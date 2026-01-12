Μυστήριο με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας στην Πάτρα: Οι επαφές της με άνδρα και το ταξί για Αθήνα
Η ανήλικη αγόρασε iPhone, φέρεται να πήγε σε ενεχυροδανειστήριο και έφτασε μόνη της στην Αθήνα - Τι ψάχνουν οι Αρχές
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα, κόρης Γερμανών που ζουν μόνιμα στην περιοχή, με τις Αρχές να συγκεντρώνουν νέα στοιχεία για τις κινήσεις της ανήλικης πριν χαθούν τα ίχνη της.
Η εξαφάνιση δηλώθηκε επίσημα στις 8 Ιανουαρίου, όταν οι γονείς της προσήλθαν στο Αστυνομικό Τμήμα και ενημέρωσαν ότι η κόρη τους αγνοείται. Από την έρευνα που ακολούθησε, η ΕΛΑΣ διαπίστωσε ότι η 16χρονη είχε αγοράσει πρόσφατα ένα iPhone από συμμαθητή της, ενώ είχε αναφέρει σε άλλη συμμαθήτριά της ότι χρειαζόταν χρήματα επειδή «κάπου θέλει να πάει».
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές φέρονται να έχουν εντοπίσει υλικό που καταγράφει κινήσεις της ανήλικης σε ενεχυροδανειστήριο στην Πάτρα, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας για το πώς εξασφάλισε χρήματα πριν εξαφανιστεί.
Στις 9 Ιανουαρίου, οι γονείς της επέστρεψαν εκ νέου στην αστυνομία, αναφέροντας ότι υπάρχουν μαρτυρίες από φούρνο της γειτονιάς, σύμφωνα με τις οποίες η κόρη τους εθεάθη να συνομιλεί με έναν ενήλικο άνδρα. Αστυνομικοί μετέβησαν στο κατάστημα και, ελέγχοντας το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, διαπίστωσαν ότι η 16χρονη πράγματι μιλάει με έναν ενήλικο μέσα σε αυτοκίνητο, χωρίς ωστόσο να επιβιβάζεται ή να αποχωρεί μαζί του.
Η ΕΛΑΣ αναζητά τις πινακίδες του συγκεκριμένου οχήματος, προκειμένου να ταυτοποιήσει τον οδηγό, ο οποίος θεωρείται πρόσωπο-κλειδί, καθώς ήταν σε επαφή με την ανήλικη λίγο πριν την εξαφάνισή της.
Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία προκύπτει ότι η Λόρα έφτασε στην Αθήνα με ταξί. Ο οδηγός έχει ήδη καταθέσει στις αρχές, δηλώνοντας ότι η ανήλικη ήταν μόνη της καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο τον εντοπισμό της 16χρονης και τη πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.
