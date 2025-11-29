Ο πατέρας Τσιτσιπάς υποστήριξε ότι εκείνος οδηγούσε με 213 χλμ. την Lotus - Αρνητική η στάση της Τροχαίας

Το δικαίωμα ένστασης έχει παρέλθει και θα πρέπει να παρουσιαστεί ο ίδιος ο Στέφανος Τσιτσιπάς και να παραδώσει το δίπλωμά του για ένα έτος, του απάντησε ο διοικητής της τροχαίας