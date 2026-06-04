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Δημοσιεύθηκε η απόφαση του Αρείου Πάγου που δικαίωσε τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων
Δημοσιεύθηκε η απόφαση του Αρείου Πάγου που δικαίωσε τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων
Η απόφαση των αρεοπαγιτών αφορά περίπου 350 χιλιάδες δανειολήπτες και όλα τα Funds που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα
Δημοσιεύθηκε η πολυαναμενόμενη απόφαση της πλήρους Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων.
Σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού.
Αναλυτικότερα, η πλήρης Ολομέλεια αποφάσισε με πλειοψηφία 35 υπέρ και 12 κατά ότι ο υπολογισμός των τόκων των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, πρέπει να υπολογίζεται στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του δανειακού ποσού.
Η απόφαση των αρεοπαγιτών αφορά περίπου 350 χιλιάδες δανειολήπτες και όλα τα Funds που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
Να σημειωθεί ότι οι εταιρείες διαχείρισης – funds επιδίωκαν ο υπολογισμός των τόκων των δανείων να γίνεται στο σύνολο του οφειλόμενου ποσού, κάτι το οποίο επιβάρυνε με σημαντικά ποσά τους δανειολήπτες.
Η υπόθεση είχε ζητηθεί 27.2.2025 στην πλήρη (μεγάλη) Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, με την παλαιά ηγεσία του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου, δηλαδή με πρόεδρο την Ιωάννα Κλάπα και εισαγγελέα την Γεωργία Αδειλίνη.
Τότε, είχε συζητηθεί το προδικαστικό ερώτημα, που απηύθυνε το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων αναφορικά με τη διχογνωμία η οποία έχει ανακύψει από την έκδοση αλληλοσυγκρουόμενων αποφάσεων, σχετικά με τον τοκισμό των τοκοχρεολυτικών δόσεων των δανειοληπτών οφειλετών προς τα funds, που έχουν καθορισθεί με αποφάσεις των Ειρηνοδικείων στο πλαίσιο του νόμου της Κατσέλη.
Συγκεκριμένα, από την πλευρά τους, τα funds (Τράπεζες, εταιρείες διαχείρισης, κ.λπ.) υποστήριζαν ότι το επιτόκιο των μηνιαίων δόσεων υπολογίζεται επί του συνόλου της οφειλής και όχι επί της κάθε μηνιαίας δόσης, κάτι το οποίο έχει ως αποτέλεσμα η μηνιαία δόση του δανείου, να υπερδιπλασιάζεται.
Υπενθυμίζεται, ότι ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Σωτήρης Πλαστήρας στην εισήγηση που έκανε κατά την διάσκεψη της Ολομέλειας για το επίμαχο θέμα, είχε ταχθεί υπέρ των δανειοληπτών. Συγκεκριμένα, είχε εισηγηθεί ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια να υπολογίζεται στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού.
Το πλήρες κείμενο της απόφαση της Ολομέλειας θα αναρτηθεί μέσα στην ημέρα, στην ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου.
Σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού.
Αναλυτικότερα, η πλήρης Ολομέλεια αποφάσισε με πλειοψηφία 35 υπέρ και 12 κατά ότι ο υπολογισμός των τόκων των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, πρέπει να υπολογίζεται στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του δανειακού ποσού.
Η απόφαση των αρεοπαγιτών αφορά περίπου 350 χιλιάδες δανειολήπτες και όλα τα Funds που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
Να σημειωθεί ότι οι εταιρείες διαχείρισης – funds επιδίωκαν ο υπολογισμός των τόκων των δανείων να γίνεται στο σύνολο του οφειλόμενου ποσού, κάτι το οποίο επιβάρυνε με σημαντικά ποσά τους δανειολήπτες.
Η υπόθεση είχε ζητηθεί 27.2.2025 στην πλήρη (μεγάλη) Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, με την παλαιά ηγεσία του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου, δηλαδή με πρόεδρο την Ιωάννα Κλάπα και εισαγγελέα την Γεωργία Αδειλίνη.
Τότε, είχε συζητηθεί το προδικαστικό ερώτημα, που απηύθυνε το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων αναφορικά με τη διχογνωμία η οποία έχει ανακύψει από την έκδοση αλληλοσυγκρουόμενων αποφάσεων, σχετικά με τον τοκισμό των τοκοχρεολυτικών δόσεων των δανειοληπτών οφειλετών προς τα funds, που έχουν καθορισθεί με αποφάσεις των Ειρηνοδικείων στο πλαίσιο του νόμου της Κατσέλη.
Συγκεκριμένα, από την πλευρά τους, τα funds (Τράπεζες, εταιρείες διαχείρισης, κ.λπ.) υποστήριζαν ότι το επιτόκιο των μηνιαίων δόσεων υπολογίζεται επί του συνόλου της οφειλής και όχι επί της κάθε μηνιαίας δόσης, κάτι το οποίο έχει ως αποτέλεσμα η μηνιαία δόση του δανείου, να υπερδιπλασιάζεται.
Υπενθυμίζεται, ότι ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Σωτήρης Πλαστήρας στην εισήγηση που έκανε κατά την διάσκεψη της Ολομέλειας για το επίμαχο θέμα, είχε ταχθεί υπέρ των δανειοληπτών. Συγκεκριμένα, είχε εισηγηθεί ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια να υπολογίζεται στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού.
Το πλήρες κείμενο της απόφαση της Ολομέλειας θα αναρτηθεί μέσα στην ημέρα, στην ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου.
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