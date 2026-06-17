Δέκα συλλήψεις για ρευματοκλοπές στα Σπάτα, ξηλώθηκαν καλώδια 300 μέτρων

Η απομάκρυνση των παράνομων συνδέσεων κρίθηκε αναγκαία, καθώς τέτοιου είδους παρεμβάσεις στο δίκτυο ηλεκτροδότησης ενέχουν σοβαρούς κινδύνους τόσο για τη δημόσια ασφάλεια όσο και για την ομαλή λειτουργία του δικτύου