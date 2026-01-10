Μεγάλες ζημιές στην Αλεξανδρούπολη: Άνεμοι με ριπές 140 χιλιομέτρων χτύπησαν την πόλη, δείτε βίντεο

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, το φαινόμενο προκάλεσε ζημιές και στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης αλλά οι πτήσεις πραγματοποιούνται κανονικά - Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης καλεί τους πολίτες να μην εισέρχονται στα πάρκα και τις παιδικές χαρές