Μητσοτάκης: Επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης για την Ελλάδα, βγαίνει από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες
Μητσοτάκης: Επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης για την Ελλάδα, βγαίνει από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες
Ο πρωθυπουργός αναφέρει ότι η χώρα αποκαθιστά πλήρως την κανονικότητα στην οικονομία της, σε μια περίοδο κατά την οποία δέκα άλλα κράτη-μέλη τίθενται σε καθεστώς εποπτείας
Στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των κρατών με «μακροοικονομικές ανισορροπίες» αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για το «επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης» και για το κλείσιμο ενός αρνητικού κεφαλαίου που άνοιξε πριν από 16 χρόνια.
Όπως σημείωσε, η χώρα αποκαθιστά πλήρως την κανονικότητα στην οικονομία της, σε μια περίοδο κατά την οποία δέκα άλλα κράτη-μέλη τίθενται σε καθεστώς εποπτείας λόγω υπερβολικών ελλειμμάτων.
Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η εξέλιξη αυτή δεν προέκυψε τυχαία, αλλά αποτελεί αποτέλεσμα της προσπάθειας των πολιτών και της Πολιτείας. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν πρόκειται για μια απλή τεχνοκρατική διαπίστωση, αλλά για το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί να οικοδομηθεί μια καλύτερη ζωή για τους πολίτες.
Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, η εξέλιξη αυτή επιτρέπει στα πλεονάσματα να μετατρέπονται σε καλύτερους μισθούς και συντάξεις, στις μεταρρυθμίσεις να δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, στο δημόσιο χρέος να υποχωρεί και στη συλλογική ανάπτυξη να μετατρέπεται σταδιακά σε ατομική ευημερία.
Κλείνοντας, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι με τη «σφραγίδα» της Ευρώπης η χώρα αφήνει πίσω της την περίοδο που άνοιξε με το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης. Όπως σημείωσε, η Ελλάδα προχωρά με αυτοπεποίθηση, γνωρίζοντας από πού ξεκίνησε και πού κατευθύνεται, υπογραμμίζοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές προκλήσεις και στόχοι που πρέπει να κατακτηθούν στον δρόμο της προόδου.
Η εξέλιξη αυτή δεν προέκυψε τυχαία. Αντίθετα, συμπυκνώνει τη σκληρή προσπάθεια πολιτών και Πολιτείας. Και δεν είναι μία τεχνοκρατική διαπίστωση. Αλλά το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται μία καλύτερη ζωή. Επιτρέποντας στα πλεονάσματα να γίνονται καλύτεροι μισθοί και συντάξεις. Οι μεταρρυθμίσεις να δημιουργούν νέες δουλειές. Το δημόσιο χρέος να υποχωρεί, απαλλάσσοντας από παλαιά βάρη τη νέα γενιά. Και τη συλλογική ανάπτυξη να μετατρέπεται, σταδιακά, σε ατομική ευημερία.
Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης, λοιπόν, από σήμερα αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης. Όχι, απλώς, με ανακούφιση. Αλλά με την αυτοπεποίθηση μιας πατρίδας που θυμάται από πού ξεκίνησε και γνωρίζει, πλέον, πού πηγαίνει. Γιατί, παρά τις δυσκολίες, το ταξίδι δεν σταματά εδώ, καθώς υπάρχουν ακόμη πολλές νίκες να κατακτήσουμε. Βαδίζοντας με σταθερό βήμα στον δρόμο της δυναμικής προόδου. Με σιγουριά και με προοπτική».
Όπως σημείωσε, η χώρα αποκαθιστά πλήρως την κανονικότητα στην οικονομία της, σε μια περίοδο κατά την οποία δέκα άλλα κράτη-μέλη τίθενται σε καθεστώς εποπτείας λόγω υπερβολικών ελλειμμάτων.
Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η εξέλιξη αυτή δεν προέκυψε τυχαία, αλλά αποτελεί αποτέλεσμα της προσπάθειας των πολιτών και της Πολιτείας. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν πρόκειται για μια απλή τεχνοκρατική διαπίστωση, αλλά για το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί να οικοδομηθεί μια καλύτερη ζωή για τους πολίτες.
Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, η εξέλιξη αυτή επιτρέπει στα πλεονάσματα να μετατρέπονται σε καλύτερους μισθούς και συντάξεις, στις μεταρρυθμίσεις να δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, στο δημόσιο χρέος να υποχωρεί και στη συλλογική ανάπτυξη να μετατρέπεται σταδιακά σε ατομική ευημερία.
Κλείνοντας, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι με τη «σφραγίδα» της Ευρώπης η χώρα αφήνει πίσω της την περίοδο που άνοιξε με το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης. Όπως σημείωσε, η Ελλάδα προχωρά με αυτοπεποίθηση, γνωρίζοντας από πού ξεκίνησε και πού κατευθύνεται, υπογραμμίζοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές προκλήσεις και στόχοι που πρέπει να κατακτηθούν στον δρόμο της προόδου.
Η ανάρτηση του πρωθυπουργού«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε, σήμερα, ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με «μακροοικονομικές ανισορροπίες». Κάτι που σημαίνει και το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης. Κλείνει, έτσι, ένα αρνητικό κεφάλαιο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια, με τη χώρα μας να αποκαθιστά πλήρως την κανονικότητα στην οικονομία της. Και, μάλιστα, σε μία στιγμή που 10 άλλα κράτη-μέλη τίθενται σε καθεστώς εποπτείας λόγω υπερβολικών ελλειμμάτων.
Η εξέλιξη αυτή δεν προέκυψε τυχαία. Αντίθετα, συμπυκνώνει τη σκληρή προσπάθεια πολιτών και Πολιτείας. Και δεν είναι μία τεχνοκρατική διαπίστωση. Αλλά το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται μία καλύτερη ζωή. Επιτρέποντας στα πλεονάσματα να γίνονται καλύτεροι μισθοί και συντάξεις. Οι μεταρρυθμίσεις να δημιουργούν νέες δουλειές. Το δημόσιο χρέος να υποχωρεί, απαλλάσσοντας από παλαιά βάρη τη νέα γενιά. Και τη συλλογική ανάπτυξη να μετατρέπεται, σταδιακά, σε ατομική ευημερία.
Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης, λοιπόν, από σήμερα αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης. Όχι, απλώς, με ανακούφιση. Αλλά με την αυτοπεποίθηση μιας πατρίδας που θυμάται από πού ξεκίνησε και γνωρίζει, πλέον, πού πηγαίνει. Γιατί, παρά τις δυσκολίες, το ταξίδι δεν σταματά εδώ, καθώς υπάρχουν ακόμη πολλές νίκες να κατακτήσουμε. Βαδίζοντας με σταθερό βήμα στον δρόμο της δυναμικής προόδου. Με σιγουριά και με προοπτική».
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