Τίναξαν στον αέρα τη συνάντηση με Μητσοτάκη οι αγροτοσυνδικαλιστές, σχεδιάζουν πολύωρους αποκλεισμούς δρόμων και ζητούν... διάλογο

Κανονικά θα πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη συνάντηση του πρωθυπουργού, με τους αγροτοσυνδικαλιστές που διαφωνούν με τις αποφάσεις των «σκληρών» και ήδη έχουν σταλεί και 20 ονόματα των συμμετεχόντων