Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
Πέθανε στα 48 του ο Μakito, δημιουργός περιεχομένου στο TikTok
Πέθανε στα 48 του ο Μakito, δημιουργός περιεχομένου στο TikTok
Έχασε τις αισθήσεις του ενώ εργαζόταν στις καλλιέργειές του
Στο πένθος βυθίστηκε ο Πολύμυλος Κοζάνης καθώς, όπως αναφέρει το kozan.gr, έφυγε από τη ζωή ξαφνικά, σε ηλικία 48 ετών, ο Θωμάς Χαρέλας γνωστός κι από το Tik Tok ως Μakito.
Ο Χαρέλας, γνωστός μέσα από τα χιουμοριστικά βίντεο που δημοσίευε στο Tik Tok, το μεσημέρι της Δευτέρας (15/6) ένιωσε αδιαθεσία κι έχασε τις αισθήσεις του, ενώ ήταν στο βουνό στις καλλιέργειες πατάτας που διατηρεί.
Μεταφέρθηκε στο Μαμάτσειο νοσοκομείο Κοζάνης, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του.
Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη, στις 17:00, στον Πολυμυλο Κοζάνης.
Ο Χαρέλας, γνωστός μέσα από τα χιουμοριστικά βίντεο που δημοσίευε στο Tik Tok, το μεσημέρι της Δευτέρας (15/6) ένιωσε αδιαθεσία κι έχασε τις αισθήσεις του, ενώ ήταν στο βουνό στις καλλιέργειες πατάτας που διατηρεί.
Μεταφέρθηκε στο Μαμάτσειο νοσοκομείο Κοζάνης, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του.
Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη, στις 17:00, στον Πολυμυλο Κοζάνης.
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