Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων συλλέγονται και οδηγούνται σε εγκεκριμένες διαδικασίες διαχείρισης, χωρίς να επιβαρύνουν το νερό και το έδαφος
Μυστήριο με τον θάνατο 83χρονης στην Χαλκιδική, την εντόπισε νεκρή στο σπίτι η κόρη της
Μυστήριο με τον θάνατο 83χρονης στην Χαλκιδική, την εντόπισε νεκρή στο σπίτι η κόρη της
Στο σημείο αναμένεται να μεταβεί ιατροδικαστής για να δώσει απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου
Νεκρή μέσα στο σπίτι της στη Νικήτη Χαλκιδικής εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (18/6) μια 83χρονη γυναίκα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 14:15 η κόρη της 83χρονης, η οποία διαμένει μόνιμα στη Γερμανία, ενημέρωσε το Αστυνομικό Τμήμα Σιθωνίας ότι η μητέρα της βρέθηκε νεκρή στην οικία της.
Η 83χρονη ήταν υπήκοος Γερμανίας και έμενε μόνιμα στη Νικήτη, ενώ την εντόπισε η κόρη της όταν πήγε επίσκεψη στο σπίτι.
Σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπάρχουν ίχνη διάρρηξης. Ταυτόχρονα, δεν διαπιστώνονται μακροσκοπικά από τους αστυνομικούς ίχνη εγκληματικής ενέργειας.
Στο σημείο αναμένεται να μεταβεί ιατροδικαστής για να δώσει απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου.
Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 14:15 η κόρη της 83χρονης, η οποία διαμένει μόνιμα στη Γερμανία, ενημέρωσε το Αστυνομικό Τμήμα Σιθωνίας ότι η μητέρα της βρέθηκε νεκρή στην οικία της.
Η 83χρονη ήταν υπήκοος Γερμανίας και έμενε μόνιμα στη Νικήτη, ενώ την εντόπισε η κόρη της όταν πήγε επίσκεψη στο σπίτι.
Σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπάρχουν ίχνη διάρρηξης. Ταυτόχρονα, δεν διαπιστώνονται μακροσκοπικά από τους αστυνομικούς ίχνη εγκληματικής ενέργειας.
Στο σημείο αναμένεται να μεταβεί ιατροδικαστής για να δώσει απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου.
Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.
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