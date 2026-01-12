Η VW θέτει νέα υψηλά πρότυπα και να φέρνει καινοτόμες τεχνολογίες στην καθημερινότητά μας.
Τίναξαν στον αέρα τη συνάντηση με Μητσοτάκη οι αγροτοσυνδικαλιστές, σχεδιάζουν πολύωρους αποκλεισμούς δρόμων και ζητούν... διάλογο
Τίναξαν στον αέρα τη συνάντηση με Μητσοτάκη οι αγροτοσυνδικαλιστές, σχεδιάζουν πολύωρους αποκλεισμούς δρόμων και ζητούν... διάλογο
Κανονικά θα πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη συνάντηση του πρωθυπουργού, με τους αγροτοσυνδικαλιστές που διαφωνούν με τις αποφάσεις των «σκληρών» και ήδη έχουν σταλεί και 20 ονόματα των συμμετεχόντων
Σε τροχιά κλιμάκωσης οδηγούνται οι αγροτικές κινητοποιήσεις, καθώς στο συντονιστικό των 57 μπλόκων αποφασίστηκε να μην πάνε στην προγραμματισμένη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην Αθήνα αύριο και να προχωρήσουν σε ενίσχυση των κινητοποιήσεων με νέα μπλόκα και περαιτέρω δράσεις.
Όπως ανέφερε στις δηλώσεις του ο αντιπρόεδρος των αγροτικών συλλόγων της Λάρισας Σωκράτης Αλειφτήρας, αυτή τη φορά οι αποκλεισμοί δρόμων θα είναι πολύωροι. «Θα του κλείσουμε τους δρόμους», είπε για τον πρωθυπουργό.
Στις δηλώσεις τους οι αγροτοσυνδικαλιστές του μπλόκου της Νίκαιας, στη Λάρισα, ζήτησαν από τους παρισταμένους αγρότες να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις, ενώ είπαν ότι ζητούν και πάλι διάλογο, αλλά με τους δικούς τους όρους σε ό,τι αφορά τη συγκρότηση της αντιπροσωπείας που θα πάει στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως είναι γνωστό, η κυβέρνηση είχε ζητήσει 20μελή αντιπροσωπεία από τα 57 μπλόκα, ενώ οι αγροτοσυνδικαλιστές είχαν εκλέξει 35 εκπροσώπους.
Ήδη από τις προηγούμενες ημέρες είχαν εκφραστεί σοβαρές αντιρρήσεις από τα λεγόμενα «σκληρά μπλόκα» της Θεσσαλίας, τα οποία αμφισβητούσαν τον τρόπο εκπροσώπησης στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Αγρότες από περιοχές όπως η Νίκαια και ο Πλατύκαμπος είχαν διαμηνύσει ότι δεν σκόπευαν να περάσουν την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου εάν δεν γινόταν δεκτή η αντιπροσωπεία που οι ίδιοι πρότειναν, καθώς η κυβέρνηση είχε ζητήσει να μην συμμετέχουν στις συναντήσεις πρόσωπα με ποινικές εκκρεμότητες, πράγμα που προκάλεσε αντιδράσεις.
Υπενθυμίζεται ότι το Μέγαρο Μαξίμου είχε αποδεχθεί τη διεξαγωγή δύο διαδοχικών συναντήσεων, με δύο διαφορετικές αντιπροσωπείες των 20 ατόμων: μία με αγρότες και μία δεύτερη με τους εκπροσώπους μπλόκων και αγροτικών συλλόγων που είχαν ταχθεί υπέρ του διαλόγου με την κυβέρνηση. Η συνάντηση αυτή πρόκειται να πραγματοποιηθεί κανονικά και ήδη έχουν σταλεί 20 ονόματα εκπροσώπων.
Η κυβέρνηση είχε ζητήσει να μην συμμετέχουν στις συναντήσεις πρόσωπα με ποινικές εκκρεμότητες, όρος που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε μέρος του αγροτικού κόσμου.
Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, είπε μεταξύ άλλων, πως «υπάρχει μία επιτροπή από όλα τα μπλόκα λέει της χώρας και αυτά που δεν είναι στην πανελλαδική επιτροπή και από τους κτηνοτρόφους της Κρήτης. Αυτούς που είχαν συναντηθεί με τον Χατζηδάκη μετά τα επεισόδια στην Κρήτη ενώ εμείς είμαστε στα μπλόκα 45 μέρες. Το αρνηθήκαμε κατηγορηματικά ότι δεν μπορούμε να πάμε με αυτούς που ενώ εμείς είμαστε στα μπλόκα και ξεροσταλιάζουμε πήγαν και συναντήθηκαν με τον Χατζηδάκη για να κάνουν το προσωπικό τους συντεχνιακό παιχνίδι και ότι είναι επιλογή της κυβέρνησης άμα θέλει να τους συναντήσει. Δικά τους παιδιά είναι οι περισσότεροι».
«Τους λέμε ότι η δική μας απόφαση είναι 25 (σσς άτομα) και 10, είχατε ενημερωθεί από το Σάββατο και συμφωνήσατε να υπάρχουν δύο συναντήσεις και επιμένουμε σε αυτό. Καταρχήν μας είχαν πει ότι ο πρωθυπουργός θα κάνει μόνο μία συνάντηση, μετά το έκαναν δύο. Και λέμε “τι ώρες είναι;” και απάντησαν “13:00 εσείς και 15:00 οι άλλοι”. Δηλαδή μέσα σε δύο ώρες να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Ώσπου να χαιρετηθούμε, να πούμε τα τυπικά και να ξαναφύγουμε, καταλαβαίνετε. Ένας διάλογος προσχηματικός που δεν θα οδηγούσε πουθενά. Ένας διάλογος που απλά θα μας διέλυε», σημείωσε.
«Ποιος θα πάρει την ευθύνη να κάνει τα 35 άτομα, 20 και με ποιο κριτήριο. Είναι το πώς μας φέρονται μετά από 45 μέρες στον δρόμο. Μετά από 45 μέρες σκληρού, τιτάνιου αγώνα με εισαγγελικές παρεμβάσεις, με τρομοκρατία, με απειλές, με εκφοβισμούς. Πώς μα φέρονται ενώ ξεροσταλιάζουμε εδώ πέρα, ενώ κάναμε γιορτές εδώ. Εμείς ζητήσαμε τη συνάντηση, με εμάς την έκλεισε για να πάει να μας βάλει τρικλοποδιά και είναι εμπαιγμός αυτό», ανέφερε.
«Από ποιον διεκδικούμε λύσεις; Εμείς ζητήσαμε εξάλλου την Τετάρτη να γίνει η συνάντηση, δεν το ζήτησε η κυβέρνηση. Άρα δεν μπορεί κανένας να μας πει ότι δεν πάμε σε διάλογο γιατί δεν θέλουμε, είτε ξυπνήσαμε στραβά το πρωί και λέμε “εντάξει δεν θα πάμε τώρα”. Το λέω αυτό για να καταλάβουν πολλοί συνάδελφοι πως σκέφτονται και λένε γιατί δεν πάμε σε συνάντηση. Γιατί εμείς τη ζητήσαμε, εμείς συμφωνήσαμε, εμείς ήμασταν έτοιμοι να πάμε και μας ακυρώνουν για να παίξουν κάποια παιχνίδια», είπε ο Ρίζος Μαρούδας.
Όπως ανέφερε στις δηλώσεις του ο αντιπρόεδρος των αγροτικών συλλόγων της Λάρισας Σωκράτης Αλειφτήρας, αυτή τη φορά οι αποκλεισμοί δρόμων θα είναι πολύωροι. «Θα του κλείσουμε τους δρόμους», είπε για τον πρωθυπουργό.
Στις δηλώσεις τους οι αγροτοσυνδικαλιστές του μπλόκου της Νίκαιας, στη Λάρισα, ζήτησαν από τους παρισταμένους αγρότες να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις, ενώ είπαν ότι ζητούν και πάλι διάλογο, αλλά με τους δικούς τους όρους σε ό,τι αφορά τη συγκρότηση της αντιπροσωπείας που θα πάει στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως είναι γνωστό, η κυβέρνηση είχε ζητήσει 20μελή αντιπροσωπεία από τα 57 μπλόκα, ενώ οι αγροτοσυνδικαλιστές είχαν εκλέξει 35 εκπροσώπους.
Ήδη από τις προηγούμενες ημέρες είχαν εκφραστεί σοβαρές αντιρρήσεις από τα λεγόμενα «σκληρά μπλόκα» της Θεσσαλίας, τα οποία αμφισβητούσαν τον τρόπο εκπροσώπησης στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Αγρότες από περιοχές όπως η Νίκαια και ο Πλατύκαμπος είχαν διαμηνύσει ότι δεν σκόπευαν να περάσουν την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου εάν δεν γινόταν δεκτή η αντιπροσωπεία που οι ίδιοι πρότειναν, καθώς η κυβέρνηση είχε ζητήσει να μην συμμετέχουν στις συναντήσεις πρόσωπα με ποινικές εκκρεμότητες, πράγμα που προκάλεσε αντιδράσεις.
Υπενθυμίζεται ότι το Μέγαρο Μαξίμου είχε αποδεχθεί τη διεξαγωγή δύο διαδοχικών συναντήσεων, με δύο διαφορετικές αντιπροσωπείες των 20 ατόμων: μία με αγρότες και μία δεύτερη με τους εκπροσώπους μπλόκων και αγροτικών συλλόγων που είχαν ταχθεί υπέρ του διαλόγου με την κυβέρνηση. Η συνάντηση αυτή πρόκειται να πραγματοποιηθεί κανονικά και ήδη έχουν σταλεί 20 ονόματα εκπροσώπων.
Η κυβέρνηση είχε ζητήσει να μην συμμετέχουν στις συναντήσεις πρόσωπα με ποινικές εκκρεμότητες, όρος που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε μέρος του αγροτικού κόσμου.
Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, είπε μεταξύ άλλων, πως «υπάρχει μία επιτροπή από όλα τα μπλόκα λέει της χώρας και αυτά που δεν είναι στην πανελλαδική επιτροπή και από τους κτηνοτρόφους της Κρήτης. Αυτούς που είχαν συναντηθεί με τον Χατζηδάκη μετά τα επεισόδια στην Κρήτη ενώ εμείς είμαστε στα μπλόκα 45 μέρες. Το αρνηθήκαμε κατηγορηματικά ότι δεν μπορούμε να πάμε με αυτούς που ενώ εμείς είμαστε στα μπλόκα και ξεροσταλιάζουμε πήγαν και συναντήθηκαν με τον Χατζηδάκη για να κάνουν το προσωπικό τους συντεχνιακό παιχνίδι και ότι είναι επιλογή της κυβέρνησης άμα θέλει να τους συναντήσει. Δικά τους παιδιά είναι οι περισσότεροι».
Ρίζος Μαρούδας: Ένας διάλογος προσχηματικός που δεν θα οδηγούσε πουθενά
«Τους λέμε ότι η δική μας απόφαση είναι 25 (σσς άτομα) και 10, είχατε ενημερωθεί από το Σάββατο και συμφωνήσατε να υπάρχουν δύο συναντήσεις και επιμένουμε σε αυτό. Καταρχήν μας είχαν πει ότι ο πρωθυπουργός θα κάνει μόνο μία συνάντηση, μετά το έκαναν δύο. Και λέμε “τι ώρες είναι;” και απάντησαν “13:00 εσείς και 15:00 οι άλλοι”. Δηλαδή μέσα σε δύο ώρες να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Ώσπου να χαιρετηθούμε, να πούμε τα τυπικά και να ξαναφύγουμε, καταλαβαίνετε. Ένας διάλογος προσχηματικός που δεν θα οδηγούσε πουθενά. Ένας διάλογος που απλά θα μας διέλυε», σημείωσε.
«Ποιος θα πάρει την ευθύνη να κάνει τα 35 άτομα, 20 και με ποιο κριτήριο. Είναι το πώς μας φέρονται μετά από 45 μέρες στον δρόμο. Μετά από 45 μέρες σκληρού, τιτάνιου αγώνα με εισαγγελικές παρεμβάσεις, με τρομοκρατία, με απειλές, με εκφοβισμούς. Πώς μα φέρονται ενώ ξεροσταλιάζουμε εδώ πέρα, ενώ κάναμε γιορτές εδώ. Εμείς ζητήσαμε τη συνάντηση, με εμάς την έκλεισε για να πάει να μας βάλει τρικλοποδιά και είναι εμπαιγμός αυτό», ανέφερε.
«Από ποιον διεκδικούμε λύσεις; Εμείς ζητήσαμε εξάλλου την Τετάρτη να γίνει η συνάντηση, δεν το ζήτησε η κυβέρνηση. Άρα δεν μπορεί κανένας να μας πει ότι δεν πάμε σε διάλογο γιατί δεν θέλουμε, είτε ξυπνήσαμε στραβά το πρωί και λέμε “εντάξει δεν θα πάμε τώρα”. Το λέω αυτό για να καταλάβουν πολλοί συνάδελφοι πως σκέφτονται και λένε γιατί δεν πάμε σε συνάντηση. Γιατί εμείς τη ζητήσαμε, εμείς συμφωνήσαμε, εμείς ήμασταν έτοιμοι να πάμε και μας ακυρώνουν για να παίξουν κάποια παιχνίδια», είπε ο Ρίζος Μαρούδας.
Ο αγροτοσυνδικαλιστής από το μπλόκο των Μαλγάρων, Κώστας Ανεστίδης, κάλεσε τους αγρότες να κλιμακώσουν από την Τρίτη τις κινητοποιήσεις τους: «Στις 12 το μεσημέρι όπου μπορεί το κάθε μπλόκο, κλείνει τα πάντα και καταγγέλλουμε την κυβέρνηση γιατί αυτή εκβιάζει τον κόσμο και εμάς», έγραψε σε μήνυμα προς τους συναδέλφους του. Μεταξύ άλλων ανέφερε πως «δεν χρειάζεται να ξανακάνουμε σύσκεψη», διότι «η απόφαση πάρθηκε το Σάββατο ή μας δέχονται έτσι ή όχι».
Την ίδια στιγμή, η Παγκρήτια Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Αγροτών - Κτηνοτρόφων, μετά από δύο μαραθώνιες συσκέψεις αποφάσισε να μην σταλεί αντιπροσωπεία στην συνάντηση της Τρίτης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Δεν πάνε στη συνάντηση οι αγρότες από την Κρήτη
Παρότι οι εισηγήσεις της πλειοψηφίας των μελών της Επιτροπής ήταν αρχικά θετικές, στην απόφαση βάρυνε η άποψη μερίδας συναδέλφων τους της ηπειρωτικής χώρας οι οποίοι εξέφρασαν αντιρρήσεις στην παρουσία Κρητών, προβάλλοντας ως επιχείρημα ότι οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα στο νησί δεν είχαν κρατήσει εξαρχής ενιαία στάση με την Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, υπήρξαν διαρκείς επικοινωνίες το τελευταίο 24ωρο ώστε να υπάρξει συμπόρευση ενώπιον της συνάντησης, ωστόσο -σύμφωνα πάντα με Κρήτες συνδικαλιστές- η συμπεριφορά συγκεκριμένων μελών της Πανελλήνιας Επιτροπής «υπήρξε ιδιαίτερα απαξιωτική, απέναντι στους συναδέλφους τους στην Κρήτη, οι οποίοι ήταν και οι μόνοι οι οποίοι προέβησαν σε δυναμικές ενέργειες».
Έτσι λήφθηκε η απόφαση το βράδυ της Δευτέρας περί αποχής, αλλά και της πλήρους διάρρηξης με την Πανελλήνια Επιτροπή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα