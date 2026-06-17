Δέκα συλλήψεις για ρευματοκλοπές στα Σπάτα, ξηλώθηκαν καλώδια 300 μέτρων
ΕΛΛΑΔΑ
Ρευματοκλοπές Σπάτα Ρομά

Δέκα συλλήψεις για ρευματοκλοπές στα Σπάτα, ξηλώθηκαν καλώδια 300 μέτρων

Η απομάκρυνση των παράνομων συνδέσεων κρίθηκε αναγκαία, καθώς τέτοιου είδους παρεμβάσεις στο δίκτυο ηλεκτροδότησης ενέχουν σοβαρούς κινδύνους τόσο για τη δημόσια ασφάλεια όσο και για την ομαλή λειτουργία του δικτύου

Δέκα συλλήψεις για ρευματοκλοπές στα Σπάτα, ξηλώθηκαν καλώδια 300 μέτρων
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Ειδική αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης 17 Ιουνίου 2026 σε οικισμούς Ρομά στα Σπάτα οδήγησε στη σύλληψη δέκα ατόμων για ρευματοκλοπή, ενώ παράλληλα ξηλώθηκαν παράνομα καλώδια συνολικού μήκους 300 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν δέκα άτομα για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε στην αποξήλωση καλωδίων μήκους 300 μέτρων που είχαν εγκατασταθεί παράνομα για την τροφοδότηση ηλεκτρικού ρεύματος. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η απομάκρυνση των παράνομων συνδέσεων κρίθηκε αναγκαία, καθώς τέτοιου είδους παρεμβάσεις στο δίκτυο ηλεκτροδότησης ενέχουν σοβαρούς κινδύνους τόσο για τη δημόσια ασφάλεια όσο και για την ομαλή λειτουργία του δικτύου.

17062026 Ειδική αστυνομική επιχείρηση της Δ.Α.Β.Α./Γ.Α.Δ.Α. που πραγματοποιήθηκε στα Σπάτα

Η επιχείρηση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (Γ.Α.Δ.Α.), με στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στις συγκεκριμένες περιοχές.

Στις έρευνες συμμετείχαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής, του Αστυνομικού Τμήματος Σπατών-Αρτέμιδος, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, καθώς και αστυνομικός σκύλος.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των συλληφθέντων υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.
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