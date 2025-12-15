Διάσωση 91 μεταναστών νότια της Κρήτης
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Λιμενικό Μετανάστες FRONTEX

Διάσωση 91 μεταναστών νότια της Κρήτης

Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν σε χώρο φιλοξενίας στο Ρέθυμνο

Σκάφος με μετανάστες εντοπίστηκε στα νότια της Κρήτης, με δυνάμεις της Frontex να προχωρούν στη διάσωση 91 ανδρών.

Το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του αρχηγείου του Λιμενικού, ενημέρωσε τις λιμενικές αρχές των Καλών Λιμένων, της Αγίας Γαλήνης και του Κόκκινου Πύργου για το σκάφος με μετανάστες που βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή 40 ναυτικά μίλια νότια των νησίδων Παξιμάδια της Κρήτης.

Για το σημείο απέπλευσε ένα πλοίο της Frontex, το οποίο εντόπισε και περισυνέλλεξε τους 91 αλλοδαπούς επιβαίνοντες (όλοι άνδρες). Ακολούθως, οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης και στη συνέχεια, με τη συνοδεία στελεχών του Λιμενικού, σε χώρο φιλοξενίας στο Ρέθυμνο. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου.

