Διασώσεις 212 μεταναστών σε Κρήτη και Γαύδο

Συνελήφθη αλλοδαπός διακινητής, ενώ καταγράφηκαν και διακομιδές ασθενών, μεταξύ των οποίων γυναίκα με βρέφος

212 αλλοδαποί εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε θαλάσσιες και χερσαίες περιοχές της νότιας Κρήτης και της Γαύδου, σε σειρά επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν χθες και προχθές, στο πλαίσιο συντονισμένων ενεργειών του



Εντοπισμός και διάσωση 35 αλλοδαπών και σύλληψη διακινητή στους Καλούς Λιμένες





Πλοίο της Frontex εντόπισε τη λέμβο και περισυνέλεξε 35 αλλοδαπούς, οι οποίοι μεταφέρθηκαν αρχικά στο λιμάνι του Κόκκινου Πύργου και στη συνέχεια στο Ηράκλειο.



Σύμφωνα με τις καταθέσεις τους, είχαν αποπλεύσει από τη Λιβύη με προορισμό την Ελλάδα, καταβάλλοντας μεγάλα χρηματικά ποσά για τη μεταφορά τους. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου συνελήφθη 29χρονος αλλοδαπός, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως διακινητής, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για παράνομη είσοδο, διευκόλυνση και έκθεση.



Διάσωση 41 αλλοδαπών νότια της Γαύδου

Τις μεσημβρινές ώρες χθες, το Ε.Κ.Σ.Ε.Δ. ενημέρωσε τις Λιμενικές Αρχές για λέμβο σε δυσχερή θέση 10 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.



Περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εντόπισε και διέσωσε 41 αλλοδαπούς (άνδρες, γυναίκες και ανήλικους), οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιόχωρας και στη συνέχεια οδηγήθηκαν σε χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων.



Εντοπισμός και διάσωση 76 αλλοδαπών νότια της Γαύδου

Τις απογευματινές ώρες χθες, νέα επιχείρηση στήθηκε 23 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου, έπειτα από ενημέρωση του Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.



Πλοίο της Frontex εντόπισε ξύλινη λέμβο και περισυνέλεξε 76 αλλοδαπούς, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γαύδου και φιλοξενήθηκαν προσωρινά σε χώρο του Δήμου, με προγραμματισμένη μεταφορά τους στην Αγυιά Χανίων.



Η προανάκριση διενεργείται επίσης από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.



Εντοπισμός 60 αλλοδαπών στην Ιεράπετρα

Τις βραδινές ώρες χθες, στελέχη του Λιμενικού εντόπισαν 60 αλλοδαπούς στην παραλία Σαρίκαμπος Μύρτου Ιεράπετρας, μετά από σχετική ενημέρωση.



Οι 58 μεταφέρθηκαν σε προσωρινό χώρο φύλαξης με μέριμνα του Δήμου, ενώ μία γυναίκα και το βρέφος της διακομίστηκαν αρχικά στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, για παροχή ιατρικής φροντίδας.



Την προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας.



Οι συνεχόμενες επιχειρήσεις των τελευταίων ημερών καταδεικνύουν την αυξημένη μεταναστευτική πίεση στη νότια θαλάσσια πύλη της Κρήτης, με τις λιμενικές αρχές να βρίσκονται σε διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα.