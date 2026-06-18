Άνδρας στην Τουρκία επιτέθηκε σε οδηγό μίνι λεωφορείου, πήρε τον έλεγχο του οχήματος και πέθανε μετά από τροχαίο λίγο αργότερα, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Τουρκία Τροχαίο ατύχημα Λεωφορείο Επιβάτες Νεκρός

Άνδρας στην Τουρκία επιτέθηκε σε οδηγό μίνι λεωφορείου, πήρε τον έλεγχο του οχήματος και πέθανε μετά από τροχαίο λίγο αργότερα, δείτε βίντεο

Μετά από τέσσερα χιλιόμετρα, αφότου έκατσε πίσω από το τιμόνι, έχασε τον έλεγχο του λεωφορείου, πέρασε το διαχωριστικό, μπήκε στην αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και κατέληξε σε δέντρα

Άνδρας στην Τουρκία επιτέθηκε σε οδηγό μίνι λεωφορείου, πήρε τον έλεγχο του οχήματος και πέθανε μετά από τροχαίο λίγο αργότερα, δείτε βίντεο
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα τρομακτικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (18/6) στην περιοχή Silifke της Μερσίνης, στην Τουρκία, όταν ένας άνδρας επιβιβάστηκε σε μίνι λεωφορείο, επιτέθηκε στον οδηγό και πήρε τον έλεγχο του οχήματος. 

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το nefes, ο  Ενές Καν Οζάτα επιβιβάστηκε στο λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν 12 άτομα, και ξαφνικά όρμησε πάνω στον οδηγό, Φουρκάν Γκοκ, ενώ το όχημα βρισκόταν εν κινήσει. Ταυτόχρονα ο Γκοκ κατάφερε να ακινητοποιήσει το όχημα και να ανοίξει τις πόρτες προκειμένου να διαφύγουν οι πανικοβλημένοι επιβάτες και ο ίδιος.

Ο  δράστης, αφού έκατσε στη θέση του οδηγού, πρώτα έκανε όπισθεν χτυπώντας ένα όχημα και στη συνέχεια συγκρούστηκε με ένα άλλο μίνι λεωφορείο που βρισκόταν μπροστά του και απομακρύνθηκε από την περιοχή. Μόλις τέσσερα χιλιόμετρα πιο πέρα, όμως, έχασε τον έλεγχο του λεωφορείου, πέρασε το διαχωριστικό, μπήκε στην αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και κατέληξε σε δέντρα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσαν στο σημείο δυνάμεις της αστυνομίας και ομάδες ιατρικής περίθαλψης, οι οποίες διαπίστωσαν τον θάνατο του δράστη. Μόνο μία γυναίκα από τους επιβάτες τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι στην προσπάθειά της να αποβιβαστεί από το λεωφορείο.
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