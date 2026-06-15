Πέντε τραυματίες σε τροχαίο στην Αργολίδα, αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε μάντρα σπιτιού
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Αργολίδα Τραυματίες

Πέντε τραυματίες σε τροχαίο στην Αργολίδα, αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε μάντρα σπιτιού

Δύο ενήλικες και τρεις ανήλικοι οι τραυματίες

Πέντε τραυματίες σε τροχαίο στην Αργολίδα, αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε μάντρα σπιτιού
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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 15 Ιουνίου στην οδό Άργους, στο ύψος της Νέας Τίρυνθας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό πέντε ατόμων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του argolikeseidhseis.gr, ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα σε πέτρινη μάντρα κατοικίας, η οποία έφερε κάγκελα και σιδερένια αυλόπορτα.

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Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν συνολικά πέντε επιβαίνοντες στο όχημα, δύο ενήλικες και τρία ανήλικα παιδιά, οι οποίοι μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομείο της περιοχής, κυρίως με ιδιωτικά μέσα, για την παροχή πρώτων βοηθειών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, όλοι οι τραυματίες είναι Ρομά, ενώ προκλήθηκαν και σημαντικές υλικές ζημιές τόσο στο όχημα όσο και στην περίφραξη της οικίας.

Για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί προανάκριση το Τμήμα Τροχαίας Ναυπλίου.


Δείτε φωτογραφίες από το τροχαίο

Πέντε τραυματίες σε τροχαίο στην Αργολίδα, αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε μάντρα σπιτιού
Πέντε τραυματίες σε τροχαίο στην Αργολίδα, αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε μάντρα σπιτιού
Πέντε τραυματίες σε τροχαίο στην Αργολίδα, αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε μάντρα σπιτιού
Πέντε τραυματίες σε τροχαίο στην Αργολίδα, αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε μάντρα σπιτιού
3 ΣΧΟΛΙΑ

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