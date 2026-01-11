Καθοδικά ρεύματα καταιγίδας πίσω από τους θυελλώδεις ανέμους στην Αλεξανδρούπολη: Γιατί δεν μπορούσαν να προβλεφθούν, τι λέει ο μετεωρολόγος του αεροδρομίου
Ο μετεωρολόγος του αεροδρομίου Δημόκριτος, Θεόδωρος Αντωνόπουλος, εξήγησε πως το χθεσινό φαινόμενο που προκάλεσε ζημιές στην πόλη οφείλεται στα καθοδικά ρεύματα καταιγίδας - Σύμφωνα με τον ίδιο, το φαινόμενο ήταν τοπικό και «πολύ δύσκολα θα γινόταν πρόγνωση»
Απαντήσεις για το χθεσινό φαινόμενο που έπληξε την Αλεξανδρούπολη που βρέθηκε αντιμέτωπη με θυελλώδεις ανέμους που είχαν σαν αποτέλεσμα μεγάλες ζημιές έδωσε ο μετεωρολόγος του αεροδρομίου Δημόκριτος, Θεόδωρος Αντωνόπουλος, κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης στο δημαρχείο της πόλης.
Στην Αλεξανδρούπολη η μέγιστη ριπή ανέμου ήταν 154,5 χιλιόμετρα και καταγράφηκε το απόγευμα του Σαββάτου (10/1) από τον σταθμό του Αστεροσκοπείου Αθηνών στο λιμάνι. Το φαινόμενο είχε σαν αποτέλεσμα σκάφη να βγουν στο λιμάνι, να ξεριζωθούν δέντρα, ενώ σπίτια και καταστήματα υπέστησαν μεγάλες ζημιές. Σύμφωνα με τον κ. Αντωνόπουλο, το φαινόμενο οφείλεται στα καθοδικά ρεύματα καταιγίδας.
«Εχθές είχαμε τη δημιουργία μίας συστάδας καταιγίδων δυτικά της Σαμοθράκης, στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου, με μία κατεύθυνση νότια-νοτιοδυτικά προς τις ακτές της πόλης μας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν πολύ έντονα καθοδικά ρεύματα της καταιγίδας. Κατά καιρούς έχουν δημιουργήσει, στη δεκαετία του ‘80 και του ‘90 αεροπορικά δυστυχήματα διότι είναι καθοδικά ρεύματα από το κέντρο της καταιγίδας προς την επιφάνεια του εδάφους», είπε ο κ. Αντωνόπουλος.
«Με την καταγραφή που είχαμε ήταν πολύ έντονα, δηλαδή καταγράφηκαν 154 χιλιόμετρα στην περιοχή του λιμανιού, άλλος σταθμός κατέγραψε 141 χιλιόμετρα στην περιοχή του περιφερειακού και περίπου η ίδια ένταση καταγράφηκε και στο κέντρο της πόλης. Στο αεροδρόμιο καταγράφηκε ένταση 70 κόμβων, 130 χιλιόμετρα την ώρα. Το φαινόμενο δεν διήρκησε πολύ. Αφού πέρασε και έδωσε τα καθοδικά ρεύματα, μετά από 2-3 λεπτά ηρέμησε το φαινόμενο», συμπλήρωσε.
Σύμφωνα με τον ίδιο, το φαινόμενο ήταν τοπικό και «πολύ δύσκολα θα γινόταν πρόγνωση, μόνο με τη χρήση συστημάτων ραντάρ καιρού όπως το έχουν οι Αμερικάνοι, θα μπορούσε να δοθεί κάποιου είδους alert, το 112, να ειδοποιηθεί ο κόσμος γιατί ήταν μια ώρα η οποία δεν ήταν απαγορευτική, ήταν Σάββατο απόγευμα. Πραγματικά από τύχη δεν είχαμε τραυματισμούς ή ότι άλλο χειρότερο. Έχει επαναληφθεί το φαινόμενο στο παρελθόν, έχουμε τέτοιου είδους καθοδικά ρεύματα από καταιγίδες έντονα. Εδώ υπάρχει μία διχογνωμία, κάποιοι το λένε ανεμοστρόβιλο, άλλοι τυφώνα, το σωστό είναι καθοδικά ρεύματα καταιγίδας, για αυτό οι ριπές ήταν λίγο δευτερολέπτων. Δηλαδή η μέγιστη ριπή των 154 χιλιομέτρων διήρκησε το πολύ 10-15 δευτερόλεπτα. Ήταν μια πνοή αέρα στην κυριολεξία αλλά ήταν ικανή να δημιουργήσει όλα τα σοβαρά μέσα στην πόλη».
Τα καθοδικά ρεύματα καταιγίδας είναι ισχυρές κατακόρυφες ροές αέρα που κινούνται από τα σύννεφα προς το έδαφος μέσα σε μια καταιγίδα. Με απλά λόγια, είναι «ριπές αέρα που πέφτουν από τον ουρανό».
Πώς δημιουργούνται: Μέσα σε ένα καταιγιδοφόρο νέφος ο αέρας ψύχεται από τη βροχή ή το χαλάζι, γίνεται πιο βαρύς και αρχίζει να κατεβαίνει απότομα προς το έδαφος.
Όταν αυτός ο αέρας χτυπά το έδαφος, απλώνεται οριζόντια με μεγάλη ταχύτητα, προκαλώντας ισχυρούς ανέμους.
Όσο για τα είδη των καθοδικών ρευμάτων καταιγίδας:
- Downburst: μεγάλης έκτασης καθοδικό ρεύμα.
- Microburst: μικρότερης έκτασης αλλά βίαιο, με ανέμους που μπορεί να ξεπεράσουν τα 100–120 χλμ/ώρα.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την Αλεξανδρούπολη:
Φωτογραφίες και βίντεο: e-evros.gr, evros-news.gr, Δήμος Αλεξανδρούπολης/Facebook, evros24.gr
