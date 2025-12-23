Εξετάζεται νέα ελάφρυνση για το αγροτικό ρεύμα με το βλέμμα στραμμένο στις εθνικές οδούς και την έξοδο των Χριστουγέννων
Εξετάζεται νέα ελάφρυνση για το αγροτικό ρεύμα με το βλέμμα στραμμένο στις εθνικές οδούς και την έξοδο των Χριστουγέννων
Εκτιμάται ότι η ανάπαυλα των Χριστουγέννων είναι μια καλή ευκαιρία για αγρότες και κυβέρνηση να βρουν δίοδο για διάλογο
Η χθεσινή ημέρα με το κλείσιμο των σηράγγων των Τεμπών σηματοδοτεί για τους αγρότες το τέλος ενός ακόμη κύκλου της κινητοποίησης τους με δράσεις που αφορούσαν στον αποκλεισμό παρακαμπτηρίων αλλά και το κλείσιμο της εθνικής οδού για λίγες ώρες. Πλέον προσανατολίζονται στην χαλάρωση των δράσεων τους με σκοπό να διευκολύνουν τους εκδρομείς των εορτών.
Από σήμερα και για όλη την περίοδο των εορτών οι αγρότες θα κατεβάσουν ρυθμούς στην κινητοποίηση τους διευκολύνοντας τους εκδρομείς. Όμως μετά από 24 μέρες που τα τρακτέρ είναι στους δρόμους κυβέρνηση και αγρότες δεν βρήκαν κοινό τόπο ώστε να κάτσουν γύρω από ένα τραπέζι για να συζητήσουν και να βρουν λύσεις στον πρωτογενή τομέα. Πολλοί είναι αυτοί που λένε πως μετά από δύο αρνήσεις των αγροτών στον διάλογο έχει χαθεί το timing για μια συνάντηση.
Από κυβερνητικές πηγές διαρρέεται πως το αγροτικό ρεύμα θα μπορούσε να φτάσει τα 8,3 λεπτά για τα επόμενα δύο χρόνια. Κάτι που οι αγρότες ακούνε θετικά, αλλά θέλουν αυτήν την τιμή για μεγαλύτερη χρονική περίοδο. Από την κυβέρνηση υποστηρίζουν πως δύο χρόνια μετά οι τιμές στην ενέργεια θα είναι χαμηλότερες και θα μπορούσε να επιτευχθεί καλύτερη τιμή από αυτή που σήμερα θα πάρουν οι αγρότες αν συμφωνήσουν. Λένε με νόημα, δε, πως «πριν από δύο χρόνια δώσαμε 9,2 λεπτά και σήμερα μπορούμε να φτάσουμε κοντά στα 8 λεπτά την κιλοβατώρα».
Στο αγροτικό πετρέλαιο οι αγρότες λένε πως η κυβέρνηση με βάση τον προϋπολογισμό δίνει 100 εκατομμύρια ευρώ στην αντλία. Το ίδιο ποσό έπαιρναν έως και πέρυσι στους λογαριασμούς τους. Όμως από την κυβέρνηση υποστηρίζουν πως οι πίνακες ανά καλλιέργεια θα αναθεωρήθουν και από αυτήν την διαδικασία θα δοθούν μεγαλύτερα ποσά. Άλλωστε θυμίζουν πως φέτος είχαν προϋπολογιστεί πως θα δινόταν 100 εκατομμύρια, αλλά τελικά βρέθηκαν οι πόροι και δόθηκαν 150. Μάλιστα λένε χαρακτηριστικά πως μέσω των πλεονασμάτων μπορεί να βρεθούν πολύ περισσότερα χρήματα για αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία που θα γίνει με εφαρμογή που έχει ήδη έτοιμη η ΑΑΔΕ.
Την ίδια ώρα έχουν δοθεί από τα αδιάθετα των επιδοτήσεων και από τους ελέγχους της ΑΑΔΕ 160 εκατομμύρια ευρώ εκ των οποίων τα 80 για αναπλήρωση σε σιτάρι, βαμβάκι και μηδική. Τα υπόλοιπα 80 εκατομμύρια θα δοθούν στην κτηνοτροφία. Οι αγρότες ζητούν αυτό το ποσό να μεγαλώσει ώστε να δοθούν καλύτερες τιμές ανά στρέμμα. Με βάση αυτό το πλαίσιο θα μπορέσουν να συζητηθούν και να λυθούν και κάποια άλλα ζητήματα που θέτουν οι αγρότες.
Η ανάπαυλα των Χριστουγέννων είναι μια καλή ευκαιρία οι δύο πλευρές να βρουν δίοδο για διάλογο καθώς αν τα τρακτέρ παραμείνουν στους δρόμους και μετά τις γιορτές, αυτό θα έχει κόστος και για τις δύο πλευρές.
Οι λωρίδες κυκλοφορίας και η στάση της ΤροχαίαςΣε αυτό το πλαίσιο έχουν αποφασίσει να διευθετήσουν τα τρακτέρ στα μπλόκα, ώστε να απελευθερώσουν άλλη μια λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, ζητώντας από τους εκδρομείς να περάσουν μέσα από τα μπλόκα χωρίς να ταλαιπωρηθούν. Όμως τον τελευταίο λόγο έχει η Τροχαία, η οποία μέχρι αυτή την ώρα δεν φαίνεται να εγκρίνει την διέλευση των εκδρομέων από τα μπλόκα, καθώς δεν υπάρχουν τα εχέγγυα για την ασφαλή τους διέλευση. Έτσι φαίνεται πως από σήμερα οι εκδρομείς θα χρειαστεί να ταξιδέψουν από τις παρακαμπτηρίους που θα σημαίνει πολλές ώρες περισσότερο ταξίδι μέχρι να φτάσουν στον προορισμό τους.
Από σήμερα και για όλη την περίοδο των εορτών οι αγρότες θα κατεβάσουν ρυθμούς στην κινητοποίηση τους διευκολύνοντας τους εκδρομείς. Όμως μετά από 24 μέρες που τα τρακτέρ είναι στους δρόμους κυβέρνηση και αγρότες δεν βρήκαν κοινό τόπο ώστε να κάτσουν γύρω από ένα τραπέζι για να συζητήσουν και να βρουν λύσεις στον πρωτογενή τομέα. Πολλοί είναι αυτοί που λένε πως μετά από δύο αρνήσεις των αγροτών στον διάλογο έχει χαθεί το timing για μια συνάντηση.
Υπάρχει ελπίδα για διάλογο;Βέβαια καθημερινά κυβερνητικά στελέχη - αλλά και ο πρωθυπουργός - επαναλαμβάνουν την πρόταση για διάλογο με τους αγρότες. Οι αγρότες από την πλευρά τους λένε ότι ακόμη δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο και ειδικά μέσα στις γιορτές. Παρόλα αυτά η επαφή και ο δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών υπάρχει αλλά είναι αποσπασματικός και μάλλον δεν πείθει τους αγρότες.
Από κυβερνητικές πηγές διαρρέεται πως το αγροτικό ρεύμα θα μπορούσε να φτάσει τα 8,3 λεπτά για τα επόμενα δύο χρόνια. Κάτι που οι αγρότες ακούνε θετικά, αλλά θέλουν αυτήν την τιμή για μεγαλύτερη χρονική περίοδο. Από την κυβέρνηση υποστηρίζουν πως δύο χρόνια μετά οι τιμές στην ενέργεια θα είναι χαμηλότερες και θα μπορούσε να επιτευχθεί καλύτερη τιμή από αυτή που σήμερα θα πάρουν οι αγρότες αν συμφωνήσουν. Λένε με νόημα, δε, πως «πριν από δύο χρόνια δώσαμε 9,2 λεπτά και σήμερα μπορούμε να φτάσουμε κοντά στα 8 λεπτά την κιλοβατώρα».
Στο αγροτικό πετρέλαιο οι αγρότες λένε πως η κυβέρνηση με βάση τον προϋπολογισμό δίνει 100 εκατομμύρια ευρώ στην αντλία. Το ίδιο ποσό έπαιρναν έως και πέρυσι στους λογαριασμούς τους. Όμως από την κυβέρνηση υποστηρίζουν πως οι πίνακες ανά καλλιέργεια θα αναθεωρήθουν και από αυτήν την διαδικασία θα δοθούν μεγαλύτερα ποσά. Άλλωστε θυμίζουν πως φέτος είχαν προϋπολογιστεί πως θα δινόταν 100 εκατομμύρια, αλλά τελικά βρέθηκαν οι πόροι και δόθηκαν 150. Μάλιστα λένε χαρακτηριστικά πως μέσω των πλεονασμάτων μπορεί να βρεθούν πολύ περισσότερα χρήματα για αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία που θα γίνει με εφαρμογή που έχει ήδη έτοιμη η ΑΑΔΕ.
Την ίδια ώρα έχουν δοθεί από τα αδιάθετα των επιδοτήσεων και από τους ελέγχους της ΑΑΔΕ 160 εκατομμύρια ευρώ εκ των οποίων τα 80 για αναπλήρωση σε σιτάρι, βαμβάκι και μηδική. Τα υπόλοιπα 80 εκατομμύρια θα δοθούν στην κτηνοτροφία. Οι αγρότες ζητούν αυτό το ποσό να μεγαλώσει ώστε να δοθούν καλύτερες τιμές ανά στρέμμα. Με βάση αυτό το πλαίσιο θα μπορέσουν να συζητηθούν και να λυθούν και κάποια άλλα ζητήματα που θέτουν οι αγρότες.
Η ανάπαυλα των Χριστουγέννων είναι μια καλή ευκαιρία οι δύο πλευρές να βρουν δίοδο για διάλογο καθώς αν τα τρακτέρ παραμείνουν στους δρόμους και μετά τις γιορτές, αυτό θα έχει κόστος και για τις δύο πλευρές.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα