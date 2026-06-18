Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων συλλέγονται και οδηγούνται σε εγκεκριμένες διαδικασίες διαχείρισης, χωρίς να επιβαρύνουν το νερό και το έδαφος
Η Ελλάδα διαθέτει από τα καθαρότερα νερά της Ευρώπης για κολύμπι: Δεύτερη στην κατάταξη, πίσω μόνο από την Κύπρο
Η Ελλάδα διαθέτει από τα καθαρότερα νερά της Ευρώπης για κολύμπι: Δεύτερη στην κατάταξη, πίσω μόνο από την Κύπρο
Τι δείχνουν τα στοιχεία που δημοσίευσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος
Στις κορυφαίες θέσεις της Ευρώπης παραμένει η Ελλάδα όσον αφορά την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, σύμφωνα με την Έκθεση για τα Ύδατα Κολύμβησης 2025 που δημοσίευσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος.
Η χώρα καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών, καθώς το 97,1% των σημείων κολύμβησης αξιολογήθηκε ως «εξαιρετικής ποιότητας», επιβεβαιώνοντας τη διαχρονικά υψηλή καθαρότητα των ελληνικών θαλασσών και ακτών.
Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται η Κύπρος, με το 100% των υδάτων κολύμβησης να κατατάσσεται στην ανώτερη κατηγορία ποιότητας. Ακολουθούν η Βουλγαρία με 96,9% και η Αυστρία με 96,5%.
Οι παράκτιες περιοχές συνεχίζουν να εμφανίζουν καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με τα εσωτερικά ύδατα. Συγκεκριμένα, το 88% των παράκτιων υδάτων στην ΕΕ κατατάχθηκε ως εξαιρετικής ποιότητας, έναντι 78% των λιμνών, ποταμών και άλλων εσωτερικών υδάτινων σωμάτων.
Οι ειδικοί αποδίδουν τη διαφορά αυτή στο γεγονός ότι τα εσωτερικά ύδατα είναι πιο ευάλωτα σε βραχυπρόθεσμα επεισόδια ρύπανσης που προκαλούνται από έντονες βροχοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα ή περιόδους ξηρασίας.
Χαμηλά ποσοστά καταγράφηκαν επίσης στην Εσθονία (56,9%), την Πολωνία (58,7%), την Ουγγαρία (64%) και το Βέλγιο (67,9%). Παράλληλα, σε χώρες όπως η Εσθονία, η Ολλανδία και η Γαλλία, πάνω από το 3% των σημείων κολύμβησης αξιολογήθηκε ως κακής ποιότητας.
Όσον αφορά τα εσωτερικά ύδατα, η Ισπανία εμφάνισε τη χειρότερη επίδοση, με περισσότερο από το 11% των ποταμών και λιμνών της να χαρακτηρίζεται ως κακής ποιότητας.
Η υποβάθμιση πολλών ποτάμιων οικοσυστημάτων συνδέεται με τη μακροχρόνια αστικοποίηση, τη βιομηχανική δραστηριότητα, τις γεωργικές απορροές και τα περιστατικά υπερχείλισης αποχετευτικών δικτύων μετά από έντονες βροχοπτώσεις.
Παρά τις προκλήσεις, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος επισημαίνει ότι η ποιότητα πολλών αστικών ποταμών έχει βελτιωθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες χάρη στις ευρωπαϊκές πολιτικές προστασίας των υδάτων, επιτρέποντας πλέον την ασφαλή κολύμβηση σε αρκετές ευρωπαϊκές πόλεις.
Η χώρα καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών, καθώς το 97,1% των σημείων κολύμβησης αξιολογήθηκε ως «εξαιρετικής ποιότητας», επιβεβαιώνοντας τη διαχρονικά υψηλή καθαρότητα των ελληνικών θαλασσών και ακτών.
Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται η Κύπρος, με το 100% των υδάτων κολύμβησης να κατατάσσεται στην ανώτερη κατηγορία ποιότητας. Ακολουθούν η Βουλγαρία με 96,9% και η Αυστρία με 96,5%.
Υψηλές επιδόσεις για την ΕυρώπηΤα στοιχεία της έκθεσης αποτυπώνουν τη σημαντική βελτίωση της ποιότητας των ευρωπαϊκών υδάτων, καθώς σχεδόν όλα τα σημεία κολύμβησης (96%) πληρούν τις απαιτήσεις της ΕΕ, ενώ μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό, της τάξης του 1,5%, αξιολογείται ως κακής ποιότητας.
Οι παράκτιες περιοχές συνεχίζουν να εμφανίζουν καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με τα εσωτερικά ύδατα. Συγκεκριμένα, το 88% των παράκτιων υδάτων στην ΕΕ κατατάχθηκε ως εξαιρετικής ποιότητας, έναντι 78% των λιμνών, ποταμών και άλλων εσωτερικών υδάτινων σωμάτων.
Οι ειδικοί αποδίδουν τη διαφορά αυτή στο γεγονός ότι τα εσωτερικά ύδατα είναι πιο ευάλωτα σε βραχυπρόθεσμα επεισόδια ρύπανσης που προκαλούνται από έντονες βροχοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα ή περιόδους ξηρασίας.
Ποιες χώρες καταγράφουν τις χαμηλότερες επιδόσειςΣτον αντίποδα, η Αλβανία κατέγραψε τη χαμηλότερη επίδοση στην Ευρώπη, καθώς μόλις το 16,8% των υδάτων της χαρακτηρίστηκε ως εξαιρετικής ποιότητας.
Χαμηλά ποσοστά καταγράφηκαν επίσης στην Εσθονία (56,9%), την Πολωνία (58,7%), την Ουγγαρία (64%) και το Βέλγιο (67,9%). Παράλληλα, σε χώρες όπως η Εσθονία, η Ολλανδία και η Γαλλία, πάνω από το 3% των σημείων κολύμβησης αξιολογήθηκε ως κακής ποιότητας.
Όσον αφορά τα εσωτερικά ύδατα, η Ισπανία εμφάνισε τη χειρότερη επίδοση, με περισσότερο από το 11% των ποταμών και λιμνών της να χαρακτηρίζεται ως κακής ποιότητας.
Η πρόκληση των ποταμώνΙδιαίτερο προβληματισμό εξακολουθεί να προκαλεί η κατάσταση των ευρωπαϊκών ποταμών. Σύμφωνα με την έκθεση, μόλις το 47% των περίπου 1.200 ποτάμιων σημείων κολύμβησης στην Ευρώπη πέτυχε βαθμολογία «εξαιρετικής ποιότητας».
Η υποβάθμιση πολλών ποτάμιων οικοσυστημάτων συνδέεται με τη μακροχρόνια αστικοποίηση, τη βιομηχανική δραστηριότητα, τις γεωργικές απορροές και τα περιστατικά υπερχείλισης αποχετευτικών δικτύων μετά από έντονες βροχοπτώσεις.
Παρά τις προκλήσεις, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος επισημαίνει ότι η ποιότητα πολλών αστικών ποταμών έχει βελτιωθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες χάρη στις ευρωπαϊκές πολιτικές προστασίας των υδάτων, επιτρέποντας πλέον την ασφαλή κολύμβηση σε αρκετές ευρωπαϊκές πόλεις.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα