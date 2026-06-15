Καρέ καρέ το ατύχημα στο Ράλλυ Δωδώνης, «απλά έφυγε το αυτοκίνητο και ήρθε πάνω μας» λέει ο πατέρας του 9χρονου που τραυματίστηκε

Νωρίτερα είχε σημειωθεί ένα ακόμη ατύχημα με το αυτοκίνητο «00» - Η ανακοίνωση της Οργανωτικής Επιτροπής

9χρονου παιδιού.



Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του σε ύψωμα και κατέληξε κοντά στο σημείο συγκέντρωσης του κοινού, προκαλώντας αναστάτωση και πανικό.







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»Προληπτικά μας έστειλαν στο νοσοκομείο, μας έλεγξε ο γιατρός της διοργάνωσης και απλά μας είπε ότι προληπτικά αν θέλουμε να πάμε στο νοσοκομείο. Το παιδί είναι μια χαρά. Κανένα λάθος από κανέναν, ήταν να γίνει, έγινε».



Νωρίτερα είχε σημειωθεί ακόμη ένα ατύχημα με το αυτοκίνητο «00», χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός στη δεύτερη ειδική διαδρομή των Μαρμάρων.



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Η ανακοίνωση της Οργανωτικής Επιτροπής «Η Οργανωτική Επιτροπή του “29ου ΙΚΤΕΟ Autotest Ηπειρωτικού Ράλλυ” αισθάνεται την υποχρέωση να τοποθετηθεί δημόσια απέναντι στο κύμα ανακριβών, υπερβολικών και απολύτως παραπλανητικών δημοσιευμάτων που αναπαράγονται τις τελευταίες ώρες σχετικά με το περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης ειδικής διαδρομής του αγώνα.



Με ιδιαίτερη έκπληξη διαπιστώσαμε ότι αρκετά μέσα ενημέρωσης επέλεξαν να υιοθετήσουν τίτλους όπως «αγωνιστικό έπεσε πάνω σε θεατές», «σοβαρό ατύχημα» ή «σκηνές τρόμου», δημιουργώντας μια εικόνα που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική διάσταση των γεγονότων και προκαλεί αδικαιολόγητη αναστάτωση στην κοινή γνώμη, στους θεατές, στους αθλητές και στις οικογένειές τους.



Τα πραγματικά περιστατικά έχουν ως εξής:



Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (14.06.2026) στο Ράλλυ Δωδώνης , όταν αγωνιστικό όχημα βγήκε εκτός διαδρομής στην πρώτη ειδική διαδρομή και κινήθηκε ανεξέλεγκτα προς το σημείο όπου βρίσκονταν θεατές με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενόςΣύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του σε ύψωμα και κατέληξε κοντά στο σημείο συγκέντρωσης του κοινού, προκαλώντας αναστάτωση και πανικό.Από το συμβάν τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι ένα 9χρονο αγόρι που βρισκόταν εκεί με την οικογένειά του για να παρακολουθήσει τον αγώνα. Ο πατέρας του το μετέφερε άμεσα για προληπτικό έλεγχο, ενώ στο σημείο έσπευσε και γιατρός της διοργάνωσης.Ο πατέρας του παιδιού μίλησε στην εκπομπή Live News, περιγράφοντας τη στιγμή του ατυχήματος: «Έφυγε το αυτοκίνητο απ’ τον δρόμο και ήρθε και σταμάτησε μπροστά μας. Και απλά όπως καθόταν ο μικρός στην καρέκλα, γύρισε η καρέκλα. Καθόμασταν στην άκρη. Απλά έφυγε το αυτοκίνητο και ήρθε πάνω μας. Έρχεται από ύψωμα και κατεβαίνει σε μας. Σταμάτησε μπροστά μας και απλά τον ακούμπησε λίγο με την πόρτα, και έπεσε, και γύρισε η καρέκλα που καθόταν.»Προληπτικά μας έστειλαν στο νοσοκομείο, μας έλεγξε ο γιατρός της διοργάνωσης και απλά μας είπε ότι προληπτικά αν θέλουμε να πάμε στο νοσοκομείο. Το παιδί είναι μια χαρά. Κανένα λάθος από κανέναν, ήταν να γίνει, έγινε».Νωρίτερα είχε σημειωθεί ακόμη ένα ατύχημα με το αυτοκίνητο «00», χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός στη δεύτερη ειδική διαδρομή των Μαρμάρων.Για το συμβάν εξέδωσε ανακοίνωση η Οργανωτική Επιτροπή του «29ου ΙΚΤΕΟ Autotest Ηπειρωτικού Ράλλυ», υποστηρίζοντας ότι ορισμένες αναφορές που δημοσιεύθηκαν δεν αποτυπώνουν με ακρίβεια τα γεγονότα. Σύμφωνα με την Επιτροπή, το όχημα πράγματι εξήλθε της αγωνιστικής γραμμής, ωστόσο δεν υπήρξε επαφή ή εμπλοκή με θεατές. Όπως επισημαίνεται, το παιδί υπέστη ελαφρές αμυχές και εκδορές, ενώ ενεργοποιήθηκε άμεσα το σχέδιο ασφαλείας της διοργάνωσης, με τους διασώστες να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες και να φροντίζουν για τη μεταφορά του στο εφημερεύον νοσοκομείο.«Η Οργανωτική Επιτροπή του “29ου ΙΚΤΕΟ Autotest Ηπειρωτικού Ράλλυ” αισθάνεται την υποχρέωση να τοποθετηθεί δημόσια απέναντι στο κύμα ανακριβών, υπερβολικών και απολύτως παραπλανητικών δημοσιευμάτων που αναπαράγονται τις τελευταίες ώρες σχετικά με το περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης ειδικής διαδρομής του αγώνα.Με ιδιαίτερη έκπληξη διαπιστώσαμε ότι αρκετά μέσα ενημέρωσης επέλεξαν να υιοθετήσουν τίτλους όπως «αγωνιστικό έπεσε πάνω σε θεατές», «σοβαρό ατύχημα» ή «σκηνές τρόμου», δημιουργώντας μια εικόνα που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική διάσταση των γεγονότων και προκαλεί αδικαιολόγητη αναστάτωση στην κοινή γνώμη, στους θεατές, στους αθλητές και στις οικογένειές τους.Τα πραγματικά περιστατικά έχουν ως εξής:

Κατά τη διεξαγωγή της Ειδικής Διαδρομής «Μανολιάσα», αγωνιστικό εξήλθε της αγωνιστικής γραμμής και χωρίς επαφή του και εμπλοκή του με παρευρισκόμενους θεατές προκλήθηκε ατύχημα με νεαρό ανήλικο παιδί ενεργοποιώντας άμεσα τον μηχανισμό ασφαλείας & ιατρικής περίθαλψης της οργάνωσης που μετέβη στο σημείο και παρείχε τις πρώτες βοήθειες, φροντίζοντας παράλληλα για την διακομιδη του στο εφημερεύον νοσοκομειο – όπου διαπιστώθηκε ελαφρύς τραυματισμός του (αμυχές και εκδορές).



Η Οργανωτική Επιτροπή εκφράζει τις θερμότερες ευχές της για ταχεία ανάρρωση στο παιδί και την οικογένειά του.



Ωστόσο, οφείλουμε να καταδικάσουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τη βιαστική και ανεύθυνη αναπαραγωγή ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών, την υιοθέτηση δραματοποιημένων περιγραφών και την προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων εις βάρος ενός ιστορικού αγώνα, χωρίς προηγουμένως να έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση από τους αρμόδιους φορείς της διοργάνωσης.



Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός διέπεται από αυστηρότατους κανονισμούς ασφαλείας, οι οποίοι εφαρμόζονται απαρέγκλιτα από τους διοργανωτές, τους κριτές και τα στελέχη ασφαλείας. Η άμεση διακοπή της ειδικής διαδρομής και η κινητοποίηση των προβλεπόμενων διαδικασιών αποδεικνύουν ότι οι μηχανισμοί λειτούργησαν όπως ακριβώς ορίζουν οι διεθνείς και εθνικοί κανονισμοί.



Καλούμε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης να επιδείξουν τη στοιχειώδη δημοσιογραφική υπευθυνότητα, να διασταυρώνουν τις πληροφορίες τους πριν από τη δημοσίευσή τους και να αποφεύγουν τίτλους που εξυπηρετούν την αναγνωσιμότητα εις βάρος της αλήθειας.



Η ασφάλεια αθλητών, θεατών και στελεχών αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για τη διοργάνωση.



Η διερεύνηση του περιστατικού βρίσκεται σε εξέλιξη και κάθε επίσημη ενημέρωση θα παρέχεται αποκλειστικά από την Οργανωτική Επιτροπή και τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς.



Η παραπληροφόρηση δεν υπηρετεί ούτε την κοινωνία ούτε τον αθλητισμό. Η αλήθεια, η ψυχραιμία και ο σεβασμός στα πραγματικά γεγονότα οφείλουν να προηγούνται της αναζήτησης εντυπώσεων.

“29ο IKTEO Autotest Ηπειρωτικό Ράλλυ”

Η Οργανωτική Επιτροπή Λιγότερα»

