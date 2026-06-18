Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων συλλέγονται και οδηγούνται σε εγκεκριμένες διαδικασίες διαχείρισης, χωρίς να επιβαρύνουν το νερό και το έδαφος
Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στο Κορωπί
Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στο Κορωπί
Δεν εμπνέει ανησυχία
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (18/06) σε χαμηλή βλάστηση στο Κορωπί.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα.
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