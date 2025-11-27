Πολιτισμικό στοιχείο ή κατάρα το μπαμπού για το Χονγκ Κονγκ; Πώς συνέβαλε στην τραγωδία με την πυρκαγιά στους ουρανοξύστες

Ένα πρόσφατο περιστατικό στο κέντρο της πόλης - ακόμη μια φωτιά σε κτίριο καλυμμένο με σκαλωσιές - έδειξε ότι το ζήτημα δεν είναι θεωρητικό. Στη μεγαλύτερη μηχανή αναζήτησης της Ασίας το ερώτημα «Γιατί το Χονγκ Κονγκ χρησιμοποιεί ακόμη σκαλωσιές μπαμπού;» έγινε viral και πολλοί χρήστες ζητούν τώρα να εφαρμοστεί το μοντέλο της ηπειρωτικής Κίνας, όπου το μπαμπού απαγορεύτηκε το 2022.Αλλά μέσα στο Χονγκ Κόνγκπαραμένουν μοιρασμένες. Η σκαλωσιά από μπαμπού δεν είναι ένα απλό εργαλείο. Είναι στοιχείο ταυτότητας. Ορατό σε κάθε δρόμο. Παρών σε κάθε νέο κτίσμα. Ακόμη και στα προσωρινά θέατρα της καντονέζικης όπερας που στήνονται σε ελάχιστο χρόνο. Και πολλοί εργάτες υπερασπίζονται τη χρήση του. Οι κανονισμοί είναι αυστηροί, το μπαμπού δεν είναι επικίνδυνο όταν χρησιμοποιείται με τον σωστό τρόπο, λένε τα συνδικάτα. Οι κανόνες πράγματι υπάρχουν. Από το πάχος των βεργών μέχρι την αντοχή των δεσμών και τις αποστάσεις των στύλων. Και, όπως ορίζει ο νόμος, όλα τα προστατευτικά καλύμματα πρέπει να είναι πυράντοχα και πιστοποιημένα. Η κυβέρνηση υποσχέθηκε πλήρη έλεγχο. «Θα εξετάσουμε αν τα υλικά των εξωτερικών τοίχων πληρούσαν το πυράντοχο πρότυπο», αναφέρθηκε σε επίσημη τοποθέτηση. «Αν υπάρχει παρατυπία, θα αναζητηθούν ευθύνες». Οι ειδικοί φαίνεται να συμφωνούν ότι η πρώτη σπίθα έχει μικρότερη σημασία από το πώς εξαπλώθηκε η φωτιά.«Το ζήτημα δεν είναι η αρχική ανάφλεξη. Το ζήτημα είναι ότι η φωτιά ξέφυγε από το σημείο όπου ξεκίνησε», ήταν μια χαρακτηριστική φράση των τοπικών αρχών στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν. «Οι σκαλωσιές μπορεί να λειτούργησαν ως κινητήρια δύναμη για τις φλόγες και ως φωλιά που κράτησε τη θερμότητα». Η σύγκριση με την τραγωδία του Grenfell στο Λονδίνο δεν έγινε τυχαία. Η ταχύτητα της εξάπλωσης σε εξωτερικές επιφάνειες φαίνεται να είναι και στις δύο δυστυχήματα το πραγματικό πρόβλημα.Το Χονγκ Κονγκ βρίσκεται μπροστά σε ένα δίλημμα που ξεπερνά το τεχνικό επίπεδο. Από τη μία, μια αρχαία τεχνική που έχει στηρίξει έναν ολόκληρο οικοδομικό πολιτισμό. Από την άλλη, οι νέες ανάγκες μιας πόλης που αλλάζει ρυθμό, ύψος, πυκνότητα.Οι έλεγχοι ξεκινούν. Οι ευθύνες θα αποδοθούν. Κι ένα ερώτημα αιωρείται πάνω από την πόλη: μπορεί το μπαμπού να επιβιώσει στη νέα εποχή ή η φωτιά στο Τάι Πο θα γίνει η αρχή του τέλους του;