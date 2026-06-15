Μπαράζ τροχαίων στον Πύργο, δύο συνολικά τραυματίες, δείτε φωτογραφίες

Δύο τροχαία ατυχήματα με δύο συνολικά τραυματίες σημειώθηκαν σήμερα στην πόλη του Πύργου με διαφορά λίγων λεπτών, με τραυματίες τους οδηγούς δύο δικύκλων που ενεπλάκησαν σε αυτά