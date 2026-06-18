Μυστήριο με τον θάνατο 83χρονης στην Χαλκιδική, την εντόπισε νεκρή στο σπίτι η κόρη της
ΕΛΛΑΔΑ
Χαλκιδική Νεκρή Ηλικιωμένη Θάνατος

Μυστήριο με τον θάνατο 83χρονης στην Χαλκιδική, την εντόπισε νεκρή στο σπίτι η κόρη της

Στο σημείο αναμένεται να μεταβεί ιατροδικαστής για να δώσει απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου

Μυστήριο με τον θάνατο 83χρονης στην Χαλκιδική, την εντόπισε νεκρή στο σπίτι η κόρη της
Στράτος Λούβαρης
13 ΣΧΟΛΙΑ
Νεκρή μέσα στο σπίτι της στη Νικήτη Χαλκιδικής εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (18/6) μια 83χρονη γυναίκα. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 14:15 η κόρη της 83χρονης, η οποία διαμένει μόνιμα στη Γερμανία, ενημέρωσε το Αστυνομικό Τμήμα Σιθωνίας ότι η μητέρα της βρέθηκε νεκρή στην οικία της.

Η 83χρονη ήταν υπήκοος Γερμανίας και έμενε μόνιμα στη Νικήτη, ενώ την εντόπισε η κόρη της όταν πήγε επίσκεψη στο σπίτι. 

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπάρχουν ίχνη διάρρηξης. Ταυτόχρονα, δεν διαπιστώνονται μακροσκοπικά από τους αστυνομικούς ίχνη εγκληματικής ενέργειας. 

Στο σημείο αναμένεται να μεταβεί ιατροδικαστής για να δώσει απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου. 

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.
Στράτος Λούβαρης
13 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Όταν ο πολιτισμός γίνεται εμπειρία

Πώς οι χώροι πολιτισμού μπορούν να μετατρέπονται σε ανοιχτούς τόπους συνάντησης, διαλόγου και δημιουργίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης