Προειδοποίηση Καλλιάνου για τις περιοχές που θα χτυπήσει τις επόμενες ώρες η κακοκαιρία, έως 70 χιλιοστά νερού στην Αττική
Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Πέμπτη και Παρασκευή θα είναι οι δύο πιο δύσκολες ημέρες, πιθανότητα για τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα
Σε κλοιό έντονης κακοκαιρίας μπαίνει ξανά από αύριο μεγάλο μέρος της χώρας. Συγκεκριμένα έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να αναμένονται από αύριο, Πέμπτη, και μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως Ελλάδας.
Μιλώντας στο protothema.gr ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος εξήγησε ότι Πέμπτη και Παρασκευή είναι οι δύο πιο δύσκολες ημέρες της επικείμενης κακοκαιρίας η οποία θα διαρκέσει μέχρι και το Σάββατο.
Όπως λέει, πρόκειται για μία κακοκαιρία που αναμένεται να πλήξει σχεδόν το σύνολο της χώρας με μεγάλη πιθανότητα για τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα.
«Δεν περνάμε κάτω από δέντρα, δεν περνάμε δίπλα από ρέματα, δεν παρκάρουμε κάτω από δέντρα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης των φαινομένων, προσέχουμε μη φουσκώσουν ποτάμια, περιορίζουμε τις μετακινήσεις μας κατά τη διάρκεια των ισχυρών καταιγίδων», επισημαίνει ο ίδιος στο protothema.gr.
-Θεσσαλίας
-Πελοποννήσου
-Βορείου Αιγαίου
-Νοτίου Αιγαίου, με ιδιαίτερη προσοχή στις ΠΕ Θήρας και ΠΕ Ρόδου
Προσοχή στην Κατερίνη, 60-70 χιλιοστά νερού στην Αττική«Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να δούμε πάνω από 150 με 200 χιλιοστά νερού», λέει ο μετεωρολόγος τονίζοντας ότι οι πολίτες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην περιοχή γύρω από την Κατερίνη, ενώ στην Αττική αναμένονται 60 με 70 χιλιοστά νερού.
Οι 8 περιοχές που είναι σε κόκκινο συναγερμόΗ Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ), που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) από σήμερα (03/12) έως και το Σάββατο (6/12) τις εξής περιοχές:
-Κρήτης
-Κεντρικής Μακεδονίας, με ιδιαίτερη προσοχή στις ΠΕ Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης
-Στερεάς Ελλάδας
-Ιονίων Νήσων
Το βαρομετρικό χαμηλό, που βρίσκεται νότια της Ιταλίας, κινείται ανατολικά-νοτιοανατολικά. Τα φαινόμενα που ξεκίνησαν χθες από τα δυτικά, σήμερα θα ενταθούν και αναμένεται να κορυφωθούν την Πέμπτη και την Παρασκευή, όπου θα επηρεάσουν σχεδόν όλη τη χώρα.
Οι άνεμοι θα στραφούν σε ισχυρούς νοτιάδες, που τοπικά θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει σημαντική μεταβολή. Το κύριο χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας θα είναι ο μεγάλος όγκος βροχής, ο οποίος σε ορισμένες περιοχές θα είναι ιδιαίτερα υψηλός.
Οι πιο έντονες βροχοπτώσεις αναμένονται στη Θεσσαλία, την Κεντρική Μακεδονία και τα Δωδεκάνησα. Στο Αιγαίο οι βροχές θα έχουν κατά διαστήματα καταιγιδώδη χαρακτήρα, ενώ στη Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία οι συνεχείς βροχοπτώσεις ενδέχεται να διαρκέσουν από την Πέμπτη έως και το Σάββατο.
Στην Αττική, οι πιο έντονες βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν Πέμπτη και Παρασκευή, όπου θα δεχθεί σημαντικό ύψος βροχής.
Το Σάββατο τα φαινόμενα θα αρχίσουν να υποχωρούν, αν και θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τα Δωδεκάνησα και ορισμένες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.
Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρίαΗ κακοκαιρία αναμένεται να ξεκινήσει από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επηρεάσει τις περισσότερες περιοχές της χώρας.
