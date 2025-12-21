Δεσμεύθηκαν οι λογαριασμοί Ανεστίδη, ελέγχεται από το ελληνικό FBI και την ΑΑΔΕ - Τα αρνείται όλα εκείνος

«Είμαι αθώος, γίνεται προσπάθεια να χτυπηθεί το αγροτικό κίνημα», ανέφερε ο ίδιος σε δηλώσεις του - «Μέχρι αυτή τη στιγμή ο κ. Ανεστίδης δεν έχει λάβει κλήση» είπε ο συνήγορός του

ελληνικό FBI υφίσταται σύμφωνα με πληροφορίες ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης τον οποίον οι αγρότες αποκαλούν και «αρχιστράτηγο» των μπλόκων.



Σύμφωνα με πληροφορίες οι τράπεζες έχουν ενημερωθεί και έχουν δεσμεύσει τους λογαριασμούς του, καθώς ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις ύψους 122.765,04 ευρώ.



«Είμαι καθαρός» λέει ο ίδιος







Σε δηλώσεις του το απόγευμα της Κυριακής, ο κ. Ανεστίδης είπε ακόμα δεν τον έχει ειδοποιήσει κανείς για τον έλεγχο, ούτε η Εισαγγελία, ούτε η Οικονομική Αστυνομία και υποστήριξε ότι αν γινόταν έλεγχος θα είχαν δεσμευθεί οι λογαριασμοί του...



«Πριν από 2-3 ημέρες πήρα και τις τελευταίες επιδοτήσεις τις οποίες δικαιούμαι» είπε και τόνισε ότι μέσα από το πρόσωπο του γίνεται προσπάθεια να χτυπηθεί το







Δεν έχουμε λάβει καμία κλήση λέει και ο συνήγορός του



«Μέχρι αυτή τη στιγμή ο κ. Ανεστίδης δεν έχει λάβει κλήση ούτε σαν καταγγέλλων ούτε σαν καταγγελλόμενος ούτε καν σαν μάρτυρας από οποιαδήποτε Αρχή να δώσει κάποια εξήγηση» ανέφερε και ο συνήγορος του κ. Ανεστίδη και πρόσθεσε:



«Η πρόθεση του κ. Ανεστίδη είναι όταν κληθεί να δώσει τις δέουσες και τις αρμόζουσες εξηγήσεις... Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχουμε λάβει καμία κλήση».



Κλείσιμο



Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το έγγραφο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οικονομικού Εγκλήματος που αναφέρεται στα 16 αγροτεμάχια, ο συνήγορός του απάντησε ότι «δεν το έχουν δει».



Έλεγχος για παράνομες επιδοτήσεις 122.000 ευρώ



Ο αγροτοσυνδικαλιστής Κωνσταντίνος Ανεστίδης του μπλόκου των Μαλγάρων βρίσκεται στο επίκεντρο προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργείται κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας στο πλαίσιο ελέγχων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, για υπόθεση φερόμενων ψευδών δηλώσεων αγροτεμαχίων με σκοπό τη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων. Όπως διαπιστώθηκε από τους ελέγχους, ο Κωνσταντίνος Ανεστίδης έλαβε για 16 αγροτεμάχια, στα οποία εντοπίστηκαν αναντιστοιχίες στις δηλώσεις του, παράνομη οικονομική ενίσχυση ύψους 122.765,04 ευρώ.



Πώς εντοπίστηκε



Η υπόθεση προέκυψε έπειτα από προτεραιοποιημένο έλεγχο δηλώσεων Ενιαίας Ενίσχυσης, με βασικά κριτήρια αφενός την υποβολή αναληθών δηλώσεων αγροτεμαχίων και αφετέρου το ύψος της καταβληθείσας επιδότησης, το οποίο υπερέβαινε τις 10.000 ευρώ. Από τη διαδικασία αυτή εντοπίστηκε το ΑΦΜ που αντιστοιχεί στον Κωνσταντίνο Ανεστίδη.



Δέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών και έλεγχο από τουφίσταται σύμφωνα με πληροφορίες ο αγροτοσυνδικαλιστήςτον οποίον οιαποκαλούν και «αρχιστράτηγο» των μπλόκων.Σύμφωνα με πληροφορίες οι τράπεζες έχουν ενημερωθεί και έχουν δεσμεύσει τους λογαριασμούς του, καθώς ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις ύψουςευρώ.«Ούτε δεσμευμένο είναι το ΑΦΜ μου, ούτε οι λογαριασμοί μου» δήλωσε νωρίτερα ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης σχολιάζοντας τις πληροφορίες ότι ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις ύψους 122.000 ευρώ.Σε δηλώσεις του το απόγευμα της Κυριακής, ο κ. Ανεστίδης είπε ακόμα δεν τον έχει ειδοποιήσει κανείς για τον έλεγχο, ούτε η Εισαγγελία, ούτε η Οικονομική Αστυνομία και υποστήριξε ότι αν γινόταν έλεγχος θα είχαν δεσμευθεί οι λογαριασμοί του...«Πριν από 2-3 ημέρες πήρα και τις τελευταίες επιδοτήσεις τις οποίες δικαιούμαι» είπε και τόνισε ότι μέσα από το πρόσωπο του γίνεται προσπάθεια να χτυπηθεί το αγροτικό κίνημα . «Δεν θα μπορέσουν να το κάνουν αυτό και δεν θα σιωπήσω. Δεν θα επικαλεστώ το δικαίωμα της σιωπής. Προσπαθούν με δόλιο τρόπο να πλήξουν το συμπαγές και αρραγές μέτωπο των αγροτών... Είμαι αθώος και καθαρός σαν αστραπή» τόνισε στις δηλώσεις του ο αγροτοσυνδικαλιστής.Απαντώντας σε ερώτηση για τα 16 αγροτεμάχια και την επιδότηση των 122.000 ευρώ ο κ. Ανεστίδης είπε ότι όλα είναι δηλωμένα στην εφορία, είναι κανονικά δικαιώματα από ιδιόκτητα χωράφια και ένα νοικιασμένο.«Μέχρι αυτή τη στιγμή ο κ. Ανεστίδης δεν έχει λάβει κλήση ούτε σαν καταγγέλλων ούτε σαν καταγγελλόμενος ούτε καν σαν μάρτυρας από οποιαδήποτε Αρχή να δώσει κάποια εξήγηση» ανέφερε και ο συνήγορος του κ. Ανεστίδη και πρόσθεσε:«Η πρόθεση του κ. Ανεστίδη είναι όταν κληθεί να δώσει τις δέουσες και τις αρμόζουσες εξηγήσεις... Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχουμε λάβει καμία κλήση».Δεν γνωρίζουμε αν ελέγχεται αυτήν τη στιγμή το ΑΦΜ του. Αν γινόταν αυτό το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα λάμβανε επιδοτήσεις... Ο κ. Ανεστίδης έλαβε κανονικά τις επιδοτήσεις του».Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το έγγραφο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οικονομικού Εγκλήματος που αναφέρεται στα 16 αγροτεμάχια, ο συνήγορός του απάντησε ότι «δεν το έχουν δει».Ο αγροτοσυνδικαλιστής Κωνσταντίνος Ανεστίδης του μπλόκου των Μαλγάρων βρίσκεται στο επίκεντρο προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργείται κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας στο πλαίσιο ελέγχων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, για υπόθεση φερόμενων ψευδών δηλώσεων αγροτεμαχίων με σκοπό τη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων. Όπως διαπιστώθηκε από τους ελέγχους, ο Κωνσταντίνος Ανεστίδης έλαβε για 16 αγροτεμάχια, στα οποία εντοπίστηκαν αναντιστοιχίες στις δηλώσεις του, παράνομη οικονομική ενίσχυση ύψους 122.765,04 ευρώ.Η υπόθεση προέκυψε έπειτα από προτεραιοποιημένο έλεγχο δηλώσεων Ενιαίας Ενίσχυσης, με βασικά κριτήρια αφενός την υποβολή αναληθών δηλώσεων αγροτεμαχίων και αφετέρου το ύψος της καταβληθείσας επιδότησης, το οποίο υπερέβαινε τις 10.000 ευρώ. Από τη διαδικασία αυτή εντοπίστηκε το ΑΦΜ που αντιστοιχεί στον Κωνσταντίνο Ανεστίδη.

Στη συνέχεια, οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν σε αναλυτικό έλεγχο των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης που υπέβαλε προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για τα έτη 2019 έως και 2024. Κατά τον έλεγχο εξετάστηκε το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων που δηλώθηκαν ως καλλιεργούμενες, προκειμένου να χορηγηθεί η αντίστοιχη οικονομική ενίσχυση.



Όπως προέκυψε, διαπιστώθηκε αναντιστοιχία μεταξύ των στοιχείων κτηματογράφησης και της δηλωθείσας ιδιοκτησίας για συνολικά 16 αγροτεμάχια, τα οποία είχαν δηλωθεί είτε ως ιδιόκτητα είτε ως μισθωμένα στις αιτήσεις των ετών 2019-2024.



Για τον λόγο αυτό, οι αρμόδιες αρχές απευθύνθηκαν εγγράφως στον Οργανισμό Πληρωμών, προκειμένου να προσδιοριστούν τα ποσά που είχαν καταβληθεί για τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια. Σύμφωνα με επίσημο έγγραφο του Οργανισμού, ο Κωνσταντίνος Ανεστίδης έλαβε για τα 16 αυτά αγροτεμάχια συνολική οικονομική ενίσχυση ύψους 122.765,04 ευρώ.



Παράλληλα, από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων που εισέπραξε ο ελεγχόμενος για την περίοδο 2019 έως 2024 ανήλθε σε 210.550,22 ευρώ.



Τέλος, σύμφωνα με τα αρχεία του Οργανισμού Πληρωμών, ο Κωνσταντίνος Ανεστίδης υπέβαλε και για το έτος 2025 νέα Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης, στην οποία δήλωσε συνολικά 17 αγροτεμάχια. Η συντριπτική πλειονότητα αυτών ταυτίζεται με αγροτεμάχια που είχαν δηλωθεί τα προηγούμενα έτη και για τα οποία έχουν ήδη προκύψει ισχυρές ενδείξεις ψευδούς δήλωσης.