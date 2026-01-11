Καθοδικά ρεύματα καταιγίδας πίσω από τους θυελλώδεις ανέμους στην Αλεξανδρούπολη: Γιατί δεν μπορούσαν να προβλεφθούν, τι λέει ο μετεωρολόγος του αεροδρομίου

Ο μετεωρολόγος του αεροδρομίου Δημόκριτος, Θεόδωρος Αντωνόπουλος, εξήγησε πως το χθεσινό φαινόμενο που προκάλεσε ζημιές στην πόλη οφείλεται στα καθοδικά ρεύματα καταιγίδας - Σύμφωνα με τον ίδιο, το φαινόμενο ήταν τοπικό και «πολύ δύσκολα θα γινόταν πρόγνωση»