδρομή τριών παραπλεόντων πλοίων. Οι αλλοδαποί μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ (Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης).
Στην περιοχή επικρατούν βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι 4 μποφόρ.
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