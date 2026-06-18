Διάσωση 59 μεταναστών βόρεια των Καλών Λιμένων από σκάφος της Frontex
ΕΛΛΑΔΑ
FRONTEX Παράνομοι μετανάστες Διάσωση

Διάσωση 59 μεταναστών βόρεια των Καλών Λιμένων από σκάφος της Frontex

Μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων

Διάσωση 59 μεταναστών βόρεια των Καλών Λιμένων από σκάφος της Frontex
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Συνολικά 59 μετανάστες εντοπίστηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης (18/6) από drone της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 46 ναυτικά μίλια βόρεια-βορειοδυτικά των Καλών Λιμένων.

Διασώθηκαν από σκάφος της Frontex με τη συνδρομή τριών παραπλεόντων πλοίων. Οι αλλοδαποί μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ (Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης).

Στην περιοχή επικρατούν βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι 4 μποφόρ.
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