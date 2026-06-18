Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στο Κορωπί

Δεν εμπνέει ανησυχία

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (18/06) σε χαμηλή βλάστηση στο Κορωπί.



Σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα.