Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς σε συνεργείο αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη, δείτε βίντεο
Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς σε συνεργείο αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη, δείτε βίντεο
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα - Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας (15/6) στην οδό Ευζώνων 10 της Θεσσαλονίκης, καθώς ξέσπασε φωτιά σε συνεργείο αυτοκινήτων. Λίγο μετά τις 19:00 η εικόνα της φωτιάς είναι καλύτερη.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο.
Όπως φαίνεται σε βίντεο πυκνοί μαύροι καπνοί βγαίνουν από το συνεργείο. Έως τώρα δεν είναι ξεκάθαρη η αιτία της φωτιάς.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο.
Όπως φαίνεται σε βίντεο πυκνοί μαύροι καπνοί βγαίνουν από το συνεργείο. Έως τώρα δεν είναι ξεκάθαρη η αιτία της φωτιάς.
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