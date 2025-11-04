Ζητά ελαφρυντικά ο δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο - Δεν έχει ζητήσει ούτε συγγνώμη, πρέπει να σαπίσει στη φυλακή, λέει η μητέρα της



Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης η διαδικασία διακόπηκε και θα συνεχιστεί την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του

, η δίκη διακόπηκε όπως αναφέρθηκε κρίθηκε επιβεβλημένη η παρουσία ψυχιάτρων και ιατροδικαστών, οπότε και θα συνεχιστεί την Παρασκευή.





«Ενώ το παιδί μου είναι στα τέσσερα μάρμαρα και έχει αφαιρεθεί η ζωή του, εκείνος ζει και ζητά ελαφρυντικά»

