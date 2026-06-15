Πέθανε στα 48 του ο Μakito, δημιουργός περιεχομένου στο TikTok
ΕΛΛΑΔΑ
TikTok Κοζάνη

Πέθανε στα 48 του ο Μakito, δημιουργός περιεχομένου στο TikTok

Έχασε τις αισθήσεις του ενώ εργαζόταν στις καλλιέργειές του

Πέθανε στα 48 του ο Μakito, δημιουργός περιεχομένου στο TikTok
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Στο πένθος βυθίστηκε ο Πολύμυλος Κοζάνης καθώς, όπως αναφέρει το kozan.gr, έφυγε από τη ζωή ξαφνικά, σε ηλικία 48 ετών, ο Θωμάς Χαρέλας γνωστός κι από το Tik Tok ως Μakito.

Ο Χαρέλας, γνωστός μέσα από τα χιουμοριστικά βίντεο που δημοσίευε στο Tik Tok, το μεσημέρι της Δευτέρας (15/6) ένιωσε αδιαθεσία κι έχασε τις αισθήσεις του, ενώ ήταν στο βουνό στις καλλιέργειες πατάτας που διατηρεί.

@.mak.makito

♬ πρωτότυπος ήχος - mak.makito
@.mak.makito

♬ πρωτότυπος ήχος - mak.makito


Μεταφέρθηκε στο Μαμάτσειο νοσοκομείο Κοζάνης, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του.

Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη, στις 17:00, στον Πολυμυλο Κοζάνης.
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