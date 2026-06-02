ΠΑΣΟΚ: Η δημοσκοπική αποκαθήλωση, ο Δούκας, ο Τσίπρας, η διαγραφή που «δεν λύνει προβλήματα» και η προφητεία Γεωργιάδη

Τα κυβερνητικά στελέχη



Στο πλάνο του ΠΑΣΟΚ μπαίνουν «σφήνα» και κυβερνητικά στελέχη επιχειρώντας να αναδείξουν το σκηνικό της κατακερματισμένης κεντροαριστεράς και τον «πόλεμο» που εξελίσσεται μεταξύ των κομμάτων που την εκφράζουν με στόχο την εδραίωση στη δεύτερη θέση. «Ένα κομμάτι του ΠΑΣΟΚ λέει ότι τα δύο κόμματα πρέπει να κάνουν μέτωπο και το ποιος θα είναι επικεφαλής θα αποφασιστεί βάσει των ποσοστών. Βάσει του εκλογικού νόμου, όμως, σύμπραξη κομμάτων δεν παίρνει το μπόνους. Για να γίνει αυτό πρέπει να καταργηθεί το κόμμα ΠΑΣΟΚ και να ενωθεί με την ΕΛΑΣ του Τσίπρα», υποστηρίζει για παράδειγμα ο Άδωνις Γεωργιάδης και εκτιμά ότι: «Η πρόταση Δούκα παραπέμπει στη διάλυση του ΠΑΣΟΚ και στην προσχώρηση στον Τσίπρα για να ρίξει τον Μητσοτάκη, αφού λέει μέτωπο Τσίπρα-Ανδρουλάκη με αυτόν που θα είναι δεύτερος και αυτή τη στιγμή δεύτερος είναι ο Τσίπρας…». Ο υπουργός Υγείας χαρακτηρίζει αντιθέτως «σοβαρή πολιτικό την Άννα Διαμαντοπούλου και προβλέπει μιλώντας στον ΑΝΤ1 ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης ακόμη και αν ήθελε δεν μπορεί να διαγράψει τον Χάρη Δούκα. Γιατί; «Γιατί ο Δούκας θα πάει στον Τσίπρα. Δείτε πώς έχει μπλέξει ο Ανδρουλάκης. Αν είχε κάνει μια στοιχειώδη κυβερνητική πολιτική αντί να βρίζει τον Μητσοτάκη και να μου κάνει μηνύσεις., θα είχε ξεκολλήσει από το 12%-13% και δεν θα είχε κατέβει ο Τσίπρας», υποστηρίζει ο αντιπρόεδρος της ΝΔ προβλέποντας μάλιστα για άλλη μια φορά ότι «ο Τσίπρας θα είναι δεύτερος σίγουρα, γιατί υπερέχει στο one on one του Ανδρουλάκη».

Σε διαφορετικό τόνο σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης αφού κάνει επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα καθώς «δεν δίστασε να παίξει στα ζάρια έναν ολόκληρο λαό, μέσω του δημοψηφίσματος» αναφέρθηκε στο ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζοντας ότι αν δεν ήταν τότε οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ «σήμερα η Ελλάδα θα ήταν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Δύσκολα 24ωρα διανύει το ΠΑΣΟΚ προσπαθώντας να αποδιώξει το κλίμα πανικού από την ανάγνωση των δημοσκοπήσεων που το «αποκαθηλώνουν» από τη δεύτερη θέση, ενώ στο εσωτερικό συνεχίζεται η αντιπαράθεση –με φόντο το κόμμα Τσίπρα- για τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες.Η «κολλημένη βελόνα» αρχίζει να κινείται τελικά, γρήγορα και προς τα κάτω, με το ΠΑΣΟΚ να καταγράφει σημαντικές απώλειες ποσοστών και ο αρχηγός του Νίκος Ανδρουλάκης να σημειώνει εκ νέου πολύ χαμηλές πτήσεις στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός. Την ίδια στιγμή οι αναταράξεις στο εσωτερικό καλά κρατούν από τις διαφορετικές απόψεις σχετικά με τις στρατηγικές επιλογές του κόμματος μπροστά στα διλήμματα που «μεταφέρει» στη Χαριλάου Τρικούπη ο σκληρός ανταγωνισμός τόσο με την κυβερνητική παράταξη, όσο και με τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού. Κι ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης τηρεί σιγή ιχθύος, οιδηλώσεις του Χάρη Δούκα για διάλογο τώρα και πιθανή συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα μετά από τις πρώτες εκλογές προκαλούν αναταραχή και αντιδράσεις από άλλα στελέχη, όπως από την Άννα Διαμαντοπούλου η οποία επιχειρεί να κόψει τη σχετική συζήτηση περί ενδεχόμενης συμπόρευσης με τον «εκπρόσωπο του λαϊκισμού».Σχετικά με τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα για διάλογο και συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛ.Α.Σ.,αναπληρωτής εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα είπε στα Παραπολιτικά 90.1: «Ο κ. Δούκας με τις δηλώσεις του έριξε το μπαλάκι στον κ. Ανδρουλάκη κι αυτό που μένει ως αίσθηση είναι ότι θα πρέπει το ΠΑΣΟΚ να ξεκαθαρίσει, αν θα κάνει μονομέτωπο προς την Αριστερά ή θα συνεχίσει να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας συνεργασίας με τη ΝΔ, στρατηγική με την οποία εμείς διαφωνούμε πλήρως».Η Άννα Διαμαντοπούλου έχοντας κάνει ουκ ολίγες αναφορές στο επιτεύγματα του ΠΑΣΟΚ και στην ανάγκη να εμφανίσει σχέδιο μεταρρυθμίσεων υπέρ των πολιτών την «επόμενη μέρα» εξήγησε μιλώντας σήμερα στα Παραπολιτικά 90,1, ότι, αυτό στο οποίο πρέπει όλοι να επικεντρωθούν στη Χ. Τρικούπη είναι «στο πώς το ΠΑΣΟΚ θα κερδίσει τη μάχη που θέλει». Στη συνέχεια σημειώνοντας πως «αυτή τη στιγμή δεν βρίσκω κανέναν λόγο να απαντάει το ΠΑΣΟΚ αν θα συνεργαστεί ή δεν θα συνεργαστεί με κανέναν», δήλωσε ότι « πολιτικός μας αντίπαλος είναι η ΝΔ», επεσήμανε, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τον Αλέξη Τσίπρα «εκπρόσωπο του λαϊκισμού» και άγνωστες προς το παρόν τις θέσεις του κόμματός του.Ερωτηθείσα αν πιστεύει ότι είναι αιτία διαγραφής η δήλωση του κ. Δούκα περί πιθανής μετεκλογικής συνεργασίας με το κόμμα Τσίπρα η κυρία Διαμαντοπούλου απάντησε ότι «οι διαγραφές δεν φέρνουν ποτέ κανένα αποτέλεσμα» κι ότι «δεν υπήρχε κάποια πρόθεση από την πλευρά του κ. Δούκα». Σύμφωνα δε με την κυρία Διαμαντοπούλου το ΠΑΣΟΚ σήμερα έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα για να «απαντήσει» στις δημοσκοπήσεις και να απευθυνθεί πειστικά και σε αυτούς τους πολίτες που ζητούν σταθερότητα και σε αυτούς που θέλουν να διαμαρτυρηθούν. Στόχος του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τον Γιώργο Σακελλίωνα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και πολιτικός φίλος της Άννας Διαμαντοπούλου είναι: «Να προσελκύσει ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας: τους μετριοπαθείς, τους κεντρώους, τους μεταρρυθμιστές. Εκείνους που κάποτε συσπειρώθηκαν γύρω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και σήμερα αισθάνονται απογοητευμένοι. Μόνο έτσι μπορεί να δημιουργηθεί πραγματική δυναμική νίκης». Ο κ. Σακελλίων αφήνει αιχμές κατά του Χάρη Δούκα για τις δηλώσεις του αναφέροντας επίσης με ανάρτησή του ότι: «Και κάτι τελευταίο: πολλοί από αυτούς τους πολίτες στράφηκαν προς τον Μητσοτάκη για να φύγει ο Τσίπρας και να μην επιστρέψει. Κάθε συζήτηση περί σύμπραξης με ένα νέο κόμμα του Τσίπρα δεν τους φέρνει πιο κοντά στο ΠΑΣΟΚ- αντίθετα, τους συσπειρώνει ξανά γύρω από τη Νέα Δημοκρατία.».Σε κάθε περίπτωση η απώλεια της δεύτερης θέσης στις δημοσκοπήσεις, που "επέτρεπε" στο ΠΑΣΟΚ όλους τους τελευταίους μήνες την ανάπτυξη της ρητορικής για «νίκη έστω και με μία ψήφο στις εκλογές», προσγειώνει απότομα τη Χαριλάου Τρικούπη μαζί και το πλάνο της για ένα εκλογικό μπρα ντε φερ με τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα προκαλεί «ανατροπές» και ανακατατάξεις- δύσκολα διαχειρίσιμες. Κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ αναμένουν από το Νίκο Ανδρουλάκη άμεσα πρωτοβουλίες, ώστε να μπει ένα «φρένο» ει δυνατόν εντός του Ιουνίου στην καθοδική πορεία στα γκάλοπ. Το γεγονός ότι στη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24 το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε στην τέταρτη θέση –πίσω και από το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού- εκτιμούν αρκετοί ότι δημιουργεί περισσότερο χώρο για τα πιο απαισιόδοξα σενάρια, η αποτροπή των οποίων δεν μπορεί να παραμένει μόνο στις σκέψεις των άμεσα ενδιαφερομένων.Η προγραμματισμένη για αύριο συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου αναβάλλεται και θα γίνει, εκτός απροόπτου, την προσεχή Παρασκευή, όπως άρχισαν να ειδοποιούνται με τηλεφωνικά μηνύματα χθες το απόγευμα τα μέλη του κορυφαίου οργάνου. Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ μπροστά στο νέο σκηνικό θα μπει αναπόδραστα στο τραπέζι του Πολιτικού Συμβουλίου, που αναδείχθηκε πρόσφατα και αποτελεί με βάση το καταστατικό το κορυφαίο όργανο, την ηγετική ομάδα που λαμβάνει τις κρίσιμες κάθε φορά αποφάσεις. Κάποιοι λένε ότι η αναβολή της συζήτησης δεν αποφασίστηκε για να υπάρξει μια συνολική εικόνα των γκάλοπ ή μια «απόσταση» από τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα που άναψαν φωτιές στο εσωτερικό. Ο λόγος ήταν ότι μέσα στις επόμενες ώρες- σύμφωνα με πληροφορίες- θα γίνει προσπάθεια να μοιραστούν οι ρόλοι που θα αναλάβουν στη συνέχεια τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου. Έμπειρο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ επιμένει ότι το πρόγραμμα του κόμματος είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα το οποίο μπορεί να αξιοποιήσει ο καθένας στις μάχες με τα αντίπαλα κόμματα εφεξής. Εννοεί ότι είναι αυτή τη στιγμή η ασφαλέστερη βάση για την προσδοκώμενη επανεκκίνηση, μέχρι να αναληφθούν καθοριστικής σημασίας πρωτοβουλίες. Μέσα στον Ιούνιο, έτσι κι αλλιώς είχαν προγραμματίσει να ανακοινώσουν τους υποψήφιους βουλευτές στις περισσότερες εκλογικές περιφέρειες και να αποκτήσει το κόμμα «σκιώδη κυβέρνηση» για την αντιπαράθεση με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Οι «σκιώδεις υπουργοί» θα είναι βουλευτές και στελέχη των οργάνων, που θα «τρέχουν» τα θέματα της επικαιρότητας και θα διεκδικούν με τις πρωτοβουλίες τους την επιστροφή του ΠΑΣΟΚ με δυναμικότερο τρόπο στην προεκλογική μάχη.Καθοριστικής σημασίας θεωρούνται και οι συχνότερες συνεδριάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας, με στόχο την αξιοποίηση ενός πεδίου, από το οποίο «απουσιάζει» η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και η «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού.Σοβαρό πλήγμα στην εικόνα του ΠΑΣΟΚ (εκτός από τα μειωμένα ποσοστά) αποτελεί και η ισχνή απήχηση του Νίκου Ανδρουλάκη στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, αφού τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ (στο γκάλοπ της Opinion Poll) χάνει μέσα σε ένα μήνα τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες, ο αρχηγός της Χαριλάου Τρικούπη βλέπει να τον «προσπερνά», εκτός από τον Αλέξη Τσίπρα (καταγράφει 13,2% στην καταλληλότητα) και η Μαρία Καρυστιανού που σημειώνει 7,7%. Ο κ. Ανδρουλάκης «γράφει» ένα 4,8%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Κυριάκος Βελόπουλος ακολουθούν με ένα 3,8% και 3,7% αντίστοιχα. Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ στην καταλληλότητα για αρχηγός χάνει μέσα σε ένα μήνα μία μονάδα, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας ανεβαίνει από το 9,9% στο 13,2% και η κυρία Καρυστιανού από το 5,1% στο 7,7%. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται δε με μεγάλη διαφορά (29%) και τον ακολουθεί ο Κανένας με 21,6%.