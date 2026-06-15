Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς σε συνεργείο αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Θεσσαλονίκη Συνεργείο Αυτοκίνητα

Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς σε συνεργείο αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη, δείτε βίντεο

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα - Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο

Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς σε συνεργείο αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη, δείτε βίντεο
Στράτος Λούβαρης
UPD: 3 ΣΧΟΛΙΑ
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας (15/6) στην οδό Ευζώνων 10 της Θεσσαλονίκης, καθώς ξέσπασε φωτιά σε συνεργείο αυτοκινήτων. Λίγο μετά τις 19:00 η εικόνα της φωτιάς είναι καλύτερη.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο.




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Όπως φαίνεται σε βίντεο πυκνοί μαύροι καπνοί βγαίνουν από το συνεργείο. Έως τώρα δεν είναι ξεκάθαρη η αιτία της φωτιάς.

Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς σε συνεργείο αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη, δείτε βίντεο
Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς σε συνεργείο αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη, δείτε βίντεο
Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς σε συνεργείο αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη, δείτε βίντεο
Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς σε συνεργείο αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη, δείτε βίντεο
Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς σε συνεργείο αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη, δείτε βίντεο
Στράτος Λούβαρης
UPD: 3 ΣΧΟΛΙΑ

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