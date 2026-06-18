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Πέθανε ο δημοσιογράφος Ανδρέας Μαζαράκης
Πέθανε ο δημοσιογράφος Ανδρέας Μαζαράκης
Οι έντονες εμπειρίες της ζωής του αποτέλεσαν την έμπνευσή του για τις αφηγήσεις του μέσα από τα ερτζιανά αλλά και στις στήλες που διατηρούσε ανά τα έτη στις εφημερίδες - Ποιος ήταν ο δημοσιογράφος με τη χαρακτηριστική φωνή
Θλίψη επικρατεί στον δημοσιογραφικό και ραδιοφωνικό κόσμο λόγω του θανάτου του Ανδρέα Μαζαράκη. Ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός, είχε παρουσία επί σειρά στα μέσα ενημέρωσης και ο θάνατός του αφήνει ένα μεγάλο κενό σε όσους τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του.
Ο Ανδρέας Μαζαράκης, τα τελευταία χρόνια, κρατούσε καθημερινά συντροφιά στους ακροατές μέσα από τις ραδιοφωνικές του εκπομπή: «Τα ωραία του Ανδρέα» και «Ο Εξαρχείων» στον σταθμό «Παραπολιτικά 90,1» ενώ αρθρογραφούσε και στην εφημερίδα «Παραπολιτικά» όπου διατηρούσε τη δημοφιλή στήλη «Εξ Απορρήτων».
Απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος της ΑΣΟΕΕ το 1974 αλλά και της Νομικής Σχολής Αθηνών το 1978. Ανήσυχο πνεύμα, με μεγάλο ενδιαφέρον και για τα πολιτιστικά θέματα και τις Τέχνες, αποφάσισε να παρακολουθήσει και σπουδές υποκριτικής στο Εθνικό Θέατρο και στη Σχολή Κωστή Μιχαηλίδη, ενώ παρακολούθησε μαθήματα φωνητικής και ακορντεόν στο Ωδείο Αθηνών.
Ο Ανδρέας Μαζαράκης, τα τελευταία χρόνια, κρατούσε καθημερινά συντροφιά στους ακροατές μέσα από τις ραδιοφωνικές του εκπομπή: «Τα ωραία του Ανδρέα» και «Ο Εξαρχείων» στον σταθμό «Παραπολιτικά 90,1» ενώ αρθρογραφούσε και στην εφημερίδα «Παραπολιτικά» όπου διατηρούσε τη δημοφιλή στήλη «Εξ Απορρήτων».
Η μεγάλη του αγάπηΜεγάλη αγάπη του Ανδρέα Μαζαράκη ήταν το ποδόσφαιρο και ιδιαίτερα ο ιστορικός Αστέρας Εξαρχείων, στον οποίο προσέφερε τις υπηρεσίες του από τη θέση του προέδρου. Ο δημοσιογράφος γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του Εμφυλίου. Τα πρώτα χρόνια της ζωής του, τα έζησε στα Εξάρχεια.
Απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος της ΑΣΟΕΕ το 1974 αλλά και της Νομικής Σχολής Αθηνών το 1978. Ανήσυχο πνεύμα, με μεγάλο ενδιαφέρον και για τα πολιτιστικά θέματα και τις Τέχνες, αποφάσισε να παρακολουθήσει και σπουδές υποκριτικής στο Εθνικό Θέατρο και στη Σχολή Κωστή Μιχαηλίδη, ενώ παρακολούθησε μαθήματα φωνητικής και ακορντεόν στο Ωδείο Αθηνών.
Η αντιστασιακή του δράσηΟ Ανδρέας Μαζαράκης ανέπτυξε και αντιστασιακή δράση κατά τη διάρκεια της δικτατορίας μέσα από το Φοιτητικό Κίνημα. Η δράση του αυτή τον οδήγησε στο να συλληφθεί αρκετές φορές και να αποφασισθεί η επιστράτευσή του το 1973. Όταν η Χούντα έπεσε, δημοσιογράφος ανέλαβε την προεδρία της Επιτροπής Αποχουντοποίησης για τους καθηγητές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Αθήνας.
Η ζωή του υλικό για τις αφηγήσεις τουΟι εμπειρίες της ζωής του και τα όσα βίωσε αποτέλεσαν την έμπνευσή του για τις αφηγήσεις του μέσα από τα ερτζιανά με τη χαρακτηριστική του φανή αλλά και στις στήλες που διατηρούσε ανά τα έτη στις εφημερίδες.
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