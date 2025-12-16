Σάλος σε λύκειο στο Αιγάλεω: Μαθητές καταγγέλλουν καθηγήτρια για προβολή ακατάλληλης ταινίας στην τάξη

Ποια ήταν η ταινία που προβλήθηκε στην τάξη

Σε επικοινωνία με τη διεύθυνση του σχολείου, η διευθύντρια του 3ου Γενικού Λυκείου Αιγάλεω, Ευανθία Κοντογούρη, επιβεβαιώνει ότι το περιστατικό έχει τεθεί άμεσα υπόψη των αρμόδιων αρχών. Όπως δηλώνει χαρακτηριστικά:«Ενημερώσαμε τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας και πιστεύω ότι θα δρομολογηθούν οι απαιτούμενες ενέργειες. Έχω ενημερώσει τους γονείς και τους μαθητές».Η ίδια σημειώνει ότι από την πρώτη στιγμή δόθηκε προτεραιότητα στη διαχείριση της κατάστασης με ψυχραιμία και θεσμικό τρόπο, προκειμένου να διασφαλιστεί το σχολικό περιβάλλον και να διερευνηθεί πλήρως η καταγγελία.Σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, το οπτικοακουστικό υλικό που προβλήθηκε δεν επρόκειτο για αυτοτελή κινηματογραφική ταινία, αλλά για επεισόδιο της δημοφιλούς σειράςΣυγκεκριμένα, πρόκειται για επεισόδιο της 5ης σεζόν, η οποία κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2019 και αποτελείται από τρία επεισόδια που πραγματεύονται τις ανθρώπινες σχέσεις, τα κοινωνικά δίκτυα και τον αντίκτυπο της τεχνολογίας στη σύγχρονη ζωή.Ένα από τα επεισόδια της σεζόν, το οποίο φέρεται να προβλήθηκε, περιλαμβάνει σκηνές με έντονο σεξουαλικό περιεχόμενο και θεματικές που, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, κρίθηκαν ακατάλληλες για ανήλικους μαθητές.Η συγκεκριμένη σεζόν της σειράς, αν και λιγότερο «σκοτεινή» σε σύγκριση με παλαιότερους κύκλους, απευθύνεται σε ενήλικο κοινό και φέρει σχετική σήμανση καταλληλότητας από την πλατφόρμα προβολής.