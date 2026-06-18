Επίθεση με σπασμένο μπουκάλι από ληστή δέχτηκε 26χρονος στο σπίτι του στην Κεφαλονιά
ΕΛΛΑΔΑ
Κεφαλονιά Επίθεση Αστυνομία

Επίθεση με σπασμένο μπουκάλι από ληστή δέχτηκε 26χρονος στο σπίτι του στην Κεφαλονιά

Για την υπόθεση συνελήφθη 41χρονος

Επίθεση με σπασμένο μπουκάλι από ληστή δέχτηκε 26χρονος στο σπίτι του στην Κεφαλονιά
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Στην σύλληψη ενός 41χρονου αλλοδαπού προχώρησαν οι αστυνομικοί στην Κεφαλονιά, ο οποίος είναι κατηγορούμενος για ληστεία και απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος ενός 26χρονου.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο 26χρονος κατήγγειλε στην αστυνομία, ο 41χρονος δράστης εισήλθε σε οικία όπου διέμενε και αφαίρεσε το ποσό των 60 ευρώ. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την καταγγελία, τον τραυμάτισε χρησιμοποιώντας ένα σπασμένο μπουκάλι.

Μετά το περιστατικό ακολούθησε άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων και μετά από αναζητήσεις στην περιοχή, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον δράστη και προχώρησαν στη σύλληψή του. Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης που διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν από τον χώρο του περιστατικού το σπασμένο μπουκάλι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κεφαλληνίας.
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