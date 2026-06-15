Τραγωδία στην Πάτρα: Πέθανε βρέφος 17 μηνών λίγες ώρες μετά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο
ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα Βρέφος

Τραγωδία στην Πάτρα: Πέθανε βρέφος 17 μηνών λίγες ώρες μετά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο

Το αγοράκι μεταφέρθηκε με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομεί

Τραγωδία στην Πάτρα: Πέθανε βρέφος 17 μηνών λίγες ώρες μετά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο
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Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Αχαΐας η τραγική απώλεια ενός βρέφους ηλικίας μόλις 17 μηνών, το οποίο κατέληξε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών.

Σύμφωνα με πηγές του tempo24, το αγοράκι είχε διακομιστεί στο νοσηλευτικό ίδρυμα το απόγευμα της ίδιας ημέρας, παρουσιάζοντας αναπνευστικά προβλήματα. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σταθεροποίηση και τη διάσωσή του, ωστόσο το παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η Αστυνομία, η οποία διενεργεί τη σχετική προανάκριση προκειμένου να διακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες θανάτου. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών και εργαστηριακών εξετάσεων. Το άτυχο βρέφος διέμενε με την μητέρα του στην περιοχή της Κάτω Αχαΐας.
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