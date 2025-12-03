Προειδοποίηση Καλλιάνου για τις περιοχές που θα χτυπήσει τις επόμενες ώρες η κακοκαιρία, έως 70 χιλιοστά νερού στην Αττική

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία

-Κρήτης-Κεντρικής Μακεδονίας, με ιδιαίτερη προσοχή στις ΠΕ Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης-Στερεάς Ελλάδας-Ιονίων ΝήσωνΗ κακοκαιρία αναμένεται να ξεκινήσει από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επηρεάσει τις περισσότερες περιοχές της χώρας.Το βαρομετρικό χαμηλό, που βρίσκεται νότια της Ιταλίας, κινείται ανατολικά-νοτιοανατολικά. Τα φαινόμενα που ξεκίνησαν χθες από τα δυτικά, σήμερα θα ενταθούν και αναμένεται να κορυφωθούν την Πέμπτη και την Παρασκευή, όπου θα επηρεάσουν σχεδόν όλη τη χώρα.Οι άνεμοι θα στραφούν σε ισχυρούς νοτιάδες, που τοπικά θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει σημαντική μεταβολή. Το κύριο χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας θα είναι ο μεγάλος όγκος βροχής, ο οποίος σε ορισμένες περιοχές θα είναι ιδιαίτερα υψηλός.Οι πιο έντονες βροχοπτώσεις αναμένονται στη Θεσσαλία, την Κεντρική Μακεδονία και τα Δωδεκάνησα. Στο Αιγαίο οι βροχές θα έχουν κατά διαστήματα καταιγιδώδη χαρακτήρα, ενώ στη Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία οι συνεχείς βροχοπτώσεις ενδέχεται να διαρκέσουν από την Πέμπτη έως και το Σάββατο.Στην Αττική, οι πιο έντονες βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν Πέμπτη και Παρασκευή, όπου θα δεχθεί σημαντικό ύψος βροχής.Το Σάββατο τα φαινόμενα θα αρχίσουν να υποχωρούν, αν και θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τα Δωδεκάνησα και ορισμένες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.