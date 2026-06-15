Πώς δρούσε το κύκλωμα που έκλεβε, παραποιούσε και μεταπωλούσε οχήματα στην Αττική - Πάνω από 1 εκατ. ευρώ το κέρδος τους
Πώς δρούσε το κύκλωμα που έκλεβε, παραποιούσε και μεταπωλούσε οχήματα στην Αττική - Πάνω από 1 εκατ. ευρώ το κέρδος τους
Μέλη της οργάνωσης προχωρούσαν και σε ψευδείς δηλώσεις κλοπής οχημάτων, με στόχο την είσπραξη ασφαλιστικών αποζημιώσεων - 13 συλλήψεις από την αστυνομία
Περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ κατάφεραν να αποκομίσουν τα μέλη εγκληματικής οργάνωσης που είχαν «εξειδίκευση» στην κλοπή, παραποίηση και μεταπώληση οχημάτων. Η οργάνωση «χτύπαγε» σε περιοχές της Αττικής και, όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπατών – Αρτέμιδος, είχε πραγματοποιήσει περισσότερες από 30 κλοπές.
Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι μέλη της ομάδας προέβαιναν σε ψευδείς δηλώσεις κλοπής οχημάτων, με σκοπό την είσπραξη ασφαλιστικών αποζημιώσεων, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος.
H αστυνομία κατά την επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε, πρωινές ώρες σήμερα Δευτέρα, συνέλαβε 13 μέλη της σπείρας, ενώ βρέθηκαν μεταξύ άλλων, 19 κλεμμένα και παραποιημένα οχήματα ενώ εξιχνιαστήκαν και 33 περιπτώσεις κλοπών οχημάτων και 9 περιπτώσεις ψευδών δηλώσεων κλοπής. Σύμφωνα με τα στοιχεία το συνολικό οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 1.000.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες, ηλικίας από 22 έως 38 ετών, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές οχημάτων, πλαστογραφία, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Σύμφωνα με την έρευνα των Αρχών, η οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2023, έχοντας αναπτύξει οργανωμένο δίκτυο κλοπής και μεταπώλησης οχημάτων. Τα μέλη της αφαιρούσαν αυτοκίνητα από διάφορες περιοχές της Αττικής και στη συνέχεια προχωρούσαν σε παραποίηση των στοιχείων ταυτοποίησής τους, αφαιρώντας ή αλλοιώνοντας τα τμήματα που έφεραν τον αριθμό πλαισίου. Με αυτόν τον τρόπο τα οχήματα εμφανίζονταν ως νόμιμα και μπορούσαν να διατεθούν στην αγορά.
Παράλληλα, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ορισμένα μέλη της οργάνωσης προχωρούσαν και σε ψευδείς δηλώσεις κλοπής οχημάτων, με στόχο την είσπραξη ασφαλιστικών αποζημιώσεων και την αποκόμιση επιπλέον παράνομου οικονομικού οφέλους.
Κατά την έρευνα, κατασχέθηκαν 36 οχήματα, για 19 εκ των οποίων διαπιστώθηκε ήταν κλεμμένα και είχαν υποστεί παραποίηση των αναγνωριστικών τους στοιχείων. Τα εν λόγω οχήματα αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, ενώ τα υπόλοιπα 17 κατασχέθηκαν ως περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με πράξεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι μέλη της ομάδας προέβαιναν σε ψευδείς δηλώσεις κλοπής οχημάτων, με σκοπό την είσπραξη ασφαλιστικών αποζημιώσεων, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος.
H αστυνομία κατά την επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε, πρωινές ώρες σήμερα Δευτέρα, συνέλαβε 13 μέλη της σπείρας, ενώ βρέθηκαν μεταξύ άλλων, 19 κλεμμένα και παραποιημένα οχήματα ενώ εξιχνιαστήκαν και 33 περιπτώσεις κλοπών οχημάτων και 9 περιπτώσεις ψευδών δηλώσεων κλοπής. Σύμφωνα με τα στοιχεία το συνολικό οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 1.000.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες, ηλικίας από 22 έως 38 ετών, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές οχημάτων, πλαστογραφία, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Σύμφωνα με την έρευνα των Αρχών, η οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2023, έχοντας αναπτύξει οργανωμένο δίκτυο κλοπής και μεταπώλησης οχημάτων. Τα μέλη της αφαιρούσαν αυτοκίνητα από διάφορες περιοχές της Αττικής και στη συνέχεια προχωρούσαν σε παραποίηση των στοιχείων ταυτοποίησής τους, αφαιρώντας ή αλλοιώνοντας τα τμήματα που έφεραν τον αριθμό πλαισίου. Με αυτόν τον τρόπο τα οχήματα εμφανίζονταν ως νόμιμα και μπορούσαν να διατεθούν στην αγορά.
Πώς δρούσε η οργάνωση
Παράλληλα, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ορισμένα μέλη της οργάνωσης προχωρούσαν και σε ψευδείς δηλώσεις κλοπής οχημάτων, με στόχο την είσπραξη ασφαλιστικών αποζημιώσεων και την αποκόμιση επιπλέον παράνομου οικονομικού οφέλους.
Οι ψευδείς δηλώσεις κλοπής
Κατά την έρευνα, κατασχέθηκαν 36 οχήματα, για 19 εκ των οποίων διαπιστώθηκε ήταν κλεμμένα και είχαν υποστεί παραποίηση των αναγνωριστικών τους στοιχείων. Τα εν λόγω οχήματα αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, ενώ τα υπόλοιπα 17 κατασχέθηκαν ως περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με πράξεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των συλληφθέντων κατασχέθηκαν ακόμη έξι οχήματα, εξοπλισμός αντιγραφής κλειδιών αυτοκινήτων, διαγνωστικές συσκευές εγκεφάλων οχημάτων, ειδικά εργαλεία διάρρηξης κλειδαριών, συστήματα γεωεντοπισμού, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, δύο πιστόλια-ρέπλικα, ένας αναδιπλούμενος σουγιάς, ένα πτυσσόμενο γκλοπ και το ποσό των 30.000 ευρώ.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για την πλήρη χαρτογράφηση της δράσης του κυκλώματος και τυχόν εμπλοκή επιπλέον προσώπων.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για την πλήρη χαρτογράφηση της δράσης του κυκλώματος και τυχόν εμπλοκή επιπλέον προσώπων.
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