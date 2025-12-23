Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Ξεκινά η έξοδος των Χριστουγέννων με τα μπλόκα στις εθνικές: Δύο λωρίδες ανοίγουν οι αγρότες, θέμα ασφάλειας θέτει η Τροχαία
Ξεκινά η έξοδος των Χριστουγέννων με τα μπλόκα στις εθνικές: Δύο λωρίδες ανοίγουν οι αγρότες, θέμα ασφάλειας θέτει η Τροχαία
Η Τροχαία θέτει ζητήματα οδικής ασφαλείας και αναζητά λύσεις για την κυκλοφορία των εκδρομέων - Οι αγρότες λένε ότι θα δώσουν στην κυκλοφορία μία επιπλέον λωρίδα εκτός της ΛΕΑ
Το Γόρδιο δεσμό της προσπελασιμότητας των εθνικών οδών, παράλληλα με την ασφάλεια των διερχόμενων οχημάτων καλείται να λύσει τώρα η Τροχαία, καθώς παραμένουν και σήμερα στα μπλόκα οι αγρότες κατά μήκος του εθνικού οδικού δικτύου, απελευθερώνοντας δύο λωρίδες (μια κανονική και τη ΛΕΑ) για να εξυπηρετήσουν την έξοδο των εκδρομέων των Χριστουγέννων.
Όμως τον τελευταίο λόγο έχει η Τροχαία, η οποία μέχρι αυτή την ώρα δεν φαίνεται να εγκρίνει την διέλευση των εκδρομέων από τα μπλόκα, καθώς δεν υπάρχουν τα εχέγγυα για την ασφαλή τους διέλευση καθώς η διέλευση των εθνικών οδών με τα τρακτέρ παρατεταγμένα δεξιά και αριστερά αυτών, δημιουργεί σοβαρά ζητήματα ως προς τη δυνατότητα εξυπηρέτησης ενός τόσο μεγάλου όγκου αυτοκινήτων, καθιστώντας αδύνατο πρακτικά τον υπολογισμό του μέσου χρόνου ταξιδιού για τους περισσότερους. Δεν είναι κοινό μυστικό πως εγείρονται σοβαρά ζητήματα ασφάλειας στους δρόμους, όταν υπάρχουν στις άκρες του ή στο ένα τρίτο του οδοστρώματος παρατεταγμένα τρακτέρ και οι αγρότες τηρούν προσώρας αδιάλλακτη στάση, παρότι η κυβέρνηση παραμένει υπέρ της εξάντλησης των περιθωρίων διαλόγου. Μάλιστα, η κατάσταση αυτή ωθεί πολλούς οδηγούς στο να χρησιμοποιήσουν παρακαμπτήριες οδούς, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο το χρόνο του ταξιδιού τους.
Ζητούμενο, άλλωστε, για την κυβέρνηση συνιστά μέχρι αυτήν την ώρα η συνάντηση στελεχών της με μια αντιπροσωπεία, η οποία να εκπροσωπεί το σύνολο των αγροτών, προκειμένου να υπάρξει διάδρομος εξαέρωσης της έντασης και επίλυσης των ζητημάτων που έχουν προκύψει για τον αγροτικό κόσμο, ο οποίος ρισκάρει τώρα να χάσει την κοινωνική νομιμοποίηση των κινητοποιήσεών του λόγω της πολύωρης ταλαιπωρίας των πολιτών στο οδικό δίκτυο.
Πολύ περισσότερο, όταν από τα 27 αιτήματα που κατέθεσαν οι αγρότες στον κατάλογό τους, τα 16 έχουν ικανοποιηθεί, τα 4 βρίσκονται υπό επεξεργασία και τα 7 είναι εκτός πλαισίου, αφού δεν μπορούν να υλοποιηθούν θεσμικά και δημοσιονομικά, καθώς προσκρούουν σε ευρωπαϊκούς κανόνες.
Υπενθυμίζεται πως ένα από τα κεντρικά μπλόκα της χώρας είναι στη Νίκαια της Λάρισας με τους αγρότες να βρίσκονται στον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου. Την ίδια στιγμή οι αγρότες της Καρδίτσας και των Τρικάλων έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους στον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας – Ε65.
Δείτε ΕΔΩ όλα τα μπλόκα στη χώρα
Στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, οι αγρότες βρίσκονται στην κάθοδο προς Αθήνα από το ύψος του Μαρτίνου και στην άνοδο από το ύψος της Ριτσώνας. Η κυκλοφορία διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς.
Οι αγρότες βρίσκονται παραταγμένοι και στην περιμετρική Πατρών. Για τα οχήματα που κινούνται από Αθήνα προς Πύργο, υπάρχει μία λωρίδα για την κυκλοφορία και μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαριστεί αν θα ανοίξει περαιτέρω ο δρόμος με τους αγρότες να δηλώνουν πως διαφωνούν με τη διέλευση φορτηγών.
Οι αγρότες παραμένουν στα Μάλγαρα αλλά και στο μπλόκο των Πράσινων Φαναριών στη Θέρμη. Στα Μάλγαρα, το βράδυ της Δευτέρας ήταν ανοιχτό το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη αλλά το ρεύμα προς Αθήνα παρέμεινε κλειστό, με τους αγρότες να είναι σε διαβουλεύσεις με την τροχαία για το άνοιγμα δύο λωρίδων κυκλοφορίας αλλά και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης.
Σύμφωνα με την τελευταία τους απόφαση αναφορικά με τις επόμενες κινήσεις τους, οι αγρότες του μπλόκου του δυτικού κόμβου Κομοτηνής της Εγνατίας οδού, στο ρεύμα προς Ξάνθη, θα ανοίξουν τον αυτοκινητόδρομο από σήμερα έως και την Παρασκευή 26 του μήνα.
Από την πλευρά τους οι αγρότες του μπλόκου Δυτικής Μακεδονίας στη Σιάτιστα, δηλώνουν πως από σήμερα η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των εμπορικών φορτηγών, θα διεξάγεται κανονικά, με την αποκατάσταση της ομαλής ροής της κυκλοφορίας τόσο στην Εγνατία Οδό όσο και στην Εθνική Οδό Κοζάνης – Ιωαννίνων.
Αργά χθες το βράδυ, πάντως, οι αγρότες που συμμετέχουν στο μπλόκο του Καλπακίου στα Ιωάννινα αποφάσισαν να αφήσουν ανοιχτό τον δρόμο μέχρι την Παρασκευή. Το συντονιστικό όργανο των αγροτών θα συνεδριάσει την Παρασκευή, προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση και να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με τις περαιτέρω κινητοποιήσεις τους.
Δείτε ΕΔΩ τις εκτροπές της τροχαίας στη Νότια Ελλάδα
Δείτε ΕΔΩ τις εκτροπές της τροχαίας στη Βόρεια Ελλάδα
Όμως τον τελευταίο λόγο έχει η Τροχαία, η οποία μέχρι αυτή την ώρα δεν φαίνεται να εγκρίνει την διέλευση των εκδρομέων από τα μπλόκα, καθώς δεν υπάρχουν τα εχέγγυα για την ασφαλή τους διέλευση καθώς η διέλευση των εθνικών οδών με τα τρακτέρ παρατεταγμένα δεξιά και αριστερά αυτών, δημιουργεί σοβαρά ζητήματα ως προς τη δυνατότητα εξυπηρέτησης ενός τόσο μεγάλου όγκου αυτοκινήτων, καθιστώντας αδύνατο πρακτικά τον υπολογισμό του μέσου χρόνου ταξιδιού για τους περισσότερους. Δεν είναι κοινό μυστικό πως εγείρονται σοβαρά ζητήματα ασφάλειας στους δρόμους, όταν υπάρχουν στις άκρες του ή στο ένα τρίτο του οδοστρώματος παρατεταγμένα τρακτέρ και οι αγρότες τηρούν προσώρας αδιάλλακτη στάση, παρότι η κυβέρνηση παραμένει υπέρ της εξάντλησης των περιθωρίων διαλόγου. Μάλιστα, η κατάσταση αυτή ωθεί πολλούς οδηγούς στο να χρησιμοποιήσουν παρακαμπτήριες οδούς, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο το χρόνο του ταξιδιού τους.
Ζητούμενο, άλλωστε, για την κυβέρνηση συνιστά μέχρι αυτήν την ώρα η συνάντηση στελεχών της με μια αντιπροσωπεία, η οποία να εκπροσωπεί το σύνολο των αγροτών, προκειμένου να υπάρξει διάδρομος εξαέρωσης της έντασης και επίλυσης των ζητημάτων που έχουν προκύψει για τον αγροτικό κόσμο, ο οποίος ρισκάρει τώρα να χάσει την κοινωνική νομιμοποίηση των κινητοποιήσεών του λόγω της πολύωρης ταλαιπωρίας των πολιτών στο οδικό δίκτυο.
Πολύ περισσότερο, όταν από τα 27 αιτήματα που κατέθεσαν οι αγρότες στον κατάλογό τους, τα 16 έχουν ικανοποιηθεί, τα 4 βρίσκονται υπό επεξεργασία και τα 7 είναι εκτός πλαισίου, αφού δεν μπορούν να υλοποιηθούν θεσμικά και δημοσιονομικά, καθώς προσκρούουν σε ευρωπαϊκούς κανόνες.
Κωδικός «αναδιάταξη» των τρακτέρΤα περισσότερα μπλόκα εξακολουθούν, ωστόσο, να βρίσκονται σε Θεσσαλία, Στερεά και Βόρεια Ελλάδα, γεγονός που απαιτεί αυξημένη προσοχή από τους οδηγούς, ιδίως από σήμερα και εξής που οι διελεύσεις των οχημάτων θα πραγματοποιούνται με τα τρακτέρ στο πλάι κάθε ρεύματος κυκλοφορίας.
Υπενθυμίζεται πως ένα από τα κεντρικά μπλόκα της χώρας είναι στη Νίκαια της Λάρισας με τους αγρότες να βρίσκονται στον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου. Την ίδια στιγμή οι αγρότες της Καρδίτσας και των Τρικάλων έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους στον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας – Ε65.
Δείτε ΕΔΩ όλα τα μπλόκα στη χώρα
Στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, οι αγρότες βρίσκονται στην κάθοδο προς Αθήνα από το ύψος του Μαρτίνου και στην άνοδο από το ύψος της Ριτσώνας. Η κυκλοφορία διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς.
Οι αγρότες βρίσκονται παραταγμένοι και στην περιμετρική Πατρών. Για τα οχήματα που κινούνται από Αθήνα προς Πύργο, υπάρχει μία λωρίδα για την κυκλοφορία και μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαριστεί αν θα ανοίξει περαιτέρω ο δρόμος με τους αγρότες να δηλώνουν πως διαφωνούν με τη διέλευση φορτηγών.
Οι αγρότες παραμένουν στα Μάλγαρα αλλά και στο μπλόκο των Πράσινων Φαναριών στη Θέρμη. Στα Μάλγαρα, το βράδυ της Δευτέρας ήταν ανοιχτό το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη αλλά το ρεύμα προς Αθήνα παρέμεινε κλειστό, με τους αγρότες να είναι σε διαβουλεύσεις με την τροχαία για το άνοιγμα δύο λωρίδων κυκλοφορίας αλλά και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης.
Σύμφωνα με την τελευταία τους απόφαση αναφορικά με τις επόμενες κινήσεις τους, οι αγρότες του μπλόκου του δυτικού κόμβου Κομοτηνής της Εγνατίας οδού, στο ρεύμα προς Ξάνθη, θα ανοίξουν τον αυτοκινητόδρομο από σήμερα έως και την Παρασκευή 26 του μήνα.
Από την πλευρά τους οι αγρότες του μπλόκου Δυτικής Μακεδονίας στη Σιάτιστα, δηλώνουν πως από σήμερα η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των εμπορικών φορτηγών, θα διεξάγεται κανονικά, με την αποκατάσταση της ομαλής ροής της κυκλοφορίας τόσο στην Εγνατία Οδό όσο και στην Εθνική Οδό Κοζάνης – Ιωαννίνων.
Αργά χθες το βράδυ, πάντως, οι αγρότες που συμμετέχουν στο μπλόκο του Καλπακίου στα Ιωάννινα αποφάσισαν να αφήσουν ανοιχτό τον δρόμο μέχρι την Παρασκευή. Το συντονιστικό όργανο των αγροτών θα συνεδριάσει την Παρασκευή, προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση και να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με τις περαιτέρω κινητοποιήσεις τους.
Δείτε ΕΔΩ τις εκτροπές της τροχαίας στη Νότια Ελλάδα
Δείτε ΕΔΩ τις εκτροπές της τροχαίας στη Βόρεια Ελλάδα
Τσιάρας: Έχουμε κάνει βήματα για την αποκλιμάκωσηΑπό πλευράς του, «η κυβέρνηση έχει κάνει τα βήματα που έπρεπε για να βρεθούμε στο τραπέζι της συνεννόησης με τον αγροτικό κόσμο», δήλωσε μιλώντας στο ΕΡΤnews ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, προσθέτοντας πως «ο αγροτικός κόσμος ζει μία εξαιρετικά δύσκολη περίοδο τα τελευταία χρόνια». «Είμαι ο πρώτος που αναγνώρισε από την πρώτη στιγμή ότι υπάρχει πραγματικό πρόβλημα” συνέχισε ο κ. Τσιάρας, εξηγώντας πως “το πρόβλημα εστιάζεται στο ότι είναι μία πάρα πολύ δύσκολη χρονιά και παρά την εξαιρετική παραγωγή, έχουμε πολύ χαμηλές τιμές στα ελληνικά αγροτικά προϊόντα κάτι που δεν εξαρτάται από την κυβέρνηση και τις πολιτικές της κυβέρνησης. Είναι κάτι που ρυθμίζεται από την παγκόσμια αγορά και έχει να κάνει με την προσφορά και τη ζήτηση».
Ο κ. Τσιάρας τόνισε πως «η κυβέρνηση αναγνώρισε αυτή την πραγματικότητα και ήδη έχουμε κάνει τα βήματα που έπρεπε να γίνουν προκειμένου να βρεθούμε στο τραπέζι της συνεννόησης με τον αγροτικό κόσμο», ενώ περιέγραψε ως υπό συζήτηση το πώς θα δοθούν τα χρήματα που θα προκύψουν ουσιαστικά μετά τους ελέγχους της ΑΑΔΕ και «τα οποία κατά κάποιον τρόπο περισσεύουν από τη βασική ενίσχυση να μπορούν να ανακατανεμηθούν εκεί που πραγματικά υπάρχει ανάγκη».
«Αν υπάρχει ένα πεδίο συζήτησης με τους εκπροσώπους των αγροτών είναι το πώς θα διαθέσουμε αυτά τα χρήματα με τον καλύτερο και τον σωστότερο δυνατό τρόπο, πάντα μέσα στα πλαίσια που επιβάλλει η παρουσία μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με τα δεδομένα που υπάρχουν μέσω του εθνικού προϋπολογισμού. Αυτή είναι η πραγματικότητα και την ξεκαθαρίζουμε προς την κάθε κατεύθυνση», κατέληξε ο κ. Τσιάρας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα