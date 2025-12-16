Οι «κόκκινες γραμμές» των αγροτών και τα 160 εκατ. ευρώ που βάζει στο τραπέζι η κυβέρνηση για σιτάρι, βαμβάκι και κτηνοτροφία

Μοιρασμένη φαίνεται πως είναι η εικόνα των αγροτικών μπλόκων σε όλη την Ελλάδα αναφορικά με τη συνάντηση που ενδεχομένως να γίνει με την κυβέρνηση ή και τον ίδιο τον πρωθυπουργό.Οι κτηνοτρόφοι βάζουν ως «» τοκαι τα μέτρα για τηντα οποία στο μήνυμα του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης δεν αναπτύχθηκαν διεξοδικά και οι κτηνοτρόφοι ζητούν διευκρινίσεις. Άλλωστε αυτός είναι ο λόγος που ακόμη αντιστέκονται οι ίδιοι σθεναρά σε μία συνάντηση τις επόμενες ημέρες.«Κόκκινη γραμμή» για τους αγρότες είναι ησε συγκεκριμένα προϊόντα που φέτος είχαν πολύ χαμηλές τιμές. Έτσι, ζητούν αναπλήρωση εισοδήματος για αυτά τα προϊόντα όπως είναι το σιτάρι το βαμβάκι και το καλαμπόκι.Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, φαίνεται πως τα υπόλοιπα των επιδοτήσεων τα οποία απομένουν, αλλά και μετά από ελέγχους που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι αυτή την ώρα, δείχνουν πως υπάρχει διαθέσιμο ένα ποσό σχεδόντο οποίο πηγές του υπουργείου υποστηρίζουν πως θα δοθεί για την αναπλήρωση στο σιτάρι και το βαμβάκι αλλά και για την κτηνοτροφία.Στελέχη της κυβέρνησης και ίσως ο ίδιος ο υπουργός τις επόμενες ημέρες να προχωρήσουν σε εξειδίκευση αυτών των μέτρων, προκειμένου μέσω αυτής τους οδού, να καμφθούν οι αντιστάσεις, ώστε να οδηγηθούμε σε μία πιθανή συνάντηση του ερχόμενο Σαββατοκύριακο.