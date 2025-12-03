Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από αύριο έως το Σάββατο, σε κόκκινο συναγερμό η Αττική και ακόμα 8 περιφέρειες



Σε κόκκινο συναγερμό Αττική και ακόμα 8 περιφέρειες

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 και βαθμιαία έως 6 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα νησιά του Ιονίου και στην Πελοπόννησο (κυρίως στα νότια τμήματα) θα είναι κατά τόπους ισχυρά.Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 6, στο Ιόνιο 7 και τοπικά πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ. Από το μεσημέρι βαθμιαία θα εξασθενήσουν.Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές (κυρίως στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, στην ανατολική Στερεά συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, στην Εύβοια και την Πελοπόννησο).Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.Καιρός: Nεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές.Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και από το βράδυ 6 με 7 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.Καιρός: Nεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές (από τη ν. Χίο και νοτιότερα).Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 4 με 6 και από το βράδυ στα Δωδεκάνησα 6 με 7 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα ισχυρές.Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες.Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 βαθμούς Κελσίου.Παράλληλα, την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε νωρίτερα, σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου ενόψει της επικείμενης κακοκαιρίας.Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:Τηνισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.Την Παρασκευή τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματακαι δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση) στις Περιφερειακές Ενότητες: Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, νοτίου Αιγαίου (ιδιαίτερα τη Σαντορίνη) και τα Δωδεκάνησα (ιδιαίτερα τη Ρόδο).Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) θα επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να τεθούν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ), που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) από σήμερα Τετάρτη (3/12) έως και το Σάββατο (6/12) τις Περιφέρειες:- Αττικής- Θεσσαλίας- Πελοποννήσου- Βορείου Αιγαίου- Νοτίου Αιγαίου, με ιδιαίτερη προσοχή στις ΠΕ Θήρας και ΠΕ Ρόδου- Κρήτης- Κεντρικής Μακεδονίας, με ιδιαίτερη προσοχή στις ΠΕ Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης- Στερεάς Ελλάδας- Ιονίων ΝήσωνΣτο πλαίσιο αυτό Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π).Τέλος, η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου θα συνεδριάσει εκ νέου αύριο στις 12.00.