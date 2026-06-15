Μπαράζ τροχαίων στον Πύργο, δύο συνολικά τραυματίες, δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Πύργος Τροχαίο Τραυματίας ΕΚΑΒ

Μπαράζ τροχαίων στον Πύργο, δύο συνολικά τραυματίες, δείτε φωτογραφίες

Δύο τροχαία ατυχήματα με δύο συνολικά τραυματίες σημειώθηκαν σήμερα στην πόλη του Πύργου με διαφορά λίγων λεπτών, με  τραυματίες τους οδηγούς δύο δικύκλων που ενεπλάκησαν σε αυτά

Μπαράζ τροχαίων στον Πύργο, δύο συνολικά τραυματίες, δείτε φωτογραφίες
Δύο τροχαία ατυχήματα με δύο συνολικά τραυματίες σημειώθηκαν  σήμερα στην πόλη του Πύργου με διαφορά λίγων λεπτών.

Όπως αναφέρει το ilialive.gr, το πρώτο συνέβη περίπου στις τρεις στη συμβολή των οδών καπετάν Γιώργη και Παπαφλέσσα σε σύγκρουση δικύκλου με αυτοκίνητο.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός του δικύκλου που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Πύργου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχει υποστεί κάταγμα στο κάτω άκρο.

Δείτε φωτογραφίες
Μπαράζ τροχαίων στον Πύργο, δύο συνολικά τραυματίες, δείτε φωτογραφίες


Μπαράζ τροχαίων στον Πύργο, δύο συνολικά τραυματίες, δείτε φωτογραφίες


Το δεύτερο ατύχημα συνέβη στην οδό Πατρών κοντά στο δημοτικό στάδιο πάλι με σύγκρουση αυτοκινήτου με δίκυκλο.

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Και εδώ ο δικυκλιστής ήταν αυτός που τραυματίστηκε σε αυτή την περίπτωση ελαφρύτερα.

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