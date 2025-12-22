Οι αγρότες άνοιξαν τις σήραγγες στα Τέμπη: Η αστυνομία είχε απαγορεύσει για λόγους ασφαλείας και τη διέλευση των ΙΧ



«Δεν φεύγουμε από εδώ», λένε οι αγρότες στη Λάρισα

Σε 24ωρο αποκλεισμό η Μπάρα Σιάτιστας

Αποκλεισμοί στα τελωνεία Εξοχής, Προμαχώνα, Νίκης και Ευζώνων – Ποιες ώρες θα είναι ανοιχτά για ΙΧ, τουριστικά λεωφορεία



Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες στη Λαμία

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες σε Άρτα, Λούρο Πρέβεζας, Καλπάκι Ιωαννίνων και Ηγουμενίτσα

Σε εγρήγορση αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Ελλάδας

Πηγές ΕΛΑΣ: Επιβεβλημένες οι ρυθμίσεις και εκτροπές της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων

Η διέλευση οχημάτων υπό τις συνθήκες αυτές ενέχει αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης σοβαρού τροχαίου ατυχήματος και, για τον λόγο αυτό, η εκτροπή της κυκλοφορίας αποτελεί μονόδρομο για την πρόληψη κινδύνων και όχι επιλογή.Υπογραμμίζεται ότι τα μέτρα αυτά δεν λαμβάνονται μόνο για την προστασία των οδηγών και των επιβατών, αλλά και για την προστασία των ίδιων των διαμαρτυρόμενων αγροτών, οι οποίοι κινούνται πεζοί σε οδούς που προορίζονται για την ταχεία κυκλοφορία οχημάτων και όχι για την παραμονή ανθρώπων.Η Ελληνική Αστυνομία λειτουργεί και λαμβάνει σχετικές αποφάσεις βάσει τεκμηριωμένης εκτίμησης κινδύνου και όχι δηλώσεων καλής πρόθεσης. Στο πλαίσιο αυτό, ενεργεί με γνώμονα την ασφάλεια όλων και δεν δύναται να επιτρέψει την κυκλοφορία οχημάτων σε σημεία όπου τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη ζωή. Η τήρηση των μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αποφυγή ατυχημάτων και τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας.«Δεν φεύγουμε από εδώ. Συνεχίζουμε τον αγώνα». Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνουν οι αγρότες της δυτικής Θεσσαλίας που βρίσκονται στα μπλόκα του Ε65, ενώ νέα τρακτέρ ενισχύουν τα δύο μπλόκα. Καθημερινά πραγματοποιούνται συνελεύσεις ενημερωτικού χαρακτήρα και οργανώνουν διάφορες δράσεις στο πλαίσιο της πανελλαδικής σύσκεψης των μπλόκων στις Σέρρες.Οι αγρότες της Καρδίτσας στη συνέλευσή τους αποφάσισαν να παραμείνει μια λωρίδα ανά κατεύθυνση του Ε-65 ανοιχτή από αύριο, Τρίτη, προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των πολιτών για τις γιορτές των Χριστουγέννων.Σε 24ωρο αποκλεισμό του κόμβου της Μπάρας Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού, καθώς και των παρακαμπτήριων οδών, προχώρησαν σήμερα από τις 12.00 οι παραγωγοί, αποκλείοντας τη διέλευση φορτηγών παντός τύπου. Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο γενικής συνέλευσης.Σύμφωνα με τους ίδιους, η κατάσταση θα αξιολογείται διαρκώς και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, δεν αποκλείεται να προχωρήσουν σε αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας, προκειμένου να αποφευχθούν σοβαρά προβλήματα.Στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας βρίσκονται παραγωγοί από όλη τη Δυτική Μακεδονία, με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα. Κατά τις ώρες του αποκλεισμού, η κυκλοφορία των επιβατικών οχημάτων, των τουριστικών λεωφορείων, καθώς και των οχημάτων έκτακτης ανάγκης, διεξάγεται μέσω παράκαμψης από την παλαιά Εθνική Οδό Κοζάνης - Καστοριάς.Καθημερινά, αγρότες και κτηνοτρόφοι διανέμουν αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα στους διερχόμενους οδηγούς, ενώ το μπλόκο ενισχύεται διαρκώς από συναδέλφους τους, αλλά και από εκπροσώπους άλλων εργατικών σωματείων.Παραμένει το αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης - Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού 'Αξονα Χ. Στο σημείο βρίσκονται αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, μέλη του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ανατολικής Εορδαίας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας, καθώς και του Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Αμυνταίου.Για σήμερα δεν έχει αποφασιστεί κάποια μορφή κινητοποίησης, ενώ το πλαίσιο των ενεργειών για αύριο αναμένεται να καθοριστεί σε γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας.Στο μεταξύ, συνεχίζονται και σήμερα οι πολύωροι αποκλεισμοί στα τελωνεία της Εξοχής και του Προμαχώνα, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, καθώς και στους Ευζώνους και τη Νίκη, στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία. Αγρότες και κτηνοτρόφοι διατηρούν τα μπλόκα, προχωρώντας σε διακοπές της κυκλοφορίας τόσο στις εισόδους όσο και στις εξόδους των τελωνείων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους για συγκεκριμένες ώρες.Σε επ' αόριστον αποκλεισμό του τελωνείου της Εξοχής για τη διέλευση φορτηγών προχώρησαν από σήμερα, στις 12 το μεσημέρι και αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νευροκόπι Δράμας. Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο γενικής συνέλευσης των παραγωγών, ενώ η κυκλοφορία των επιβατικών οχημάτων, των τουριστικών λεωφορείων, καθώς και των οχημάτων έκτακτης ανάγκης διεξάγεται κανονικά μέσω παρακαμπτήριων οδών. Υπενθυμίζεται ότι το μπλόκο έχει στηθεί σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το τελωνείο της Εξοχής, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.Σε αποκλεισμό του τελωνείου του Προμαχώνα για φορτηγά παντός τύπου προχωρούν από τις 14.00 το μεσημέρι αγρότες και κτηνοτρόφοι που βρίσκονται στο σημείο. Σε γενική συνέλευση, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας, θα καθοριστούν και οι ώρες κατά τις οποίες θα διακόπτεται η κυκλοφορία και για τα Ι.Χ. οχήματα.Σύμφωνα με μέλος της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου, η κατάσταση στο τελωνείο θα αξιολογείται διαρκώς κατά τη διάρκεια της ημέρας και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, οι παραγωγοί ενδέχεται να προχωρήσουν σε αποσυμφόρηση του σημείου, προκειμένου να αποφεύγονται σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.Σε εξάωρο αποκλεισμό του τελωνείου της Νίκης, από τις 18.00 σήμερα, αποφάσισαν να προχωρήσουν οι παραγωγοί που βρίσκονται στο σημείο, με την κινητοποίηση να αφορά τη διέλευση φορτηγών παντός τύπου. Παράλληλα, με απόφαση της γενικής τους συνέλευσης, από τις 20.00 και για διάστημα δύο ωρών θα διακοπεί και η κυκλοφορία των επιβατικών οχημάτων. Σε περίπτωση έντονης ομίχλης και αυξημένης επικινδυνότητας λόγω των καιρικών συνθηκών, δεν αποκλείεται οι παραγωγοί να προχωρήσουν σε προσωρινό άνοιγμα του τελωνείου, προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα.Οι αγροτοκτηνοτρόφοι στο τελωνείο των Ευζώνων προχωρούν σε αποκλεισμό του σημείου από τις 18:00 το απόγευμα για τέσσερις ώρες. Ο αποκλεισμός αφορά τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο από τη χώρα και ισχύουν για όλα τα οχήματα, φορτηγά και ι.χ, ενώ θα επιτρέπεται η διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις.Παράλληλα, στα μπλόκα παραμένουν και οι αγρότες της Στερεάς Ελλάδας δηλώνοντας πως δεν πρόκειται να υποχωρήσουν, αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Οι αγρότες παραμένουν σε όλα τα σημεία αποκλεισμού των εθνικών οδών και έχουν αποφασίσει να συνεχίσουν τις δράσεις τους και κατά τη διάρκεια των γιορτών.Στον, τα τρακτέρ παραμένουν στην εθνική οδό, ωστόσο για σήμερα αποφασίστηκε να μην κλείσουν οι παράδρομοι και το επαρχιακό δίκτυο, προκειμένου να αποφευχθεί σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα. Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας, Γιώργος Παλιούρας, σημείωσε χαρακτηριστικά πως «η συγκεκριμένη στάση αποτελεί μια συνειδητή επιλογή. Θέλουμε να διευκολύνουμε τους ανθρώπους που περνούν από την περιοχή μας, χωρίς να τους δημιουργούμε πρόσθετα προβλήματα αυτές τις μέρες». Παράλληλα, άφησε σαφώς να εννοηθεί πως αμέσως μετά τις γιορτές οι κινητοποιήσεις θα ενταθούν.Στο μπλόκο της, οι αγρότες αναμένεται να λάβουν αποφάσεις το μεσημέρι για το αν θα προχωρήσουν εκ νέου σε άνοιγμα των διοδίων της Τραγάνας, στο 125ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών–Λαμίας, όπως έκαναν χθες για διάστημα 2 ωρών.Την ίδια ώρα, στη, οι αγρότες της Εύβοιας έχουν ανακοινώσει 3ωρο αποκλεισμό της Υψηλής Γέφυρας, από τις 18:00 έως τις 21:00, με ταυτόχρονο κλείσιμο παρακαμπτήριων οδών, ενώ η κυκλοφορία θα διεξάγεται μόνο από την παλιά γέφυρα. Χθες, αγρότες από την Εύβοια, σε συνεργασία με συναδέλφους τους από τη Θήβα, βρέθηκαν στα διόδια των Αφιδνών, σηκώνοντας τις μπάρες και επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων.Στα μπλόκα του Κάστρου και τηςτα τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα, με τις τοπικές συνελεύσεις να καλούνται να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα.Για αύριο, Τρίτη και την Τετάρτη, οι αγρότες σχεδιάζουν να αφήνουν ανοιχτή μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, ώστε να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις ενόψει των εορτών. Ωστόσο, το μήνυμα που εκπέμπεται από όλα τα μπλόκα της Στερεάς Ελλάδας είναι σαφές. Σε όλη τη διάρκεια των Χριστουγέννων, σε Μπράλο, Αταλάντη, Κάστρο, Θήβα και Χαλκίδα, οι αγρότες και τα τρακτέρ θα παραμείνουν στα σημεία των κινητοποιήσεων, συνεχίζοντας έναν αγώνα που, όπως λένε, δεν μπορούν να εγκαταλείψουν.Την ίδια ώρα, στηναγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους στα 4 μπλόκα που έχουν στηθεί σε Άρτα, Λούρο Πρέβεζας, Καλπάκι Ιωαννίνων και Ηγουμενίτσα.Στηντα τρακτέρ παραμένουν παραταγμένα στη γέφυρα της Ιονίας Οδού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Ανάλογη είναι η εικόνα στο μπλόκο του Λούρου, στην έξοδο της κωμόπολης στην εθνική οδό προς Πρέβεζα.Ο αγροτοκτηνοτροφικος σύλλογος «ΘΥΑΜΙΣ», μαζί με τους αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους από το μπλόκο του λιμανιού Ηγουμενίτσας, μοίρασαν μανταρίνια στα διόδια της Τυριας χθες το βράδυ σε όλα τα διερχόμενα αυτοκίνητα. Όπως είπαν, αυτή η δράση «δεν ήταν απλό κέρασμα, αλλά ένα ευχαριστώ για την κατανόηση, την υπομονή και τη στήριξη των πολιτών στον αγώνα τους».Σήμερα το βράδυ, από τις 8 έως τις 10, αναμένεται να προχωρήσουν σε δίωρο αποκλεισμό του λιμανιού εξωτερικού Ηγουμενίτσας για νταλίκες.Στο μπλόκο τουκαι απόψε το βράδυ οι αγρότες θα κάνουν 3ωρο αποκλεισμό για φορτηγά και νταλίκες από και προς τα ελληνοαλβανικά σύνορα στην Κακαβιά.Οι αγρότες της Ηπείρου δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις μέχρι να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα, ενώ λόγω των ημερών στολίζουν μέχρι και χριστουγεννιάτικα δένδρα στα μπλόκα.Σε εγρήγορση βρίσκονται αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Ελλάδας, οι οποίοι παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στηθεί σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία και αναμένεται να πάρουν αποφάσεις για τις νέες μορφές των κινητοποιήσεών τους.Στην, αγρότες και κτηνοτρόφοι που βρίσκονται για 17η συνεχόμενη ημέρα στο μπλόκο του Αγγελοκάστρου, της «Ιονίας» οδού αναμένεται να πραγματοποιήσουν απόψε στις 20:00 γενική συνέλευση, προκειμένου να γίνει ενημέρωση και να ληφθούν αποφάσεις.Παράλληλα, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους απέκλεισαν το βράδυ της Κυριακής για μία ώρα τον κόμβο του Κουβαρά στο Αγρίνιο, ενώ συνεχίζουν τις δράσεις ενημέρωσης.Στην, αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν για 15η συνεχόμενη ημέρα στο μπλόκο της Εγλυκάδας, στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, που αποτελεί τμήμα του αυτοκινητόδρομου Κορίνθου-Πάτρας-Πύργου. Επίσης, απόψε αναμένεται να πραγματοποιήσουν γενική συνέλευση, ώστε να λάβουν νέες αποφάσεις.Στα, μετά την κινητοποίηση της Κυριακής με τον συμβολικό αποκλεισμό της εισόδου της πόλης, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι αναμένεται να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.Στην, αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν στον κόμβο της γέφυρας του Σελινούντα, στο Αίγιο, χωρίς όμως να αποκλείουν την κυκλοφορία, στην «Ολυμπία» οδό.Στην, αγρότες και κτηνοτρόφοι εξακολουθούν να παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στήσει στον κόμβο του Πύργου, στην παλαιά εθνική οδό Πατρών- Πύργου στα Λεχαινά και στην εθνική οδό Πατρών-Τρίπολης, στο ύψος της Αμαλιάδας.Το πρωί της Δευτέρας πηγές της ΕΛΑΣ απαντούσαν σε όσους επικρίνουν την αστυνομία για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των μπλόκων εξηγώντας ότι «η αστυνομία δεν κλείνει κανέναν δρόμο χωρίς λόγο». Δίνοντας, μάλιστα, φωτογραφίες και βίντεο στη δημοσιότητα εξηγούσαν ότι «με αυτή την κατάσταση προφανώς και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το εθνικό δίκτυο σε αυτά τα τμήματα»Όπως εξηγούσαν οι ίδιες πηγές κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων, η λήψη των μέτρων ρύθμισης και εκτροπής της κυκλοφορίας σε περιπτώσεις αποκλεισμού οδών όπως στις αγροτικές κινητοποιήσεις είναι υπηρεσιακά επιβεβλημένη και απορρέει από το ισχύον νομικό πλαίσιο, καθώς η παρουσία γεωργικών ελκυστήρων, σταθερών ή κινητών εμποδίων και πεζών επί του οδοστρώματος, δημιουργεί αντικειμενικά επικίνδυνες συνθήκες κυκλοφορίας, ανεξαρτήτως προθέσεων ή δηλώσεων οποιουδήποτε.«Η διέλευση οχημάτων υπό τις συνθήκες αυτές ενέχει αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης σοβαρού τροχαίου ατυχήματος και, για τον λόγο αυτό, η εκτροπή της κυκλοφορίας αποτελεί μονόδρομο για την πρόληψη κινδύνων και όχι επιλογή» συμπλήρωναν οι ίδιες πηγές υπογραμμίζοντας ότι «τα μέτρα αυτά δεν λαμβάνονται μόνο για την προστασία των οδηγών και των επιβατών, αλλά και για την προστασία των ίδιων των διαμαρτυρόμενων αγροτών, οι οποίοι κινούνται πεζοί σε οδούς που προορίζονται για την ταχεία κυκλοφορία οχημάτων και όχι για την παραμονή ανθρώπων»«Η Ελληνική Αστυνομία λειτουργεί και λαμβάνει σχετικές αποφάσεις βάσει τεκμηριωμένης εκτίμησης κινδύνου και όχι δηλώσεων καλής πρόθεσης. Στο πλαίσιο αυτό, ενεργεί με γνώμονα την ασφάλεια όλων και δεν δύναται να επιτρέψει την κυκλοφορία οχημάτων σε σημεία όπου τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη ζωή. Η τήρηση των μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αποφυγή ατυχημάτων και τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας» καταλήγουν οι ίδιες πηγές.