Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
Οριοθετήθηκε η φωτιά σε δασική έκταση στα Ζησιμαίικα Αχαΐας
Οριοθετήθηκε η φωτιά σε δασική έκταση στα Ζησιμαίικα Αχαΐας
Στο σημείο επιχείρησαν 48 πυροσβέστες με 11 οχήματα, τρεις ομάδες πεζοπόρων, τρία εροσκάφη και ένα ελικόπτερο
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας σε δασική έκταση στην περιοχή Ζησιμαίικα της Αχαΐας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Λίγο μετά τις 18:30 η φωτιά οριοθετήθηκε
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 48 πυροσβέστες με 11 οχήματα, τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συμμετείχαν και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 48 πυροσβέστες με 11 οχήματα, τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συμμετείχαν και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα