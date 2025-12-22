Με αγροτικά μπλόκα η έξοδος των εκδρομέων των Χριστουγέννων - Ανοίγουν λωρίδες οι αγρότες, θέμα ασφάλειας εγείρει η ΕΛΑΣ
Η απομάκρυνση των τρακτέρ δεν ανοίγει αυτόματα τον δρόμο, οπότε η κυκλοφορία δεν αποκλείεται να συνεχίσει να διενεργείται από παρακαμπτηρίους, κάτι που αναμένεται να αυξήσει σημαντικά το χρόνο ταξιδιού
Με αυξημένη κίνηση και ιδιαίτερες συνθήκες στους δρόμους ξεκινά την προπαραμονή των Χριστουγέννων, η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων. Στο οδικό δίκτυο της χώρας έχουν ήδη στηθεί αγροτικά μπλόκα σε κεντρικά σημεία, κυρίως σε Θεσσαλία, Στερεά και Βόρεια Ελλάδα, γεγονός που απαιτεί αυξημένη προσοχή από τους οδηγούς.
Από τα τα ξημερώματα οι αγρότες αναμένεται να μετακινήσουν τα τρακτέρ τους χωρίς να τα απομακρύνουν από το οδόστρωμα, προκειμένου να απελευθερωθεί χώρος ενόψει των Χριστουγέννων, όπως είχαν προαναγγείλει. Ωστόσο οι εκδρομείς καλό θα είναι να είναι προετοιμασμένοι, αφού αυτό δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε άνοιγμα του εκάστοτε οδικού άξονα.
Ενδεικτικά, τη Δευτέρα οι αγρότες έκλεισαν τις σήραγγες των Τεμπών για τα φορτηγά, αλλά η ΕΛΑΣ για λόγους ασφαλείας διέκοψε προσωρινά και την κυκλοφορία των αυτοκινήτων στο σημείο. Όμως σε άλλες περιπτώσεις, οι αγρότες συμφώνησαν να ανοίξουν περισσότερες λωρίδες κυκλοφορίας, κάτι που θεωρήθηκε ασφαλές και η ροή των αυτοκινήτων συνεχιζόταν.
Το σκηνικό στα μπλόκα, με παραπήγματα, βαρέλια, ψησταριές και παρατεταγμένα τρακτέρ, δημιουργεί ένα σύνθετο περιβάλλον για τους εκδρομείς, καθώς οι οδηγοί που κινούνται σε αυτοκινητοδρόμους ταχείας κυκλοφορίας καλούνται να μειώσουν ταχύτητα λόγω στενέματος των λωρίδων, ανάμεσα σε ΙΧ και λεωφορεία με ταξιδιώτες των γιορτών.
Υπό αυτό το πρίσμα, η απομάκρυνση των τρακτέρ δεν ανοίγει αυτόματα τον δρόμο, οπότε η κυκλοφορία δεν αποκλείεται να συνεχίσει να διενεργείται από παρακαμπτηρίους, κάτι που αναμένεται να αυξήσει σημαντικά το χρόνο ταξιδιού.
Ένα από τα κεντρικά μπλόκα της χώρας είναι στη Νίκαια της Λάρισας με τους αγρότες να βρίσκονται στον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου. Την ίδια στιγμή οι αγρότες της Καρδίτσας και των Τρικάλων έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους στον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας – Ε65.
Στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, οι αγρότες βρίσκονται στην κάθοδο προς Αθήνα από το ύψος του Μαρτίνου και στην άνοδο από το ύψος της Ριτσώνας. Η κυκλοφορία διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς.
Οι αγρότες βρίσκονται παραταγμένοι και στην περιμετρική Πατρών. Για τα οχήματα που κινούνται από Αθήνα προς Πύργο, υπάρχει μία λωρίδα για την κυκλοφορία και μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαριστεί αν θα ανοίξει περαιτέρω ο δρόμος με τους αγρότες να δηλώνουν πως διαφωνούν με τη διέλευση φορτηγών. Στην Περιμετρική βρέθηκε τη Δευτέρα και κλιμάκιο της Τροχαίας αλλά και της Ιόνιας Οδού και έγιναν διαβουλεύσεις για το άνοιγμα του δρόμου.
Οι αγρότες παραμένουν στα Μάλγαρα αλλά και στο μπλόκο των Πράσινων Φαναριών στη Θέρμη. Στα Μάλγαρα, το βράδυ της Δευτέρας είναι ανοιχτό το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη αλλά το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό, με τους αγρότες να είναι σε διαβουλεύσεις με την τροχαία για το άνοιγμα δύο λωρίδων κυκλοφορίας αλλά και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης.
Σύμφωνα με την τελευταία τους απόφαση αναφορικά με τις επόμενες κινήσεις τους, οι αγρότες του μπλόκου του δυτικού κόμβου Κομοτηνής της Εγνατίας οδού, στο ρεύμα προς Ξάνθη, θα ανοίξουν τον αυτοκινητόδρομο από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου έως και την Παρασκευή 26 του μήνα.
Από την πλευρά τους οι αγρότες του μπλόκου Δυτικής Μακεδονίας στη Σιάτιστα, δηλώνουν πως από την Τρίτη η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των εμπορικών φορτηγών, θα διεξάγεται κανονικά, με την αποκατάσταση της ομαλής ροής της κυκλοφορίας τόσο στην Εγνατία Οδό όσο και στην Εθνική Οδό Κοζάνης – Ιωαννίνων.
Αργά το βράδυ της Δευτέρας, οι αγρότες που συμμετέχουν στο μπλόκο του Καλπακίου στα Ιωάννινα αποφάσισαν να αφήσουν ανοιχτό τον δρόμο μέχρι την Παρασκευή. Το συντονιστικό όργανο των αγροτών θα συνεδριάσει την Παρασκευή, προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση και να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με τις περαιτέρω κινητοποιήσεις τους.
Τα μπλόκα σε κεντρικά σημεία
