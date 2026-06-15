Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
Τραγωδία στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου, 55χρονη νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή και πέθανε εν ώρα υπηρεσίας
Τραγωδία στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου, 55χρονη νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή και πέθανε εν ώρα υπηρεσίας
Την τραγική είδηση ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος
Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (15/6) στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου, καθώς μία νοσηλεύτρια άφησε την τελευταία της πνοή εν ώρα υπηρεσίας.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος του ΠΟΕΔΗΝ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων), Μιχάλης Γιαννάκος, το τραγικό περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια διαχείρισης έκτακτων περιστατικών, που προκάλεσαν αυξημένη κινητοποίηση και ένταση στα Επείγοντα.
Η 55χρονη νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή και, παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού για ανάνηψη, δεν κατάφερε να επανέλθει. Ο θάνατός της έχει προκαλέσει θλίψη στους συναδέλφους και στην τοπική κοινωνία, καθώς επρόκειτο για ιδιαίτερα αγαπητό μέλος του νοσηλευτικού προσωπικού.
Τα ακριβή αίτια και συνθήκες του θανάτου της αναμένεται να διευκρινιστούν από τις αρμόδιες διαδικασίες.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος του ΠΟΕΔΗΝ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων), Μιχάλης Γιαννάκος, το τραγικό περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια διαχείρισης έκτακτων περιστατικών, που προκάλεσαν αυξημένη κινητοποίηση και ένταση στα Επείγοντα.
Η 55χρονη νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή και, παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού για ανάνηψη, δεν κατάφερε να επανέλθει. Ο θάνατός της έχει προκαλέσει θλίψη στους συναδέλφους και στην τοπική κοινωνία, καθώς επρόκειτο για ιδιαίτερα αγαπητό μέλος του νοσηλευτικού προσωπικού.
Τα ακριβή αίτια και συνθήκες του θανάτου της αναμένεται να διευκρινιστούν από τις αρμόδιες διαδικασίες.
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