Λειψυδρία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσεται Αττική και Μεγανήσι Λευκάδας

Πριν από λίγες εβδομάδες, η Αρχή είχε επίσης αναθέσει στον καθηγητή από το Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ

και σε μεγάλο νομικό γραφείο των Αθηνών (Φλογαίτη –Σιούτη)

και σχετική γνωμοδότηση για τα

της Αττικής χωρίς ωστόσο να είναι σαφές εάν το παραδοτέο έχει ολοκληρωθεί και παραληφθεί, κάτι που θεωρείται κρίσιμο για τη λήψη των τελικών αποφάσεων.

κρίνονται απαραίτητα, καθώς δίνουν τη δυνατότητα της επιτάχυνσης των μελετών αλλά της άμεσης υλοποίησης υποδομών σε περιοχές που κινδυνεύουν από υδρολογική κατάρρευση. Στην Αττική και κατά επέκταση και στα νησιά που μπαίνουν σε καθεστώς «κόκκινου» συναγερμού ΕΥΔΑΠ και ΥΠΕΝ δρομολογούν γρήγορες διαδικασίες ανάθεσης, με ενεργοποίηση του άρθρου 55 του πρόσφατου νόμου για έργα εθνικής προτεραιότητας, αντίστοιχες με το μοντέλο Θεσσαλίας – συμπιεσμένες χρονικά, και χωρίς καθυστερήσεις.

Το έργο «Εύρυτος» και η εκτροπή δύο ποταμών

Στο επίκεντρο του σχεδίου αντιμετώπισης της λειψυδρίας βρίσκεται

το οποίο προβλέπει τη μερική εκτροπή των ποταμών Καρπενησιώτη και Κρικελιώτη προς τους ταμιευτήρες του Εύηνου αλλά και έργα αναβάθμισης δικτύου και αφαλατώσεις. Η δημοπράτηση για το σχέδιο «Εύρυτος»τοποθετείται για το καλοκαίρι του 2026, με τεχνικό σχεδιασμό που περιλαμβάνει δύο σήραγγες μήκους 14 και 6 χιλιομέτρων και διάμετρο τέσσερα μέτρα, ικανές να μεταφέρουν έως 200 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού ετησίως.