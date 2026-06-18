Θεσσαλονίκη: Κακουργηματικές διώξεις στα αδέρφια που απείλησαν με όπλο 25χρονο για να τους δώσει 20.000 ευρώ
Θεσσαλονίκη: Κακουργηματικές διώξεις στα αδέρφια που απείλησαν με όπλο 25χρονο για να τους δώσει 20.000 ευρώ
Μετά τις διώξεις που ασκήθηκαν σε βάρος τους παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στην τρίτη τακτική ανακρίτρια από την οποία έλαβαν προθεσμία και θα παραμείνουν υπό κράτηση
Κακουργηματικές διώξεις άσκησε η εισαγγελέας σε βάρος των δύο αδερφών, 20 και 16 ετών, που κατηγορούνται ότι μαζί με τρεις νεαρούς συνεργούς τους, απείλησαν με όπλο 25χρονο προκειμένου να μεταφέρει 20.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό που του υπέδειξαν.
Τα δύο αδέλφια διώκονται για ληστεία από κοινού, απόπειρα εκβίασης, όπως επίσης για παραβάσεις του νόμου περί όπλων (διακεκριμένη, κατά περίπτωση).
Μετά τις διώξεις που ασκήθηκαν σε βάρος τους παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στην τρίτη τακτική ανακρίτρια από την οποία έλαβαν προθεσμία και θα παραμείνουν υπό κράτηση. Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δύο 16χρονοι κι ένας 18χρονος.
Όλα έγιναν τα ξημερώματα της Τετάρτης, όταν τα πέντε άτομα επιβίβασαν τον 25χρονο σε όχημα και τον μετέφεραν σε περιοχή του Δήμου Ωραιοκάστρου, όπου αφού τον ακινητοποίησαν, απειλώντας τον με πιστόλι και με εργαλείο κοπής, τον εξανάγκασαν να μεταφέρει το χρηματικό ποσό των 20.000 ευρώ σε λογαριασμό που του υπέδειξαν.
Στη συνέχεια, τον οδήγησαν στην περιοχή των Αμπελοκήπων προκειμένου να προβεί σε ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ χωρίς όμως αυτό να καταστεί εφικτό, ενώ όταν τον αποβίβασαν έξω από το σπίτι του, με απειλές κατά της ζωής του απαίτησαν την καταβολή επιπλέον χρηματικού ποσού και τη μη ενημέρωση των αστυνομικών Αρχών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο κατηγορούμενα αδέλφια δεν είναι άγνωστοι με το 25χρονο θύμα καθώς ο 20χρονος φαίνεται πως διατηρεί ερωτική σχέση με την αδερφή του παθόντα.
Τα δύο αδέλφια συνελήφθησαν έπειτα από αναζητήσεις αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου, με τη συνδρομή του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας. Κατά τις έρευνες στα σπίτια τους κατασχέθηκαν πιστόλι, ένα αεροβόλο τύπου airsoft, τέσσερα τυφέκια τύπου airsoft και τέσσερα μαχαίρια. Προανακριτικά αρνήθηκαν τις βασικές κατηγορίες που τους αποδίδονται.
Τα δύο αδέλφια διώκονται για ληστεία από κοινού, απόπειρα εκβίασης, όπως επίσης για παραβάσεις του νόμου περί όπλων (διακεκριμένη, κατά περίπτωση).
Μετά τις διώξεις που ασκήθηκαν σε βάρος τους παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στην τρίτη τακτική ανακρίτρια από την οποία έλαβαν προθεσμία και θα παραμείνουν υπό κράτηση. Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δύο 16χρονοι κι ένας 18χρονος.
Όλα έγιναν τα ξημερώματα της Τετάρτης, όταν τα πέντε άτομα επιβίβασαν τον 25χρονο σε όχημα και τον μετέφεραν σε περιοχή του Δήμου Ωραιοκάστρου, όπου αφού τον ακινητοποίησαν, απειλώντας τον με πιστόλι και με εργαλείο κοπής, τον εξανάγκασαν να μεταφέρει το χρηματικό ποσό των 20.000 ευρώ σε λογαριασμό που του υπέδειξαν.
Στη συνέχεια, τον οδήγησαν στην περιοχή των Αμπελοκήπων προκειμένου να προβεί σε ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ χωρίς όμως αυτό να καταστεί εφικτό, ενώ όταν τον αποβίβασαν έξω από το σπίτι του, με απειλές κατά της ζωής του απαίτησαν την καταβολή επιπλέον χρηματικού ποσού και τη μη ενημέρωση των αστυνομικών Αρχών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο κατηγορούμενα αδέλφια δεν είναι άγνωστοι με το 25χρονο θύμα καθώς ο 20χρονος φαίνεται πως διατηρεί ερωτική σχέση με την αδερφή του παθόντα.
Τα δύο αδέλφια συνελήφθησαν έπειτα από αναζητήσεις αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου, με τη συνδρομή του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας. Κατά τις έρευνες στα σπίτια τους κατασχέθηκαν πιστόλι, ένα αεροβόλο τύπου airsoft, τέσσερα τυφέκια τύπου airsoft και τέσσερα μαχαίρια. Προανακριτικά αρνήθηκαν τις βασικές κατηγορίες που τους αποδίδονται.
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