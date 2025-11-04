Ζητά ελαφρυντικά ο δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο - Δεν έχει ζητήσει ούτε συγγνώμη, πρέπει να σαπίσει στη φυλακή, λέει η μητέρα της
Πέντε χρόνια μετά τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο από τον σύντροφό της, η υπόθεση επανήλθε σήμερα στο Εφετείο Αιγαίου στη Σύρο, καθώς ο κατηγορούμενος ζητά να του αναγνωριστούν ελαφρυντικά που θα μπορούσαν να μειώσουν την ποινή του.
Μέσα στη δικαστική αίθουσα η μητέρα της Γαρυφαλλιάς, Αλεξάνδρα Μάκου, εμφανίστηκε συντετριμμένη και κατακεραύνωσε το αίτημα των ελαφρυντικών, ζητώντας να εκδοθεί ισόβια κάθειρξη για τον δράστη. H μητέρα τόνισε πως ο κατηγορούμενος γνώριζε «100% τι έκανε» και ότι, μέσα στα πέντε αυτά χρόνια, δεν της έχει ζητήσει ούτε μια συγγνώμη.
Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης η διαδικασία διακόπηκε και θα συνεχιστεί την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του cyclades24.gr, η δίκη διακόπηκε όπως αναφέρθηκε κρίθηκε επιβεβλημένη η παρουσία ψυχιάτρων και ιατροδικαστών, οπότε και θα συνεχιστεί την Παρασκευή.
«Είναι πολύ δύσκολες οι στιγμές. Καλούμαστε να τον δούμε ξανά σε ένα εφετείο, γιατί θεωρεί ότι δικαιούται ελαφρυντικά. Πράγμα για το οποίο δεν συμφωνούμε καθόλου – ήξερε 100% τι έκανε. Αυτός ο άνθρωπος πρέπει να σαπίσει στη φυλακή, να μην βγει ποτέ».
Η ίδια αποκάλυψε πως, μέσα σε αυτά τα πέντε χρόνια, ο δράστης δεν έχει ζητήσει ποτέ συγγνώμη.
«Το σύστημα πρέπει να αλλάξει, γιατί τους δίνει δικαιώματα ενώ το παιδί μου είναι στα τέσσερα μάρμαρα και έχει αφαιρεθεί η ζωή του, εκείνος ζει και ζητά ελαφρυντικά χωρίς καμία μεταμέλεια. Λυπάμαι για τη Γαρυφαλλιά μου που δεν ζει, ήταν σπουδαίο παιδί, επιστήμονας, άνθρωπος με αξίες. Ήταν ευλογία που ζούσε μαζί μας 26 χρόνια».
Να σημειωθεί ότι ο δράστης στο πρωτόδικο στάδιο είχε κριθεί ένοχος για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχολογική κατάσταση και το δικαστήριο τότε απέρριψε τα σχετικά αιτήματα ελαφρυντικών. Του είχε επιβληθεί ποινή ισόβιας κάθειρξης.
