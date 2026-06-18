Λαβρόφ μετά το χτύπημα στα διυλιστήριο: Θα εξαπολύσουμε μαζικές επιθέσεις εναντίον ουκρανικών στόχων

Υποστήριξε επίσης ότι η πρόσφατη επίθεση με ουκρανικά drones στην ευρύτερη περιοχή της Μόσχας απαιτεί συγκεκριμένη απάντηση από τη Ρωσία