Μεγάλες ζημιές στην Αλεξανδρούπολη: Άνεμοι με ριπές 140 χιλιομέτρων χτύπησαν την πόλη, δείτε βίντεο
Μεγάλες ζημιές στην Αλεξανδρούπολη: Άνεμοι με ριπές 140 χιλιομέτρων χτύπησαν την πόλη, δείτε βίντεο
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, το φαινόμενο προκάλεσε ζημιές και στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης αλλά οι πτήσεις πραγματοποιούνται κανονικά - Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης καλεί τους πολίτες να μην εισέρχονται στα πάρκα και τις παιδικές χαρές
Η κακοκαιρία χτυπά την Ελλάδα με ισχυρούς ανέμους αλλά και βροχοπτώσεις να προκαλούν ζημιές. Στην Αλεξανδρούπολη ξεριζώθηκαν δέντρα, παρασύρθηκαν ογκώδη αντικείμενα ενώ αναποδογύρισαν ψυγεία και τραπέζια καταστημάτων.
Ήταν περί τις 20:10 όταν ισχυρή καταιγίδα με ριπές ανέμου που έφταναν περίπου τα 140 χιλιόμετρα την ώρα χτύπησε την Αλεξανδρούπολη για 15 λεπτά.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, το φαινόμενο προκάλεσε ζημιές και στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης αλλά οι πτήσεις πραγματοποιούνται κανονικά.
Ενδεικτικό της σφοδρότητας των φαινομένων ήταν το γεγονός ότι στο Καρνάγιο στην Αλεξανδρούπολη σκάφη βγήκαν στην στεριά, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που ακολουθούν:
Σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Αλεξανδρούπολης καλεί τους πολίτες να μην εισέρχονται στα πάρκα και τις παιδικές χαρές, μέχρι την αποκατάσταση των ζημιών και την ολοκλήρωση των ελέγχων των αρμόδιων συνεργείων.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αλεξανδρούπολης βρίσκονται σε κινητοποίηση για την αποκατάσταση των προβλημάτων και τον έλεγχο της ασφάλειας σε δρόμους και κοινόχρηστους χώρους.
Όπως αναφέρει ο Δήμος, «σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις έως και 25 κόμβους μέχρι τις πρωινές ώρες».
«Παρακαλούνται οι κάτοικοι και οι επισκέπτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, να αποφεύγουν περιοχές με δέντρα, πινακίδες ή πρόχειρες κατασκευές και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών», καταλήγει η ανακοίνωση του Δήμου.
Στο μεταξύ, στην Αλεξανδρούπολη θα μεταβεί κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδος Δευτέρα (12/1), προκειμένου να πραγματοποιήσει καταγραφή των ζημιών. Ο Δήμος καλεί τους καταστηματάρχες και όσους υπέστησαν ζημιές να προσέλθουν στο δημαρχείο την Κυριακή (11/1) προκειμένου να προβούν σε δηλώσεις, προσκομίζοντας και φωτογραφίες.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την Αλεξανδρούπολη:
Ήταν περί τις 20:10 όταν ισχυρή καταιγίδα με ριπές ανέμου που έφταναν περίπου τα 140 χιλιόμετρα την ώρα χτύπησε την Αλεξανδρούπολη για 15 λεπτά.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, το φαινόμενο προκάλεσε ζημιές και στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης αλλά οι πτήσεις πραγματοποιούνται κανονικά.
Ενδεικτικό της σφοδρότητας των φαινομένων ήταν το γεγονός ότι στο Καρνάγιο στην Αλεξανδρούπολη σκάφη βγήκαν στην στεριά, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που ακολουθούν:
Σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Αλεξανδρούπολης καλεί τους πολίτες να μην εισέρχονται στα πάρκα και τις παιδικές χαρές, μέχρι την αποκατάσταση των ζημιών και την ολοκλήρωση των ελέγχων των αρμόδιων συνεργείων.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αλεξανδρούπολης βρίσκονται σε κινητοποίηση για την αποκατάσταση των προβλημάτων και τον έλεγχο της ασφάλειας σε δρόμους και κοινόχρηστους χώρους.
Όπως αναφέρει ο Δήμος, «σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις έως και 25 κόμβους μέχρι τις πρωινές ώρες».
«Παρακαλούνται οι κάτοικοι και οι επισκέπτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, να αποφεύγουν περιοχές με δέντρα, πινακίδες ή πρόχειρες κατασκευές και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών», καταλήγει η ανακοίνωση του Δήμου.
Στο μεταξύ, στην Αλεξανδρούπολη θα μεταβεί κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδος Δευτέρα (12/1), προκειμένου να πραγματοποιήσει καταγραφή των ζημιών. Ο Δήμος καλεί τους καταστηματάρχες και όσους υπέστησαν ζημιές να προσέλθουν στο δημαρχείο την Κυριακή (11/1) προκειμένου να προβούν σε δηλώσεις, προσκομίζοντας και φωτογραφίες.
Καταγραφή ζημιών
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την Αλεξανδρούπολη:
Φωτογραφίες και βίντεο: e-evros.gr, evros-news.gr, Δήμος Αλεξανδρούπολης/Facebook, evros24.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα