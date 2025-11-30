Μετά τη Back Friday έρχεται η Cyber Monday: Συμβουλές για ασφαλείς αγορές

Καθώς πλησιάζει η Cyber Monday,
η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» υπενθυμίζει στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις αγορές τους και να ενημερώνονται σωστά πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η αυξημένη καταναλωτική κίνηση δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για παραπλανητικές ή αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.
Πού χρειάζεται προσοχή
Οι βασικοί κίνδυνοι που επισημαίνονται είναι οι εξής:
Παραπλανητικές εκπτώσεις:
Συχνά διαπιστώνεται ότι οι τιμές πριν την έκπτωση έχουν τεχνητά αυξηθεί για να φαίνεται μεγαλύτερο το ποσοστό της προσφοράς.
Μη σαφής πληροφόρηση για προϊόντα:
Ιδιαίτερα στις ηλεκτρονικές αγορές, οι ελλιπείς περιγραφές μπορεί να οδηγήσουν σε επιλογές που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες του καταναλωτή.
Κρυφές χρεώσεις και έξοδα αποστολής:
Σε πολλές περιπτώσεις η τελική τιμή περιλαμβάνει επιπλέον κόστος που δεν εμφανίζεται εξαρχής.
Καθυστερήσεις ή αδυναμία παράδοσης:
Η αυξημένη ζήτηση ενδέχεται να προκαλέσει καθυστερήσεις ή ακόμη και αδυναμία ολοκλήρωσης παραγγελιών χωρίς έγκαιρη ενημέρωση.
Ανασφαλείς συναλλαγές σε ιστοσελίδες αμφίβολης αξιοπιστίας:
Ιστότοποι χωρίς επαρκή πιστοποίηση ή στοιχεία επικοινωνίας ενέχουν αυξημένο κίνδυνο απάτης.
Τι συστήνουν οι Αρχές
Ο Συνήγορος του Καταναλωτή και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας προτείνουν στους καταναλωτές να ακολουθούν τα παρακάτω:
Έλεγχος προηγούμενης τιμής:
Επιβεβαιώστε ότι η αρχική τιμή είναι πραγματική αναζητώντας ιστορικά τιμών και συγκρίνοντας προσφορές.
Προσοχή στους όρους αγοράς και επιστροφής:
Εξετάστε πολιτικές επιστροφών, ακυρώσεων και αλλαγών. Στις ηλεκτρονικές αγορές ισχύει δικαίωμα υπαναχώρησης 14 ημερών.
Χρήση ασφαλών μεθόδων πληρωμής:
Βεβαιωθείτε ότι η ιστοσελίδα διαθέτει ασφαλή σύνδεση (https, SSL).
Έλεγχος αξιοπιστίας καταστήματος:
Αναζητήστε σαφή στοιχεία επικοινωνίας, φυσική έδρα και νομικά στοιχεία, καθώς και αξιολογήσεις από πραγματικούς χρήστες.
Αποφυγή παρορμητικών αγορών:
Οι έντονες προωθήσεις και οι χρονικοί περιορισμοί συχνά οδηγούν σε βεβιασμένες αποφάσεις.
Επαλήθευση διαθεσιμότητας προϊόντων:
Ζητήστε επιβεβαίωση διαθεσιμότητας, ειδικά σε ακριβά είδη ή καταστήματα με περιορισμένο στοκ.
«Ενημέρωση και κριτική σκέψη»
Ο «Συνήγορος του Καταναλωτή» τονίζει ότι οι καταναλωτές πρέπει να αντιμετωπίζουν τις προσφορές με ενημέρωση και κριτική σκέψη. Σε περίπτωση διαφορών με προμηθευτές, μπορούν να υποβάλουν αναφορά στην Ανεξάρτητη Αρχή μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της.