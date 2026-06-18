Θεσσαλονίκη: Κακουργηματικές διώξεις στα αδέρφια που απείλησαν με όπλο 25χρονο για να τους δώσει 20.000 ευρώ

Μετά τις διώξεις που ασκήθηκαν σε βάρος τους παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στην τρίτη τακτική ανακρίτρια από την οποία έλαβαν προθεσμία και θα παραμείνουν υπό κράτηση