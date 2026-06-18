CNN: Ο Νετανιάχου σχεδιάζει να αξιοποιήσει γερουσιαστές και δημοσιογράφους για να επηρεάσει τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν
CNN: Ο Νετανιάχου σχεδιάζει να αξιοποιήσει γερουσιαστές και δημοσιογράφους για να επηρεάσει τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θεωρεί πολύ πιθανή μια τελική συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν, αλλά εκτιμά ότι η Τεχεράνη δεν θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της και θέλει να διαφοροποιήσει τους όρους
Να αξιοποιήσει φιλοϊσραηλινούς γερουσιαστές των ΗΠΑ και προσωπικότητες της συντηρητικής αμερικανικής ενημέρωσης σχεδιάζει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, προκειμένου να επηρεάσει τους όρους της τελικής συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNN που επικαλείται ισραηλινή πηγή.
Το αμερικανικό δίκτυο αναφέρει πως ο Νετανιάχου θεωρεί ότι η επίτευξη μιας οριστικής συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν είναι πλέον πολύ πιθανή.
Ωστόσο, εκτιμά ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να τηρήσει πλήρως τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει στο πλαίσιο της συμφωνίας.
Η ίδια πηγή ανέφερε ότι, με αυτό το σκεπτικό, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σκοπεύει να χρησιμοποιήσει δίκτυο πολιτικών συμμάχων και επιδραστικών σχολιαστών στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να μεταφέρει τις ανησυχίες του απευθείας στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.
Μεταξύ των προσώπων που φέρεται να υπολογίζει είναι ο παρουσιαστής του Fox News, Μαρκ Λέβιν, καθώς και φιλοϊσραηλινοί γερουσιαστές και άλλοι πολιτικοί που διατηρούν επιρροή στους κύκλους του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.
Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να ασκηθεί πίεση κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων που θα ακολουθήσουν τους επόμενους μήνες, ώστε η τελική συμφωνία να περιλαμβάνει αυστηρότερους όρους για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και τους μηχανισμούς επιτήρησης.
Το ίδιο ρεπορτάζ σημειώνει ότι ο Νετανιάχου επιδιώκει να επηρεάσει το περιβάλλον του Τραμπ έμμεσα, μέσω προσώπων που διατηρούν πρόσβαση στον Αμερικανό πρόεδρο και ασκούν επιρροή στη συντηρητική εκλογική βάση.
Το CNN αναφέρει ότι επικοινώνησε με το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού για σχόλιο σχετικά με τις πληροφορίες αυτές, χωρίς να λάβει άμεση απάντηση.
Το αμερικανικό δίκτυο αναφέρει πως ο Νετανιάχου θεωρεί ότι η επίτευξη μιας οριστικής συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν είναι πλέον πολύ πιθανή.
Ωστόσο, εκτιμά ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να τηρήσει πλήρως τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει στο πλαίσιο της συμφωνίας.
Η ίδια πηγή ανέφερε ότι, με αυτό το σκεπτικό, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σκοπεύει να χρησιμοποιήσει δίκτυο πολιτικών συμμάχων και επιδραστικών σχολιαστών στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να μεταφέρει τις ανησυχίες του απευθείας στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.
Μεταξύ των προσώπων που φέρεται να υπολογίζει είναι ο παρουσιαστής του Fox News, Μαρκ Λέβιν, καθώς και φιλοϊσραηλινοί γερουσιαστές και άλλοι πολιτικοί που διατηρούν επιρροή στους κύκλους του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.
Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να ασκηθεί πίεση κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων που θα ακολουθήσουν τους επόμενους μήνες, ώστε η τελική συμφωνία να περιλαμβάνει αυστηρότερους όρους για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και τους μηχανισμούς επιτήρησης.
Το ίδιο ρεπορτάζ σημειώνει ότι ο Νετανιάχου επιδιώκει να επηρεάσει το περιβάλλον του Τραμπ έμμεσα, μέσω προσώπων που διατηρούν πρόσβαση στον Αμερικανό πρόεδρο και ασκούν επιρροή στη συντηρητική εκλογική βάση.
Το CNN αναφέρει ότι επικοινώνησε με το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού για σχόλιο σχετικά με τις πληροφορίες αυτές, χωρίς να λάβει άμεση απάντηση.
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