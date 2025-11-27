Παπασταύρου: Η έκτακτη ανάγκη για τη λειψυδρία αφορά επιτάχυνση διαδικασιών για έργα και όχι μέτρο για πολίτες ή αύξηση τιμολογίων
Κάθε 25-30 χρόνια εμφανίζεται η ανάγκη η Αττική να κάνει ένα μεγαλόπνοο έργο που της εξασφαλίζει υδροδότηση για χρόνια, εξήγησε ο υπουργός Περιβάλλοντος
Διευκρινίσεις για την απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων να τεθούν Λέρος, Πάτμος και Αττική σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη λειψυδρία έδωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος, Σταύρος Παπασταύρου, εξηγώντας ότι «αυτό δεν σημαίνει έκτακτα μέτρα για τους πολίτες. Σημαίνει επιτάχυνση των διαδικασιών και των μελετών για ολοκλήρωση έργων. Επιτρέπει στα νησιά να κάνουν έργα που με διαφορετική διαδικασία δεν θα ολοκληρώνονταν σε χρόνο ικανοποιητικό».
«Η θετική γνώμη θα σήμαινε επίσπευση διαδικασιών για να ολοκληρώσει η ΕΥΔΑΠ μια σειρά έργων. Δεν υπάρχει άμεσο ή έμμεσο μέτρο, αυτή η απόφαση δεν έχει καμία σχέση με τα τιμολόγια» είπε ο κ. Παπασταύρου στο Action 24 το βράδυ της Δευτέρας.
Όπως σημείωσε «η Αττική κάθε 25-30 χρόνια αντιμετωπίζει μια κρίση με το νερό. Το 1991 ήταν η μεγαλύτερη κρίση λειψυδρίας στον τόπο μας. Το 1926 επί Βενιζέλου ακολούθησε ο Μαραθώνας το 1929, το 1956 έγινε η Υλίκη, το 1979 ο Μόρνος και 1991 η μελέτη για τον Εύηνο. Έτσι κάθε 25-30 χρόνια εμφανίζεται η ανάγκη η Αττική να κάνει ένα μεγαλόπνοο έργο που της εξασφαλίζει υδροδότηση για χρόνια».
Ο κ. Παπασταύρου ανέφερε, τέλος, ότι «μέχρι το 2021 οι ταμιευτήρες είχαν 1,1 δισ. κυβικά μέτρα. Από το 2022 χάνουμε 250 εκατ. τον χρόνο γιατί έχουμε 25% μείωση των βροχοπτώσεων, έχουμε αύξηση της εξάτμισης του νερού, παράμετροι, δηλαδή, της κλιματικής αλλαγής που αν η ρυθμιστική αρχή κρίνει ότι χρειάζεται, να ενεργήσουμε άμεσα».
