Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στο Κορωπί
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη

Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στο Κορωπί

Δεν εμπνέει ανησυχία

Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στο Κορωπί
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (18/06) σε χαμηλή βλάστηση στο Κορωπί.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα.

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