«Μπλόκο» σε πολιτικό που χαιρέτησε ως Γκρίζος Λύκος στη Ξάνθη
ΕΛΛΑΔΑ
Γκρίζοι Λύκοι Ξάνθη

«Μπλόκο» σε πολιτικό που χαιρέτησε ως Γκρίζος Λύκος στη Ξάνθη

Απαγορεύτηκε η είσοδός της στην Ελλάδα για τρία χρόνια για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας

«Μπλόκο» σε πολιτικό που χαιρέτησε ως Γκρίζος Λύκος στη Ξάνθη
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Σάλο είχαν προκαλέσει το προηγούμενο διάστημα οι ενέργειες του προέδρου του τουρκικού κόμματος Zafer, Ουμίτ Οζντάγκ, ο οποίος είχε βρεθεί στην Ξάνθη.

Τότε, όπως φαίνεται στη φωτογραφία από το xronos.gr, συνεργάτες του είχαν φωτογραφηθεί σε κεντρικό σημείο της Ξάνθης να κάνουν το εθνικιστικό σήμα των «Γκρίζων Λύκων».

Μεταξύ όσων εθεάθησαν και φωτογραφήθηκαν ήταν η καθηγήτρια Σεβίλ Σαρκγίν, ιδρυτικό μέλος του κόμματος.

Σύμφωνα με καταγγελία του Οζντάγκ, όταν η καθηγήτρια αποπειράθηκε να εισέλθει στην Ελλάδα, ενημερώθηκε αρμοδίως από τις ελληνικές Αρχές, ότι της έχει επιβληθεί τριετής απαγόρευση εισόδου στη χώρα, για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Με αφορμή την παραπάνω εξέλιξη, ο πρόεδρος του κόμματος Zafer, που αναπτύσσει έντονα εθνική πολιτική, ισχυρίστηκε ότι η Ελλάδα αναπτύσσει δήθεν… «αντιτουρκική πολιτική».
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