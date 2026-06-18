CNN: Ο Νετανιάχου σχεδιάζει να αξιοποιήσει γερουσιαστές και δημοσιογράφους για να επηρεάσει τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θεωρεί πολύ πιθανή μια τελική συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν, αλλά εκτιμά ότι η Τεχεράνη δεν θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της και θέλει να διαφοροποιήσει τους όρους