Ένας νεκρός και ένας τραυματίας σε τροχαίο στην Πάρο, μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Πάρος

Ένας νεκρός και ένας τραυματίας σε τροχαίο στην Πάρο, μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση παραμένουν αδιευκρίνιστες

Ένας νεκρός και ένας τραυματίας σε τροχαίο στην Πάρο, μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο
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Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (15.06.2026) στην περιφερειακή οδό Παροικιάς, κοντά στο Γυμνάσιο της περιοχής, στην Πάρο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του parianostypos, στο περιστατικό ενεπλάκησαν μία μοτοσυκλέτα με δύο επιβαίνοντες και ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, ενώ η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη.

Όπως προκύπτει από τα πρώτα στοιχεία, ο ένας από τους δύο αναβάτες της μηχανής υπέκυψε στα τραύματά του επιτόπου, ενώ ο δεύτερος μεταφέρθηκε με σοβαρά τραύματα και νοσηλεύεται.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της αστυνομίας, οι οποίες προχώρησαν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας και στην καταγραφή του συμβάντος.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα.
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