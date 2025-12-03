ΕΔΕ από την ΕΛΑΣ για κλούβα που επιχειρεί να σπάσει μπλόκο αγροτών στις Σέρρες, δείτε βίντεο
ΕΔΕ από την ΕΛΑΣ για κλούβα που επιχειρεί να σπάσει μπλόκο αγροτών στις Σέρρες, δείτε βίντεο
Το περιστατικό συνέβη στον κόμβο Πετριτσίου και η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα
Ένορκη διοικητική εξέταση διέταξε η ΕΛ.ΑΣ με αφορμή βίντεο που δείχνει κλούβα της Αστυνομίας να επιχειρεί να σπάει το μπλόκο των αγροτών στον κόμβο Πετριτσίου στις Σέρρες.
Όπως φαίνεται στο βίντεο ο οδηγός της κλούβας κάνει αναστροφή και στη συνέχεια κινείται προς ένα τρακτέρ που βρίσκεται κάθετα στο οδόστρωμα. Ορισμένοι αγρότες προσπάθησαν να απομακρυνθούν βλέποντας την πορεία της κλούβα, ενώ κάποιοι στη συνέχεια άρχισαν να χτυπούν το όχημα της αστυνομίας πριν εκείνο απομακρυνθεί από το σημείο.
Δείτε το βίντεο
Δείτε το βίντεο
