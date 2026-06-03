Μητσοτάκης: Επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης για την Ελλάδα, βγαίνει από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες

Ο πρωθυπουργός αναφέρει ότι η χώρα αποκαθιστά πλήρως την κανονικότητα στην οικονομία της, σε μια περίοδο κατά την οποία δέκα άλλα κράτη-μέλη τίθενται σε καθεστώς εποπτείας