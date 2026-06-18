Πέθανε ο δημοσιογράφος Ανδρέας Μαζαράκης

Οι έντονες εμπειρίες της ζωής του αποτέλεσαν την έμπνευσή του για τις αφηγήσεις του μέσα από τα ερτζιανά αλλά και στις στήλες που διατηρούσε ανά τα έτη στις εφημερίδες - Ποιος ήταν ο δημοσιογράφος με τη χαρακτηριστική φωνή