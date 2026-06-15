Πώς δρούσε το κύκλωμα που έκλεβε, παραποιούσε και μεταπωλούσε οχήματα στην Αττική - Πάνω από 1 εκατ. ευρώ το κέρδος τους

Μέλη της οργάνωσης προχωρούσαν και σε ψευδείς δηλώσεις κλοπής οχημάτων, με στόχο την είσπραξη ασφαλιστικών αποζημιώσεων - 13 συλλήψεις από την αστυνομία

ένα εκατομμύριο ευρώ κατάφεραν να αποκομίσουν τα μέλη εγκληματικής οργάνωσης που είχαν «εξειδίκευση» στην κλοπή, παραποίηση και μεταπώληση οχημάτων. Η οργάνωση «χτύπαγε» σε περιοχές της Αττικής και, όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπατών – Αρτέμιδος, είχε πραγματοποιήσει περισσότερες από 30 κλοπές.



Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι μέλη της ομάδας προέβαιναν σε ψευδείς δηλώσεις κλοπής οχημάτων, με σκοπό την είσπραξη ασφαλιστικών αποζημιώσεων, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος.



συνέλαβε 13 μέλη της σπείρας, ενώ βρέθηκαν μεταξύ άλλων, 19 κλεμμένα και παραποιημένα οχήματα ενώ εξιχνιαστήκαν και 33 περιπτώσεις κλοπών οχημάτων και 9 περιπτώσεις ψευδών δηλώσεων κλοπής. Σύμφωνα με τα στοιχεία το συνολικό οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 1.000.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες, ηλικίας από 22 έως 38 ετών, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές οχημάτων, πλαστογραφία, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.







Πώς δρούσε η οργάνωση Σύμφωνα με την έρευνα των Αρχών, η οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2023, έχοντας αναπτύξει οργανωμένο δίκτυο κλοπής και μεταπώλησης οχημάτων. Τα μέλη της αφαιρούσαν αυτοκίνητα από διάφορες περιοχές της Αττικής και στη συνέχεια προχωρούσαν σε παραποίηση των στοιχείων ταυτοποίησής τους, αφαιρώντας ή αλλοιώνοντας τα τμήματα που έφεραν τον αριθμό πλαισίου. Με αυτόν τον τρόπο τα οχήματα εμφανίζονταν ως νόμιμα και μπορούσαν να διατεθούν στην αγορά.





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Οι ψευδείς δηλώσεις κλοπής Παράλληλα, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ορισμένα μέλη της οργάνωσης προχωρούσαν και σε ψευδείς δηλώσεις κλοπής οχημάτων, με στόχο την είσπραξη ασφαλιστικών αποζημιώσεων και την αποκόμιση επιπλέον παράνομου οικονομικού οφέλους.



Κατά την έρευνα, κατασχέθηκαν 36 οχήματα, για 19 εκ των οποίων διαπιστώθηκε ήταν κλεμμένα και είχαν υποστεί παραποίηση των αναγνωριστικών τους στοιχείων. Τα εν λόγω οχήματα αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, ενώ τα υπόλοιπα 17 κατασχέθηκαν ως περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με πράξεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.









Περίπουπου είχαν. Η οργάνωση «χτύπαγε» σε περιοχές της Αττικής και, όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπατών – Αρτέμιδος, είχε πραγματοποιήσειΠαράλληλα, διαπιστώθηκε ότι μέλη της ομάδας προέβαιναν σε, με σκοπό την είσπραξη ασφαλιστικών αποζημιώσεων, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος.H αστυνομία κατά την επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε, πρωινές ώρες σήμερα Δευτέρα,ενώ βρέθηκαν μεταξύ άλλων,ενώοχημάτων και. Σύμφωνα με τα στοιχεία το συνολικό. Οι συλληφθέντες,, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές οχημάτων, πλαστογραφία, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.Σύμφωνα με την έρευνα των Αρχών, η οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τον, έχοντας αναπτύξει οργανωμένο δίκτυο κλοπής και μεταπώλησης οχημάτων. Τα μέλη τηςκαι στη συνέχεια προχωρούσαν σετους, αφαιρώντας ή αλλοιώνοντας τα τμήματα που έφεραν τον. Με αυτόν τον τρόπο τα οχήματα εμφανίζονταν ως νόμιμα και μπορούσαν να διατεθούν στην αγορά.Παράλληλα, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ορισμένα μέλη της οργάνωσης προχωρούσαν και σεοχημάτων, με στόχο την είσπραξη ασφαλιστικών αποζημιώσεων και την αποκόμιση επιπλέον παράνομου οικονομικού οφέλους.Κατά την έρευνα,γιακαι είχαν υποστεί παραποίηση των αναγνωριστικών τους στοιχείων. Τα εν λόγω οχήματα αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, ενώπου συνδέονται με πράξεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των συλληφθέντων κατασχέθηκαν ακόμη έξι οχήματα, εξοπλισμός αντιγραφής κλειδιών αυτοκινήτων, διαγνωστικές συσκευές εγκεφάλων οχημάτων, ειδικά εργαλεία διάρρηξης κλειδαριών, συστήματα γεωεντοπισμού, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, δύο πιστόλια-ρέπλικα, ένας αναδιπλούμενος σουγιάς, ένα πτυσσόμενο γκλοπ και το ποσό των 30.000 ευρώ.



Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για την πλήρη χαρτογράφηση της δράσης του κυκλώματος και τυχόν εμπλοκή επιπλέον προσώπων.