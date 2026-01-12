Την δυσκόλευε η αλλαγή από τη Γερμανία στην Ελλάδα, πούλαγε πράγματά της, λέει φίλη της 16χρονης που εξαφανίστηκε στην Πάτρα

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία προκύπτει ότι η Λόρα έφτασε στην Αθήνα με ταξί. Ο οδηγός έχει ήδη καταθέσει στις αρχές, δηλώνοντας ότι η ανήλικη ήταν μόνη της καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο τον εντοπισμό της 16χρονης και τη πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.