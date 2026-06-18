Λαβρόφ μετά το χτύπημα στα διυλιστήριο: Θα εξαπολύσουμε μαζικές επιθέσεις εναντίον ουκρανικών στόχων
Λαβρόφ μετά το χτύπημα στα διυλιστήριο: Θα εξαπολύσουμε μαζικές επιθέσεις εναντίον ουκρανικών στόχων
Υποστήριξε επίσης ότι η πρόσφατη επίθεση με ουκρανικά drones στην ευρύτερη περιοχή της Μόσχας απαιτεί συγκεκριμένη απάντηση από τη Ρωσία
Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε ότι η Μόσχα θα συνεχίσει σε τακτική βάση τις μαζικές επιθέσεις κατά στόχων στην Ουκρανία, οι οποίοι, σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, είναι κρίσιμοι για τη λειτουργία και την επιχειρησιακή ικανότητα των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους, υπενθύμισε ότι ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, είχε ανακοινώσει πριν από λίγο καιρό την πρόθεση της Ρωσίας να προχωρά σε συντονισμένα πλήγματα μεγάλης κλίμακας, έπειτα από προηγούμενες επιθέσεις που η Μόσχα αποδίδει στο Κίεβο.
«Ο πρόεδρος είχε δηλώσει ότι θα πραγματοποιούμε πλέον μαζικά πλήγματα σε τακτική βάση κατά στόχων από τους οποίους εξαρτάται άμεσα η μαχητική ικανότητα των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας. Πρόκειται για αποστολή που έχει ανατεθεί από τον ανώτατο διοικητή και οι ένοπλες δυνάμεις μας την εκτελούν και θα συνεχίσουν να την εκτελούν» ανέφερε ο Ρώσος υπουργός.
Ο Λαβρόφ υποστήριξε επίσης ότι η πρόσφατη επίθεση με ουκρανικά drones στην ευρύτερη περιοχή της Μόσχας απαιτεί συγκεκριμένη απάντηση από τη Ρωσία. Όπως σημείωσε, οι δηλώσεις καταδίκης από μόνες τους δεν επαρκούν και πρέπει να συνοδεύονται από πρακτικές ενέργειες.
«Πιστεύω ότι ειπώθηκαν τα σωστά λόγια, όμως εδώ και καιρό είμαι πεπεισμένος ότι τα λόγια δεν αρκούν», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Νωρίτερα, η Μόσχα βρέθηκε αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών των τελευταίων δύο ετών. Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν περίπου 190 drones από τις πρώτες ώρες της ημέρας.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους, υπενθύμισε ότι ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, είχε ανακοινώσει πριν από λίγο καιρό την πρόθεση της Ρωσίας να προχωρά σε συντονισμένα πλήγματα μεγάλης κλίμακας, έπειτα από προηγούμενες επιθέσεις που η Μόσχα αποδίδει στο Κίεβο.
«Ο πρόεδρος είχε δηλώσει ότι θα πραγματοποιούμε πλέον μαζικά πλήγματα σε τακτική βάση κατά στόχων από τους οποίους εξαρτάται άμεσα η μαχητική ικανότητα των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας. Πρόκειται για αποστολή που έχει ανατεθεί από τον ανώτατο διοικητή και οι ένοπλες δυνάμεις μας την εκτελούν και θα συνεχίσουν να την εκτελούν» ανέφερε ο Ρώσος υπουργός.
Ο Λαβρόφ υποστήριξε επίσης ότι η πρόσφατη επίθεση με ουκρανικά drones στην ευρύτερη περιοχή της Μόσχας απαιτεί συγκεκριμένη απάντηση από τη Ρωσία. Όπως σημείωσε, οι δηλώσεις καταδίκης από μόνες τους δεν επαρκούν και πρέπει να συνοδεύονται από πρακτικές ενέργειες.
«Πιστεύω ότι ειπώθηκαν τα σωστά λόγια, όμως εδώ και καιρό είμαι πεπεισμένος ότι τα λόγια δεν αρκούν», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Νωρίτερα, η Μόσχα βρέθηκε αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών των τελευταίων δύο ετών. Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν περίπου 190 drones από τις πρώτες ώρες της ημέρας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα